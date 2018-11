Reversiones, un lastre para Sanidad

Gestión pública. Un término convertido en bandera para el actual Consell, un planteamiento capital en las políticas del tripartito traducido en la inamovible reversión a manos de la Administración de los ámbitos que, en la actualidad, gestionan empresas privadas bajo la fórmula de la concesión. Unas reversiones que, sin embargo, lejos del camino de rosas previsto se han convertido en un auténtico lastre, especialmente para la Conselleria de Sanidad. El último informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que cuestiona el encaje legal de la fórmula empleada para subrogar al personal del departamento de salud de La Ribera; la auditoría de la Sindicatura de Comptes sobre el Hospital de Torrevieja, que destaca la eficacia y el ahorro que supone este tipo de gestión para la autonomía; y las dificultades para materializar los deseos de adelantar esta vuelta a lo público, como en el caso de Dénia, están dinamitando la hoja de ruta del Consell para alcanzar el objetivo.

La primera de las reversiones en materializarse, casi icónica, fue la del Hospital de Alzira y los centros de salud del departamento. De manos de Carmen Montón, punta de lanza en la materia, la Conselleria de Sanidad recuperaba los mandos de este área de salud. No estuvo exenta de polémica, puesto que el enfrentamiento con la concesionaria y los recursos judiciales se sucedieron. Pese a todo, el 1 de abril, tal y como estaba previsto, las llaves del departamento pasaron a manos públicas. Para garantizar la continuidad de las prestación asistencial y la estabilidad de las plantillas de profesionales, la conselleria utilizó la figura del personal laboral a extinguir para absorber a los sanitarios no estatutarios, es decir, aquellos que habían sido contratados por la empresa gestora y no ocupaban una plaza de funcionario. Unos 1.300 pasaron a engrosar la nómina de la conselleria con esta figura, una fórmula que, casi con total seguridad, se quedará en un cajón, a tenor del último informe del CJC, que desaconseja su uso por las dudas legales que plantea. El malestar, en la actualidad, pulula por el departamento. Mientras los laborales a extinguir denuncian la falta de respaldo de Sanidad y de comunicación -tampoco han cobrado los incentivos-, los estatutarios claman por que se respeten sus derechos y recomiendan a la conselleria a que revise el modelo, puesto que podría verse cuestionado en los tribunales.

Salvado este primer escollo, el barco se ha encallado en las resonancias y en Dénia. En el primer caso, la conselleria le ha pedido a la concesionaria que amplíe tres meses el servicio -expiraba el 1 de noviembre- mientras la Abogacía de la Generalitat aclara de qué forma se puede subrogar al personal (la creación de empresas mercantiles públicas o la subrogación condicionada a una futura oposición son algunas de las opciones que se barajan).

En Dénia, el propio presidente Ximo Puig encargó adelantar la reversión. De eso hace ya dos años y, por el momento, no hay demasiadas novedades en las negociaciones.

Y en mitad de este frenazo, la última auditoría de la Sindicatura de Comptes que apunta, entre otras muchas cuestiones que el Hospital de Torrevieja ahorrará casi 700 millones de euros a las arcas públicas en 15 años de concesión, sumado a que los pacientes esperan menos para ser operados y están más satisfechos. Un documento cuestionado por Sanidad -también valora positivamente el departamento del Vinalopó, también concertado, pero al que, ni siquiera, presentó alegaciones.

ÁMBITOS SANITARIOS QUE PASARÁN A LA GESTIÓN DIRECTA

Feb 2019 Resonancias A la espera de instrucciones para subrogar al personal

La Conselleria de Sanidad se vio obligada a pedir a Erescanner Salud, concesionaria de las resonancias magnéticas en los principales hospitales públicos, que prolongara la atención a este servicio, al menos, hasta el próximo mes de febrero, puesto que el contrato expiraba el 1 de noviembre. El departamento, justificó el retraso en la reversión prevista en los recursos presentados a dos de los cinco lotes del nuevo concurso que venía a complementar el nuevo servicio público, una vez recuperada la gestión. Pero lo cierto es que todavía no había adoptado una decisión sobre el modelo que seguirá para subrogar a los trabajadores. A los responsables de Radiología les ha comunicado que se está a la espera de un informe de la Abogacía de la Generalitat, así como de que se destinarán 7,9 millones de euros para crear 219 puestos de trabajo para cubrir el servicio en la sanidad pública. La conselleria estudia que, en este tiempo, los radiólogos supervisen el servicio.

Hospital de La Ribera. / Consuelo Chambó

2018 Ribera Una reversión cuestionada

Desde la junta de personal del departamento de salud de La Ribera ha instado a la conselleria a que revise la fórmula empleada para absorber a los sanitarios sin plaza pública tras la reversión, puesto que la figura escogida, la del personal laboral a extinguir, ha sido cuestionada por el Consell Jurídic Consultiu y la situación podría acabar en los tribunales. Mientras, los empleados laborales lamentan la falta de apoyo de Sanidad y que en lo que va de año no han cobrado los incentivos.

2024 Dénia Dos años de negociación

El presidente Ximo Puig prometió hace dos años que iba a adelantar la reversión del Hospital de Dénia, cuyo contrato de gestión indirecta expira en 2024. Sin embargo, las negociaciones para hacerse con las acciones de DKV, participante mayoritario de la concesionaria, no han fructificado todavía. Sanidad tiene previstos 121 millones de euros para el departamento en 2019, dinero que serviría para financiar la compra de las acciones. Los trabajadores carecen de información oficial.

2021 Torrevieja Preocupación entre los sanitarios ante el futuro cambio en la gestión

El departamento de salud de Torrevieja es uno de los que presenta la fecha de reversión más próxima. La cercanía del cambio de manos de la gestión está empezando a preocupar a los empleados, según apuntan fuentes del comité de empresa. La particularidad de este departamento es que todo el personal del hospital y la gran mayoría de los sanitarios de los centros de salud es laboral, por lo que las noticias de que el modelo implementado en Alzira, con las dudas legales que plantea la figura del personal laboral a extinguir, ha sembrado la inquietud entre los trabajadores, que no han tenido, todavía, ningún contacto con la Conselleria de Sanidad. Una de las cuestiones a tener en cuenta es la de los incentivos, ya que buena parte del sueldo de estos sanitarios se corresponde a estos complementos. Sin embargo, en el modelo sanitario público, estas partidas se calculan con unos criterios distintos, más grupales, por lo que podría generar una reducción salarial.

Hospital de Manises. / D. Torres

2024 Manises Con cirugía cardiaca vetada pese a tener autorización

Sanidad también tiene un problema en el departamento de salud de Manises. Mientras la auditoría de la Sindicatura de Comptes sitúa la gestión de este área como una de las mejores de la Comunitat, tanto por la lista de espera -prácticamente la mitad que la media- como por el grado de satisfacción de los usuarios, la conselleria se ha desmarcado este año con el veto a la unidad de cirugía cardiaca impuesto por la anterior titular del departamento, Carmen Montón. Ahora, los responsables de la conselleria deben dirimir si levantan la prohibición o la perpetúan en el tiempo. Frente a los impedimentos de la Administración, el centro sanitario invierte en mejoras. Ha destinado 500.000 euros en remodelar el área de observación de Urgencia y acaba de obtener la acreditación QH+2 de Excelencia en Calidad Asistencial que otorga la Fundación IDIS.

2025 Vinalopó Reclaman estabilidad

Aunque más lejana en el tiempo, la reversión en el departamento del Vinalopó inquieta menos a los sanitarios. Además, allí se registra una importante rotación de estos profesionales. Pese a ello, preocupa especialmente el descrédito que se viene generando sobre esta figura de empleados que pasarán a manos de la Administración e insisten en la necesidad de que se garantice la estabilidad laboral.