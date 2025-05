Los míticos 'El crit del Palleter' de Sorolla y 'Tribunal de las Aguas' de Ferrándiz salen a la luz

Laura Garcés Valencia Lunes, 5 de mayo 2025, 18:41 Comenta Compartir

'Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX'. Es el título de la gran exposición dedicada a la pintura costumbrista valenciana que esta semana abrirá sus puertas en la Fundación Bancaja. La propuesta pondrá ante los ojos de los valencianos y cuantos se quieran acercar un centenar de piezas entre las que se encuentran obras como 'El Tribunal de las Aguas de Valencia', de Bernardo Ferrándiz Badenes y 'El Palleter declarando la guerra a Napoleón', de Joaquín Sorolla Bastida.

Sin duda dos obras de referencia en el arte valenciano que habitualmente no se ven dado que cuelgan de las paredes del Palau de la Generalitat. Uno y otro lienzo, de grandes dimensiones, pertenecen a la colección de la Diputación, institución poseedora de un amplio y rico patrimonio pictórico del que para esta muestra, comisariada por Javier Pérez Rojas, han salido una decena de obras, tal como ha confirmado la institución provincial.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha explicado a LAS PROVINCIAS la trascendencia de las dos obras dado que se trata de trabajos que en pocas ocasiones se muestran. Por su parte Pérez Rojas ha señalado que 'Tribunal de las Aguas' de Ferrándiz lleva más tiempo que 'El Palleter' sin haber formado parte de exposición alguna, de manera que su presencia puede resultar más novedosa. De hecho, el emblemático cuadro 'El crit del Palleter' formó parte de la exposición 'Sorolla. Origen' celebrada en 2023 con motivo del año dedicado a Sorolla. Ahora, dos piezas emblemáticas de la historia del arte valenciano «estarán una frente a la otra en la sala que acogerá la exposición« que se inaugurará este viernes 9 de mayo y permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre.

«El crit del Palleter» es un trabajo de gran significado en la brillante trayectoria de su autor. Fue la pieza que le abrió la puerta a la beca de la Diputación que le llevó a Roma para formarse como pintor. Es pues el lienzo con el que el genial artista salta al escenario internacional y es, además, «una pintura de historia» con la que el autor anuncia su inscripción en «una modernidad muy adelantada». Internacional y moderno, así describía en su momento la pieza Ester Alba, profesora de Historia del Arte en la Universitat de València. También en 'El Tribunal de las Aguas' de Ferrándiz se descubre un trabajo que abre las puertas a la modernidad en la pintura.

Pérez Rojas ha hecho hincapié en que no sólo los grandes óleos de Sorolla y Ferrándiz mencionados pueden aportar grandes atractivos a los ojos de los espectadores. Ha apuntado que la propuesta incluye «una escena valenciana de Sorolla procedente de una colección privada que no había venido a Valencia», además de otras creaciones del universal valenciano y una de «Fillol que no se ha visto nunca». Sin duda, una gran apuesta llena de atractivos para los amantes de los mejores de la pintura valenciana de entresiglos.

El préstamo de la Diputación es de gran importancia para la revisión historiográfica que regala 'Escenas y paisajes en la pintura valenciana. siglos XIX y XX' de la mano de más de 50 artistas valencianos que entre 1870 y 1930 renovaron los cánones académicos del periodo en la representación pictórica de escenas costumbristas y paisajes.

La Diputación, además de 'El Tribunal de las Aguas de Valencia' de Bernardo Ferrándiz Badenes y 'El Palleter declarando la guerra a Napoleón' de Joaquín Sorolla Bastida, ha cedido 'Un pescador' de Emilio Ferrero Gómez; 'El herrero' de Balbino Giner; 'Pescador' y 'Último número' de Enrique Navas Escuriet; 'Las lagarteranas' de Amadeo Roca Gisbert; 'Hortelanos' de Emilio Ros Benet y 'Viático en la huerta' de José Ros Ferrandis.

«El patrimonio de la Diputación nos permite mostrar a los valencianos y las valencianas escenas y paisajes de nuestro pasado, plasmados en maravillosas obras por pintores de primer orden mundial. Nuestra historia se puede presenciar de primera mano a través de cuadros que la Fundación Bancaja ha seleccionado y ordenado para ofrecerle un criterio útil en la actualidad. Una exposición de relevancia a la que invito a asistir», ha destacado el diputado Paco Teruel.

'Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX' también presentará obras de Joaquín Agrasot, Manuel Benedito, José Benlliure, Francisco Domingo Marqués, Luis Dubón, Antonio Fillol, Salvador Martínez Cubells, José Mongrell, Antonio Muñoz Degrain, José Pinazo, Ignacio Pinazo, Cecilio Pla o José Segrelles, entre otros.

Todas las piezas que dan contenido a la muestra proceden de 37 colecciones institucionales y particulares. La muestra ofrece un recorrido temático por secciones que abordan temas como el costumbrismo rural con escenas de labradores y huertanos; la modernidad de la cartelería festiva; la Arcadia feliz de la huerta y su visión galante y hedonista; el mar y la Albufera de Valencia; la mujer valenciana; y la religiosidad popular.

