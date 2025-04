Carmen Velasco Valencia Martes, 29 de abril 2025, 13:26 Comenta Compartir

Valencia 'celebra' los crímenes imposibles, los asesinatos más sangrientos, los homicidios que hielan el corazón... La capital del Turia está abonada al negro, al lumpen, a los bajos fondos. Y lo reivindica. Con orgullo y desafiando a la mala suerte. Lo hace en forma de un festival literario, que este año alcanza los 13 años de vida. Lo hace con los autores que han creado las ficciones 'noir' más reconocibles protagonizadas por Lisbeth Salander y su sobrina Svala, los agentes Bevilacqua y Chamorro o el inspector Ramiro San­cho, entre otros. Del 9 al 18 de mayo, por el escenario de VLCNEGRA desfilarán nombres de la talla de Lorenzo Silva, Alejandro Palomas, Inma Chacón, César Pérez Gellida, Claudia Piñeiro, María Fasce, Manuel Rivas, Rafa Luján, Susana Rodríguez, Pedro Martí, Juan Carlos Galindo, Marta del Riego, Joaquín Camps, Sonia Valiente, Javier Alandes, Agustín Martínez, Pere Cervantes, Luiso Soldevila, Beatriz Roger, Leticia Sierra, Rodrigo Cortés, Carmen Corazzini, Toni Hill, Rosa Ribas, Pedro Feijóo, Luis Zueco, Santiago Díaz y la sueca Karin Smirnoff, actual responsable de las nuevas entregas de 'Millennium', la legendaria saga criminal creada por Stieg Larsson.

vLCNEGRA entregará el Premio Francisco González Ledesma a un autor valenciano por primera vez desde su creación. Referente indiscutible del género a nivel autonómico y nacional, Ferran Torrent celebrará su reciente regreso al noir con la novela 'El jo que no mor' recibiendo el máximo reconocimiento del festival, que en ediciones anteriores recayó en escritores del calibre de Juan Madrid, James Ellroy, Jo Nesbø o Dennis Lehane. El viernes 9 de mayo, el autor de Sedaví será uno de los protagonistas de la jornada inaugural de una cita que convertirá nuevamente a Valencia en el epicentro de la novela negra mundial.

«Volvemos a tener un programa excelente, con viejos y prestigiosos conocidos y también con nuevos autores que estamos ansiosos que conozca la gente, y en general, con actividades que harán disfrutar muchísimo a quienes nos acompañen», ha destacado Llobregat respecto a un programa donde no faltarán citas esenciales del festival como las Gincanas Criminales o los Clubs de Lectura, que -no podía ser de otro modo- serán trece en total y ampliarán su presencia habitual en las Bibliotecas Municipales a diferentes librerías afectadas por la DANA.

Los responsables del festival no han obviado que no has ido fácil, más bien al contrario, llegar hasta aquí en referencia a las subvenciones a cargo de la Conselleria de Cultura. «Esta 13ª edición, marcada por numerosas dificultades que incluso pusieron en entredicho su realización, representa un regreso a esos orígenes: a la necesidad de resistir, de alzar la voz y afirmar con fuerza que, a pesar de todo, seguimos aquí, con más energía e ilusión que nunca». Por su parte, el coordinador de contenidos de VLCNEGRA, Santiago Álvarez, ha destacado el carácter «resiliente» de un festival que, en su momento, ya plantó cara a la pandemia con absoluta solvencia.

Abc Park, nueva sede del festival

«Por primera vez, nos vamos a hartar de comer palomitas», ha reconocido también el director de VLCNEGRA al referirse al nuevo centro de operaciones del festival: los cines ABC Park, que acogerán un buen número de actividades. «Para nosotros es un verdadero placer recibir la mayor parte de los encuentros en los cines ABC Park», añade Santiago Álvarez. «La novela negra es el género literario que mejor marida con el cine, y los cines son más que un lugar, representan otra forma de ver la ficción, de narrar, de soñar. La gente que venga al festival va a sentir que, de alguna manera, viajan en el tiempo».

De este modo, la nueva entrega de VLCNEGRA completará algunas de sus charlas literarias más emblemáticas con sesiones cinematográficas de primer nivel. Entre las películas que pasarán por el festival se encuentran 'La niebla y la doncella', adaptación a la gran pantalla de una de las novelas más conocidas de la serie de Bevilacqua y Chamorro -y que será introducida por el propio Lorenzo Silva- o la magistral versión estadounidense de 'Los hombres que no amaban a las mujeres', firmada por David Fincher y que podrá verse justo después del coloquio con Karin Smirnoff.

Uno de los actos más curiosos que pasarán por ABC Park tendrá lugar el día «maldito» por excelencia, el martes 13 de mayo. El propio Álvarez, junto al periodista y escritor Pau Gómez, tratará de revertir el concepto de la mala suerte en términos cinematográficos: «Entre resignarnos a ella o darle la vuelta a la superstición, nosotros preferimos lo segundo», ha afirmado. La velada, que ofrecerá un repaso por las películas más conocidas del infortunio, se completará con un pase de «¡Jo, qué noche! (After Hours)», la mítica cinta de Martin Scorsese sobre un tipo que, a lo largo de una misma noche, sufre un cúmulo imparable de desgracias. Estrenada un viernes 13 de septiembre de hace exactamente 40 años, la cinta será desgranada con la participación del cineasta Rodrigo Cortés, cuya última película, «Escape», fue producida por el mismísimo Scorsese.

Además de los cines, tampoco faltarán a la cita enclaves de anteriores ediciones como FNAC, CTAV (Colegio Territorial de Arquitectos), ICAV, Casa de Llibre o la Filmoteca, que en esta ocasión acogerá el ciclo de películas «Prisioneros y fugitivos».

