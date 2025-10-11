De la ruta del bakalao a Sorolla, lo inmersivo abraza el arte La realidad virtual, las 3D, la pantallas LED, el metaverso, el láser mapping y la Inteligencia Artificial ganan espacio en los centros de arte de Valencia | Un cubo inmersivo se ubicará en el antiguo edificio de Correos para una exposición 360º sobre las Fallas

Carmen Velasco Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 00:34 Comenta Compartir

Esto no va de gustos, sino del signo de los tiempos, de ensanchar la oferta, de atraer a nuevos públicos... No va de preferencias, pero no gusta a todos aunque cada vez tiene más adeptos. ¿De qué hablamos?Hablamos de la tecnología aplicada al arte. Hablamos de la realidad virtual, del metaverso, de las 3D, del láser mapping, la Inteligencia Artificial y de las pantallas con millones de píxeles. Estos instrumentos se imponen en los centros de cultura valencianos. Lo digital no es que sólo haya ganando espacio en las instituciones artísticas sino ha venido para quedarse y se adapta a cualquier autor o materia. Por ejemplo, el Centro de Interpretación del Santo Cáliz, que se abrirá en 2027, será inmersivo.

Una premisa: no existe la dicotomía entre arte físico o arte digital, al menos, así se demuestra en el nacimiento de los nuevos museos. Un ejemplo es el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de Valencia ha dado cabida a ambas sensibilidades. Son numerosas las piezas multimedia incorporadas al museo, pero se han incluido con sentido. En la planta baja destaca la videoinstalación de grandes dimensiones que Mat Collishaw ha realizado en homenaje al circo romano de Valencia. «Esta obra fue fruto de la visita de Collishaw al palacio de Valeriola durante la exposición que tuvo lugar en la cortina de Ron Arad en la Marina de Valencia. El artista pudo conocer los detalles de la restauración y el descubrimiento del circo romano, que data del siglo II d. C. Un circo que medía trescientos cincuenta metros de largo y setenta de ancho y que acogería todo tipo de espectáculos, principalmente carreras de cuadrigas, hasta el siglo V d. C. Mat Collishaw quedó impresionado por todos estos hallazgos y propuso realizar una videocreación que se proyectara en una pantalla de LED transparente con la forma elíptica del circo romano. Un vídeo en el que podemos ver a un caballo, ese animal fascinante que siempre ha acompañado al hombre, que empieza caminar y luego a cabalgar y al que se unen otros caballos que al final forman parte de una carrera de cuadrigas en medio de una multitud enfervorecida que grita y anima a los animales. Un ejemplo de esa obra de Collishaw en la que aborda temas clásicos de la historia del arte desde el punto de vista de las nuevas tecnologías», según Javier Molins, director artístico del CAHH.

Arriba, la exposición 'La Ruta', en Bombas Gens; la muestra 'Sorolla a través de la luz', de la Fundción Bancaja, y una instalación en el Centro de Arte Hortensia Herrero. LP/DAMIÁN TORRES/JESÚS SIGNES

Otro caso: 'Transformer', de Mat Collishaw. Esta obra está inspirada inspirada en las Fallas de Valencia y es perfectamente reconocible por los visitantes del CAHH: el público atraviesa un pasillo de fuego, es decir, con pantallas laterales que proyectan imágenes reales de las fallas junto con otras de flores y mariposas que arden como símbolo del renacimiento, del fuego purificador que todo lo renueva, en una obra de una gran sensualidad.

El CAHH se inauguró en noviembre de 2023. En marzo de 2024, Bombas Gens inauguró su primera exposición como Centre d'Arts Digitals. El proyecto de Bombas Gens nació en julio de 2017 impulsado por el matrimonio Susana Lloret y José Luis Soler, al frente de la Fundació Per Amor a l'Art (FPAA). La antigua fábrica de bombas hidráulicas, construida en 1930 por el arquitecto valenciano Cayetano Borso di Carminati, tuvo una segunda vida como centro de arte. Duró hasta el 31 de diciembre de 2023. En marzo de 2024, Layers of Reality comenzó a gestionar los contenidos culturales de Bombas Gens y giró a programación eminentemente digital. Desde entonces, las cifras de público se han disparado. La exposición inmersiva 'Tutankamon' congregó a más de 215.000 visitantes. 'La Ruta: modernidad, cultura y descontrol', que se inauguró el pasado sábado 2 de octubre, supera las 5.000 visitas y las reservas ascienden a 10.250.

'La Ruta' propone una experiencia sensorial y envolvente gracias al uso de tecnologías de última generación como contenidos 3D, realidad virtual y láser mapping, que trasladan al visitante a una época que marcó a varias generaciones y situó a Valencia en el mapa europeo de la modernidad cultural. El visitante recorre diez salas en las que puede bailar, descubrir objetos, cartelería y merchandising original de la época, subirse a un coche de los 80-90 para vivir «la festa» o escuchar y explorar una lista de 100 temas musicales de La Ruta.

Cubo inmersivo en Correos

El Palacio de Comunicaciones, es decir, el antiguo edificio de Correos contará con un cubo inmersivo tras su remodelación como espacio para albergar parte de la colección de la Hispanic Society of America (HSA).

Esta zona dentro del edificio de la plaza del Ayuntamiento incluirá una exposición sobre las fallas en la que los visitantes, gracias a la última tecnología, podrán sentir una mascletá, vivir la ofrenda y sentir la música típica de las fiestas. Todo esto se recreará a través de un cubo inmersivo que funcionará durante todo el año. Esta es la previsión a largo plazo, porque el futuro proyecto cultural en el Palacio de las Comunicaciones aún está por materializarse.

En el edificio de la plaza del Ayuntamiento se expondrán los bocetos de 'Visión de España' y algunos lienzos (retratos y marinas) de Sorolla en manos de la HSA. O sea: la iniciativa cultural del Palacio de Congresos fundirá desde su origen el arte clásico con el digital.

Sorolla ha sido inmersivo en numerosas ocasiones. En junio de 2023, la Base de la Marina, el espacio al que se quiso dar uso cultural durante las legislaturas del Rialto y el Botánico, acogió la muestra 'Sorolla. Una nueva dimensión'.

La Fundación Bancaja también ha utilizado el arte inmersivo con el pintor valenciano. En octubre de 2023 inauguró 'Sorolla a través de la luz', que anteriormente se había exhibido en el Palacio Real de Madrid. La muestra fue organizada en colaboración con Light Art Exhibitions, la empresa encarga del proyecto del Palacio de Comunicaciones.

El Centro del Carmen también ha coqueteado con la realidad aumentada. En la exposición 'Valencia en el alma de los artistas', que se mostraron piezas de la colección de Carmen Thyssen, el artista visual Chema Siscar presentó un montaje con formas generadas por la IA, que se entrelazan con los colores de las obras de para «invitar al espectador a contemplar el arte desde una nueva perspectiva, a descubrir la belleza que surge de la colaboración entre la mente humana y la inteligencia artificial».

Reporta un error