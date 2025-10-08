La tierra de las 3.397 horas de sol

Arturo Checa Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:38 Comenta Compartir

Casi no hay otra tierra en España con tanta luminosidad. y no es un piropo o un tópico. A las 3.397 horas de sol al año de la Comunitat (Alicante se lleva la palma) sólo le hacen sombra las 3.527 horas de sol anuales de Huelva y Sevilla. Así que el llamado 'pintor de la luz', el magistral Joaquín Sorolla, no podía nacer en otro rincón que en Valencia. «La luz es la vida de todo lo que toca, así que cuanta más luz haya en la pintura, más vida, más verdad, más belleza tendrá». Es una frase del irrepetible pintor valenciano. O como dice el maestro Padilla en su popular 'Valencia', «la tierra de las flores, de la luz y del amor». Y en el día grande de todos los valencianos, su luz, sus soles y, cómo no, sus atardeceres tenían que estar entre los iconos de esta nuestra tierra.

Pero, ¿cuáles son las mejores puestas de sol de la Comunitat? Para ello hay que acudir al imaginario popular, a los 'selfies' más virales en las redes sociales y a las estampas más extendidas en Instagram, Tik Tok y blogs de fotografía. Y aquí hay una reina indiscutible: la Albufera. ¿Y si le preguntamos a la omnipresente Inteligencia Artificial? ¿Cuál el atardecer más precioso de las tierras valencianas? Pues por una vez, y sin que sirva de precedente, la lógica de la realidad y el archifamoso ChatGPT, coinciden: el trono es también para la mayor laguna litoral de España. Quizás no hay embarcadero más famoso en España que el de la Albufera, con los tonos dulces y cálidos del sol reflejados en las aguas del parque natural y retratados cada año por miles de enamorados, valencianos y turistas.

Ampliar Atardecer desde el Garbí, en Serra. Irene Marsilla

Si seguimos en la capital, la Ciudad de las Ciencias (el escenario más visitado de España tras la Alhambra) no podía faltar en el elenco de los 9 mejores atardeceres de la Comunitat para conmemorar el Nou d'Octubre. Y un lugar cada vez más de moda. De unos años a esta parte, el elevado montículo del parque de Cabecera, junto al llamado 'lago de los patos', se ha tornado en el punto escogido por decenas de personas casi cada día que disparan con sus móviles o cámaras hacia la marcha del sol sobre Mislata. Los que quieren un 'techo' aún más majestuoso, cogen el coche y viajan unos kilómetros hacia el norte de la provincia. No hay cumbre más espectacular en el juego con el sol que la del Garbí, en la imponente Sierra Calderona a su paso por Serra.

Ampliar La icónica Ciudad de las Ciencias. Irene Marsilla

Y, cómo no, el Mediterráneo es otro de los protagonistas de esa mezcla de luz, texturas y brillos. Seguramente no hay mejores amaneceres que los divisados desde playas valencianas (tal vez con la competencia de las Baleares), y en el 'top 9' de las puestas de sol se cuelan también Les Rotes, en la perla de Dénia, las exclusivas vistas desde la isla de Tabarca o el telurico perfil del peñón de Ifach en Calpe. Postales al norte y al sur. Los alicantinos disfrutan de un mirador de lujo en el barrio de Santa Cruz, y en la 'ciudad del Papa Luna', los peñiscolanos y los cientos de miles de visitantes que recibe Peñíscola cada año disfrutan de cómo el sol se desliza por las rocas de unos muros milenarios.

