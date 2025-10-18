El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler

Ignacio Cabanes Sábado, 18 de octubre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Arrodillado y ejecutado de cinco disparos, uno de ellos en el parietal superior, junto a la puerta abierta del Volkswagen Passat con el que había llegado a su cita con la parca dos horas antes, acompañado de sus dos hombres de confianza, también acribillados junto a él a las nueve de la noche del 27 de febrero de 2024. Así murió Roberto Carlos Vega Daza, el último miembro del clan colombiano de los Vega Daza, dedicado al «despojo de tierras, extorsión, homicidios selectivos y al narcotráfico», que trajo consigo en su equipaje las sangrientas rencillas vividas al norte de la ciudad de Barranquilla hasta tierras valencianas, para acabar claudicando, en un oscuro y silencioso aparcamiento entre cuatro torres de apartamentos de la Gola de Pujol, en la valenciana playa de El Saler, ante esa muerte a la que ya había burlado hasta en tres 'balaceras' anteriores.

Con el asesinato de Beto, como era conocido el último superviviente del clan Vega Daza, se ponía fin a una presunta venganza gestada hace ahora tres años, el 24 de octubre de 2022, durante una fiesta de cumpleaños, con parranda vallenata bañada de pólvora y sangre, en Puerto Colombia, en el departamento de Barranquilla. Enfrentamiento a tiros en el que murieron dos personas. Una de las víctimas mortales fue el propio homenajeado en la fastuosa fiesta, Jonathan Ospino, el sobrino y ahijado de Álvaro Luis Ospino, más conocido como la Negra Dominga, quien juró venganza contra la familia Vega Daza por la muerte de su protegido.

Y la venganza se cumplió. A 7.900 kilómetros de distancia del lugar en el que yacía ya cadáver Beto, la noticia de su asesinato fue recibida con un castillo de fuegos artificiales y pintadas en la puerta de la casa de la víctima celebrando el final de esta sangrienta partida entre narcos: «Game over Los Vega». Otro indicio más para los investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil sobre el móvil vengativo tras el triple crimen de El Saler, por el que fueron arrestadas y están encarceladas tres personas, entre ellos la Negra Dominga.

Fruto de meses de investigación, intervenciones telefónicas y un minucioso rastreo de cada uno de los movimientos de los sospechosos, gracias a la triangulación de los teléfonos móviles y el rastro que deja el uso de tarjetas bancarias, así como la revisión de las cámaras de tráfico de la CV-500, carretera por la que llegaron y huyeron los presuntos sicarios, los investigadores pudieron identificar a los presuntos autores del triple asesinato, tanto a aquellos que habían apretado el gatillo como a los que colaboraron de forma activa para que el plan criminal surtiera efecto, y pudieron establecer la conexión de estos con el cerebro que presuntamente planeó y encargó la ejecución de Beto.

Las detenciones, que adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS, se produjeron el pasado mes de mayo. Además de Álvaro Luis O. I., de 38 años, presunto coautor del triple crimen como inductor y planificador del asesinato por encargo de Roberto Carlos Vega Daza, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil arrestó a Víctor Hugo H. M., un compatriota colombiano de 34 años y al que consideran uno de los dos presuntos autores materiales de los disparos. Y a Luz Marina M. A., una venezolana de 33 años, acusada de participar en la preparación de los asesinatos y en cuestiones logísticas como el alquiler del vehículo, un Dacia Lodgy de siete plazas, y en la búsqueda de alojamiento en Valencia.

Los tres detenidos se encuentran desde el 16 de mayo en prisión provisional en distintas cárceles del país tras acogerse en su momento, cuando la causa aún era secreta, a su derecho a no declarar. Una vez levantado el secreto de sumario, la Negra Dominga ha solicitado declarar ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, encargado del caso, para dar su versión sobre los hechos y negar, como ya hizo a través de una carta remitida a la Fiscalía colombiana, ser el autor intelectual del triple crimen de El Saler y cualquier vinculación con los asesinatos.

La línea de investigación de los albaneses

Una de las vías de investigación, que también manejó en su momento la Guardia Civil, aunque fue finalmente descartada, es un posible ajuste de cuentas por la pérdida de un alijo de droga. La presencia en Valencia los días previos a producirse el triple crimen de ciudadanos albaneses, relacionados con el clan de los Balcanes, con los que supuestamente Beto había tratado de buscar nuevas alianzas cuando llegó a Europa huyendo de la soga que sobre él pesaba desde que sobrevivió a la masacre en Villa Campestre, en la que murieron su padre y sus dos hermanos, fue también investigada.

Sicarios armados con fusiles de asalto y munición de guerra asesinaron el 29 de junio de 2023 a tres miembros del clan de los Vega Daza; Kike Vega y dos de sus hijos, Ronald Iván y Ray Jesús. Disfrazados de obreros y utilizando un camión de carga para entrar las armas, ocultas en material de construcción, los asesinos accedieron al complejo residencial North Frontier, en Villa Campestre (Colombia). La matanza había sido preparada a conciencia, llegando a alquilar un local próximo a la casa de los Vega Daza durante diez días por nueve millones de pesos, según publicaron medios locales en su día. Milagrosamente Roberto Carlos Vega Daza, Beto, salvó la vida tras resultar herido en la pierna. No era la primera vez que se libraba de la muerte en una 'balacera'. En 2018 Beto y su hermano Ronald Iván fueron tiroteados en el norte de Barranquilla. La víctima del triple crimen de El Saler incluso llegó a estar muerto durante unos segundos, tras recibir un tiro en el abdomen, y devuelto a este mundo de 'plata o plomo' mediante maniobras de reanimación. También le fue esquivo a la muerte años después, en octubre de 2023, en el tiroteo durante el 21 cumpleaños del ahijado del ahora encarcelado por su crimen.

Oficina de cobros y sicariato

En marzo de 2024 la Fiscalía General del Estado recibió una solicitud de auxilio judicial internacional remitida por las autoridades colombianas donde se informaba de la posible implicación del propio Beto y otra de las víctimas mortales de El Saler, Tarit José S. L. en la masacre de Villa Campestre, que se atribuyeron encapuchados de 'Los Costeños' en un video difundido en los noticieros del país. De hecho, sobre ambos pesaba una orden de captura desde el 15 de noviembre de 2023 en la investigación abierta por los asesinatos del clan Vega Daza. Según la Fiscalía colombiana, Beto era «el encargado de participar en la planificación y toma de decisiones relacionadas con la ejecución de homicidios selectivos, despojo de tierras, oficina de cobros y ajuste de cuentas, producto del narcotráfico y extorsiones». Y con la muerte de su padre y sus hermanos asumía por completo las riendas de la organización delictiva. Además, el clan Vega Daza tenía alianzas criminales con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico y el sicariato como fuente de financiación, lo que ampliaba el abanico de sospechosos para los investigadores.

La causa contra los tres arrestados por el triple crimen de El Saler ya ha pasado a la sección de Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia, ya que será un jurado popular el encargado de decidir si la suma de indicios contra ellos recabados por los investigadores de la Guardia Civil son suficientes para obtener una condena. El fiscal encargado del caso, las mejores manos en las que podía haber caído de la Fiscalía Provincial de Valencia, no tiene dudas al respecto y considera a los tres detenidos como coautores de un «plan criminal» para asesinar a Roberto Carlos Vega Daza. Así, se les imputan tres delitos de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego cortas.

Según sostiene la Fiscalía, la Negra Dominga, con la colaboración de terceras personas, averiguó el paradero de Roberto Carlos Vega Daza y se trasladó a España a finales de 2023 «para llevar a cabo su propósito homicida» junto con los otros coinvestigados y en connivencia con otras personas que facilitaron los medios necesarios.

De hecho, hay otros dos sospechosos en busca y captura por su presunta participación en la trampa mortal que le organizaron a Beto tras citarlo en un apartamento de El Saler. Son María Alejandra P. R., excuñada de Roberto Carlos, y Juan Diego M. H., a quien la Guardia Civil llegó a hacerle la prueba de la parafina, pero cuando se obtuvieron los resultados ya había huido del país. Los investigadores lo consideran el segundo de los pistoleros que ejecutó los crímenes. Su vinculación con Víctor Hugo H., el presunto autor material encarcelado, se pudo acreditar al haber viajado juntos desde Barcelona a Madrid el 17 de diciembre de 2023. Cuatro días después también tomaban el mismo vuelo de regreso a Colombia en asientos correlativos. Además, las tarjetas de embarque pasaron al mismo tiempo y los billetes se pagaron con la misma tarjeta bancaria.

Durante los meses de enero y febrero de 2024, los investigados vigilaron los movimientos de Roberto Carlos y presuntamente prepararon la acción homicida. El presunto cerebro del plan criminal facilitó dinero, armas y medios necesarios para llevar a cabo la operación e incluso se desplazó desde Madrid a Valencia junto al presunto sicario el 17 de febrero. Por su parte, Luz Marina, que residía en Valencia, alquiló el vehículo para los desplazamientos y buscó alojamiento en la localidad.

La segunda mujer implicada, que permanece huida, concertó una cita en un apartamento de la pedanía de El Saler con Beto. Aunque Roberto Carlos se mostraba desconfiado desde el asesinato de su familia, al tratarse de la expareja de uno de sus hermanos aceptó acudir al encuentro junto a sus dos guardaespaldas. Confiados permanecieron en el mismo dos horas y, cuando se disponían a subir al vehículo Volkswagen Passat en el que habían llegado, fueron asesinados sin que tuvieran ningún tipo de posibilidad de defensa.

Los especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyeron en su informe que los autores del triple crimen usaron dos armas de fuego distintas, ambas pistolas del calibre 9 milímetros corto. De igual modo, la disposición en la que fueron encontrados los cadáveres, así como la posición de las vainas halladas en la inspección ocular del aparcamiento esa misma noche y la información extraída de las autopsias de los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, prueban que Roberto Carlos Vega Daza fue presuntamente ejecutado tras obligarle a arrodillarse. Así lo atestigua el orificio de bala que presentaba el narco colombiano en el cráneo, concretamente en el parietal superior. Tarit José, asesinado en el asiento trasero del vehículo, recibió cinco tiros, uno de los proyectiles fue localizado detrás del cartílago de la oreja izquierda. Y Víctor Hugo, en el lado opuesto del coche, murió de otros dos disparos.

Sus muertes se empezaron a gestar mucho antes, precisamente en esa lujosa fiesta de cumpleaños de Jonathan Ospino, en la zona de Punta Roca (Colombia), que acabó en una 'balacera' protagonizada por un escolta de los Vega Daza. La música, la tarta y los regalos, dos camionetas Toyota de alta gama, engalanadas con globos, dieron paso a las balas y la sangre que desde ese día no ha dejado de salpicar a un lado y al otro del Atlántico.

