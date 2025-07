Las obras que pueden salvarnos de otra barrancada

Álex Serrano López Valencia Lunes, 7 de julio 2025 | Actualizado 08/07/2025 00:36h. Comenta Compartir

El tiempo, inexorable como casi nada en esta vida, avanza. Estamos ya en la segunda semana de julio. El verano acaba de empezar pero el otoño parece, este año más que nunca, estar a la vuelta de la esquina. Con la llegada de septiembre y, sobre todo, de octubre, la sombra de la gota fría, de la terrible dana, esas siglas devenidas en monstruo, se cierne cada vez más sobre una Horta Sud traumatizada. Desde que el pasado 29 de octubre millones de litros de agua, lo suficiente para llenar Forata decenas de veces, se abatieran sobre una provincia desprevenida, el miedo campa a sus anchas en los pueblos del fango. No hay quien no tema la llegada de nuevo de la tragedia, por mucho que lo ocurrido hace nueve meses fuera algo extremadamente atípico. Pero los vecinos no pueden evitar mirar al cielo, mirar al barranco que cruza sus pueblos y preguntarse si se ha hecho algo para evitar que la desgracia oscurezca sus vidas.

Principales obras pendientes en el cauce del Poyo Bétera 1 Vilamarxant Ribarroja Paterna Manises Loriguilla Aldaya 2 4 Paiporta 3 Torrent 5 Presa de Vilamarxant Recuperar la idea de 1960 de una presa que retenga el agua y que fue abandonada tras la construcción del Plan Sur 1 Barranco del Pozalet Un proyecto de vía verde para conectar el barranco con otro cauce superior a la altura de Loriguilla 2 El Poyo y el canal Júcar-Turia Una de las obras más importantes consiste en proteger el canal Júcar-Turia, responsable de buena parte del suministro de agua potable. 3 La conexión de la Saleta con el Plan Sur El proyecto que va más avanzado es también el más polémico. La conexión implicaría enviar caudal al Turia con riesgo de colapso 4 Ampliación del Poyo en Paiporta La CHJ plantea la necesidad de ampliar el cauce del Poyo en Paiporta para reducir la peligrosidad de las barrancadas. 5 Fuente: Elaboración propia Fotografías jesús signes gráfico lp Principales obras pendientes en el cauce del Poyo Bétera 1 Vilamarxant Ribarroja Paterna Manises Loriguilla Valencia 2 Aldaya 4 3 Torrent Paiporta 5 Presa de Vilamarxant Recuperar la idea de 1960 de una presa que retenga el agua y que fue abandonada tras la construcción del Plan Sur 1 Barranco del Pozalet Un proyecto de vía verde para conectar el barranco con otro cauce superior a la altura de Loriguilla 2 El Poyo y el canal Júcar-Turia Una de las obras más importantes consiste en proteger el canal Júcar-Turia, responsable de buena parte del suministro de agua potable. 3 La conexión de la Saleta con el Plan Sur El proyecto que va más avanzado es también el más polémico. La conexión implicaría enviar caudal al Turia con riesgo de colapso 4 Ampliación del Poyo en Paiporta La CHJ plantea la necesidad de ampliar el cauce del Poyo en Paiporta para reducir la peligrosidad de las barrancadas. 5 Fuente: Elaboración propia Fotografías jesús signes gráfico lp Principales obras pendientes en el cauce del barranco del Poyo Presa de Vilamarxant Recuperar la idea de 1960 de una presa que retenga el agua y que fue abandonada tras la construcción del Plan Sur Barranco del Pozalet Un proyecto de vía verde para conectar el barranco con otro cauce superior a la altura de Loriguilla 1 2 Bétera La Pobla de Vallbona Pedralba 1 L’Eliana Vilamarxant Moncada Ribarroja Godella Paterna Manises Loriguilla Valencia Cheste Aldaya 2 Chiva 4 Paiporta 3 Torrent 5 El Poyo y el canal Júcar-Turia Una de las obras más importantes consiste en proteger el canal Júcar-Turia, responsable de buena parte del suministro de agua potable. La conexión de la Saleta con el Plan Sur El proyecto que va más avanzado es también el más polémico. La conexión implicaría enviar caudal al Turia con riesgo de colapso Ampliación del Poyo en Paiporta La CHJ plantea la necesidad de ampliar el cauce del Poyo en Paiporta para reducir la peligrosidad de las barrancadas. 3 4 5 Fuente: Elaboración propia Fotografías jesús signes gráfico lp

La realidad es que no. Casi nada, de hecho. Los ayuntamientos, siempre los ayuntamientos, han limpiado las calles, y organismos más grandes como la Generalitat o el Gobierno han otorgado las ayudas. Pero la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Miguel Polo, está cerca de cumplir un año de vergonzoso silencio, va muy lenta. Se han hecho las obras de emergencia, sí, pero nada más que eso. Y no es porque la hoja de ruta no esté marcada. Desde hace quince años.

En el plan de resiliencia que la CHJ ha elaborado, se explica que en noviembre de 2010 finalizó la redacción de los proyectos constructivos que desarrollaban el Proyecto Informativo de Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera. Ese documento, de hace quince años, sienta las bases de las obras del debe: las que tendrían que haberse hecho y no se hicieron. A esos siete hitos hay que sumar, por supuestos, las ya famosas presas de Cheste y Vilamarxant y la ampliación del cauce del Turia, que parecía infalible pero que la propia CHJ reconoce que habrá que ampliar si se quiere desviar barrancos a él. Además de estas tres obras, los ingenieros ya plantearon en 2010 una vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar - Turia y Paiporta; el drenaje del barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet; una vía verde del barranco Pozalet entre la zona de inundable y el barranco de la Saleta en el término municipal de Quart de Poblet; la adecuación del barranco Pozalet entre Loriguilla y la zona inundable; la adecuación del barranco del Poyo y afluentes entre el cruce con la A-3 y el acueducto Júcar-Turia, justo en el enclave donde en la tarde del 29 la barranca fue tan potente que se llevó el único aforo de la cuenca; correcciones hidrológicas en la cuenca alta del barranco del Poyo; y restauración forestal de la cuenca alta de la rambla.

En diciembre de 2011, la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló declaración de impacto ambiental (DIA) favorable aal proyecto. Sin embargo, estas obras nos e acometieron. La DIA caducó conforme al artículo 43 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, que establece un plazo máximo de 6 años para iniciar la ejecución de las obras. Son proyectos de 2010. Hace 15 años. Parece un mundo, pero es poco si se compara con el tiempo que ha pasado desde que el régimen franquista planteara la necesidad de una presa en Vilamarxant.

Las presas pospuestas

La cuestión de las presas en el entorno del Poyo o del Turia no es nueva, como se ve. En 1960, la dictadura quiso construir una en el alto Turia, en una zona conocida como paraje de la Pea. El proyecto formaba parte del Plan Centro, una de las dos alternativas al Plan Sur. El Centro mantenía el río por Valencia pero, para ello, proponía una presa aguas arribas del Turia que ayudara a laminar posibles avenidas. Al final, son decenas los ingenieros que creen que la presa también es necesaria para el Plan Sur. El Gobierno lo sabía porque el proyecto se retomó con el Plan Hidrológico Nacional, pero se detuvo pese a que ya se habían hecho expropiaciones.

En relación con la solución de desvío de la rambla del Poyo al nuevo cauce del Turia, la CHJ adjudicó, en octubre de 2021, la redacción del proyecto de Vía Verde de Conexión del Barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia. Dado el difícil encaje de la solución planteada en el proyecto con la situación actual del ámbito territorial, la CHJ planteó una modificación del Proyecto Adecuación ambiental del barranco del Poyo entre el cruce de la A-7 y el barranco del Cavalls, con una alternativa en la zona denominada Pla de Quart, que plantea una restauración medioambiental y minimiza el riesgo de inundación en esa zona, aunque únicamente para caudales de periodos de retorno bajos.

El Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI) del ciclo 2022-2027 recoge, entre sus principales actuaciones estructurales, la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera. Se invertirán 35 millones solo en el tramo final de desvío al nuevo cauce del Turia, ya que el plan establece que se debe empezar desde aguas abajo hacia aguas arriba. También estudia el acondicionamiento del barranco de la Saleta en el tramo Aldaia-Nuevo cauce del Turia, para el que se han presupuestado 26 millones. Tras los procesos de participación pública realizados y las solicitudes de soterrar un parte importante del trazado, el presupuesto se elevó a 90 millones de euros.

La CHJ, sin embargo, insiste en el plan de 2010, aunque asegura que la barrancada de 2024 demuestra que los planes de hace 15 años se han quedado cortas. «Las actuaciones recogidas en el proyecto informativo de 2010 estaban diseñadas para proteger el territorio de la cuenca de la rambla del Poyo para un periodo de retorno de 500 años. El caudal de 500 años en la rambla del Poyo a la altura de Paiporta se había estimado en 1.500 m3/s, tal y como se recoge en el PGRI de 2023 y en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables», indica el organismo de cuenca, que asegura que las primeras estimaciones de los caudales que se produjeron 29 de octubre indican que fueron superiores a 3.500 m3/s.

«Con la información disponible, y teniendo en cuenta los primeros análisis efectuados, la construcción de estas obras hubiera contribuido a reducir los niveles de inundación en algunas zonas, pero no hubiera sido suficiente para proteger a las poblaciones con un nivel de riesgo aceptable, por lo que debe ser prioritario adaptar su planificación y redactar los proyectos constructivos con el mayor consenso posible», asegura la CHJ, que augura que tras la reconsideración de las actuaciones previstas en la rambla del Poyo y en el barranco de Pozalet-Saleta tras la dana «las inversiones requeridas sean muy superiores a las recogidas en el PGRI». La CHJ ha presupuestado, para las actuaciones que aparecen en el plan, un total de 530 millones de euros hasta 2026.

Listado de obras

Presa de Cheste

Ubicación: Poyo a la altura de Cheste

Proyectada en: 2004

Estado: descartada

Administración encargada: CHJ

Coste: indeterminado

Presa de Vilamarxant

Ubicación: Pareja de la Pea

Proyectada en: 1960

Estado: descartada

Administración encargada: CHJ

Coste: indeterminado (hace 60 años era de 1.000 millones de pesetas, unos 6 de euros, pero ajustado a la inflación podría rondar los 280 millones de euros)

Ampliación del cauce del Turia

Ubicación: Valencia

Proyectada en: 2024

Estado: en estudio

Administración encargada: CHJ

Coste: 100 millones

Conexión del Poyo entre el canal Júcar-Turia y Paiporta

Ubicación: Pareja de la Pea

Proyectada en: 2010

Estado: descartada

Administración encargada: CHJ

Coste: indeterminado

Drenaje La Saleta y unión con el Turia

Ubicación: Aldaia

Proyectada en: 2010

Estado: en ejecución

Administración encargada: CHJ

Coste: 47 millones

Vía verde El Pozalet

Ubicación: Entre Quart de Poblet y La Saleta

Proyectada en: 2010

Estado: proyectado

Administración encargada: CHJ

Coste: indeterminado

Vía verde entre Quart de Poblet y Loriguilla

Ubicación: Valencia

Proyectada en: 2010

Estado: en estudio

Administración encargada: CHJ

Coste: indeterminado

Adecuación del Poyo

Ubicación: entre Mas del Jutge y la A-7

Proyectada en: 2010

Estado: en estudio

Administración encargada: CHJ

Coste: por determinar*

Correcciones hidrológicas

Ubicación: en Chiva, Cheste y Buñol

Proyectada en: 2010

Estado: en estudio

Administración encargada: CHJ

Coste: por determinar*

Reforestación del Poyo

Ubicación: parte alta del barranco

Proyectada en: 2010

Estado: en estudio

Administración encargada: CHJ

Coste: por determinar*

* El coste de las obras para la cuenca del Poyo es de 335 millones para todos los trabajos, 530 si contamos Saleta y las obras de emergencia.

Comenta Reporta un error