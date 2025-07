Lo mejor y lo peor de la gestión cultural en la Comunitat

Laura Garcés Valencia Lunes, 7 de julio 2025, 23:59 Comenta Compartir

La cultura es una de las parcelas a las que el gobierno autonómico debe atender desde la conselleria. El presupuesto que se maneja en este territorio no suele satisfacer; hay instituciones que últimamente lo han visto reducido. Además, se pronuncian voces diversas que cuestionan la gestión y que suenan alto en muchas ocasiones pronunciadas por sectores generadores de riqueza en los que reside el talento cultural.

La continuada ausencia del conseller Rovira

Son escasas las apariciones del Conseller de Cultura, José Antonio Rovira, en actos públicos que afectan a la actividad cultural valenciana. Su gestión se ha caracterizado por las ausencias. No se le ve en actos como las galas de los distintos sectores culturales. Además, lo atestiguan también sus pocas apariciones en centros de arte. En enero de este año se le contaban dos visitas a museos. En 2024 estuvo en el Centro del Carmen en la que fue su primera aparición. Con posterioridad, ya en el primer mes de 2025, acudió a la presentación de la obra 'Santa Faz' de Zurbarán en el Museo de Bellas Artes. De esta manera Rovira resulta distante.

El Principal ha perdido la excelencia

El Teatro Principal es algo más que un escenario de las artes escénicas. Es un espacio llamado a ser referente de la cultura de Valencia, sin embargo, algo pasa que no lo consigue. El Principal, por cuyas tablas han pasado los más grandes de la escena, ha perdido el carácter y el público. Además, está pendiente de una reforma que también tarda mucho en llegar y que sin duda serviría al espacio par recuperar el prestigio que le corresponde. El deterioro se acelera. Desconchados y otros desperfectos han ido a más y, de momento, no está previsto frenar al avance. Continente en decadencia para un contenido que no alcanza la excelencia.

Incertidumbre y falta de rumbo en el IVC

El Instituto Valenciano de Cultura (IVC) tiene poca plantilla. sufre extrema burocratización y la Conselleria de Cultura le redujo un 12% el presupuesto este año. Es un organismo que genera incertidumbre: parece avanzar sin rumbo. Además, el IVC, del que depende el diseño del programa cultural para los valencianos, ha estado mucho tiempo sin responsables. Medio año ha habido que esperar para designar directores adjuntos de Música y Audiovisuales tras el cese de los anteriores.

Reacción tardía ante los daños de la dana

Hasta un mes después de la dana y tras recibir las críticas de librerías, teatros, actores, escritores, músicos y artistas valencianos, la Conselleria de Cultura, dirigida por José Antonio Rovira, no anunció ayudas para los afectados. Se destinaron 6 millones de euros a las actividades de la industria cultural. Rovira actuó por reacción a un duro comunicado denunciando «la inacción de Cultura». Los afectados lamentaron que se había fiado el futuro de su recuperación a la financiación del Gobierno de España y a la UE.

Uno de los peores momentos del IVAM

El IVAM ha vivido uno de los peores momentos de su historia. Ha dejado de ser referente: salas cerradas, visitantes en caída, ingresos por patrocinios reducidos. Además, Cultura redujo el presupuesto un 18% y tardó demasiado tiempo en nombrar directora. Acaba de iniciar una etapa en la que están puestas las esperanzas.

Las molestias de la música en directo

La fuerza de los conciertos en vivo es notoria y la Comunitat es un buen escenario para medir el músculo que este sector de las artes muestra en el panorama musical no sólo nacional, también internacional. La música en directo hace caja en favor de la economía valenciana, noticia de aplauso, sin duda. Pero la que es una actividad rentable, entre otras razones, porque se ha convertido en un atractivo turístico más, ofrece otra cara: las molestias que los grandes eventos ocasionan a los vecinos. Residentes en zonas cercanas al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los enclaves más solicitados para las grandes citas musicales, han denunciado este verano el «sin vivir» que sufren como consecuencia de los festivales. Durante el invierno soportan las consecuencias de los botellones, pero a partir de junio, cuando la agenda musical se despliega, llega «la peor parte». La agenda en un sin parar.

El relato de nunca acabar en el Bellas Artes

La historia del Museo de Bellas Artes San Pío V parece formar parte de un relato de nunca acabar. Su futuro nunca acaba de dibujase. La pinacoteca lleva ya demasiados años pendiente de la materialización de tres reivindicaciones ya enquistadas: la autonomía del museo, el plan museológico y el embellecimiento del entorno de la pinacoteca. El esfuerzo de la dirección actual, encarnada en Pablo González Tornel, por llenar de vida la casa no puede servir a la Generalitat, ni al resto de administraciones implicadas –el museo es de titularidad estatal– para eludir la responsabilidad de luchar por hacer realidad las reivindicaciones de la pinacoteca. A la Conselleria de Cultura parece costarle mucho dar pasos adelante. Incluso al Ayuntamiento de Valencia en la parte que le corresponde. El baile de reparto de culpas entre administraciones se ha asentado sobre un museo que no merece ese ritmo.

La restauración del Centro del Carmen

Por más años y gobiernos diversos en el Palau de la Generalitat, hay asuntos a los que nunca les llega la hora para avanzar. Uno de esos grandes ejemplos es la esperada ampliación del Centro del Carmen de Valencia. El museo dependiente del Consorcio de Museos requiere de una rehabilitación que no llega. El alguna ocasión se dan tímidos pasos, pero no el definitivo que permita devolver la vida a la parte de la antigua Escuela de Artes y Oficios.

El retraso de la ayuda a los libreros

La ayuda de la Generalitat tardó en llegar el año de la dana al sector librero, que mostró gran preocupación por no convocar en tiempo y forma las ayudas ordinarias de concurrencia competitiva. Se puso en riesgo la Fira del Llibre. Cultura reaccionó in extremis. Abrió una línea extraordinaria de 130.000 euros.

Nueva etapa en el Consell de Cultura

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tardó en proponer presidente para el Consell Valencià de Cultura, órgano en el que la bronca se había asentado bajo una presidencia provisional. El CVC ha estrenado etapa, tendrá que dar frutos.

El pulso de las iniciativas privadas

Las propuestas del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) y Fundación Bancaja aportan mucho a la vida cultural. El éxito de las exposiciones de Fundación Bancaja y la afluencia de público al CAHH lo atestiguan.

Les Arts, veinte años de buen hacer operístico

El coliseo valenciano, el Palau de Les Arts, cumple veinte años avalado por una trayectoria de excelencia, como constatan los últimos datos. Además, afronta su cumpleaños con un programa de éxito para su próxima temporada. Los resultados de 2024 le ofrecieron un saldo positivo en las cuentas de 3,3 millones de euros. Los ingresos de taquilla superaron los 4,5 millones por primera vez hasta llegar a 4,7. Los asistentes a los eventos propios fueron 130.606 personas y la ocupación media del 81% del aforo. Además la edad media de los espectadores es de 47 años, diez años menos que hace cuatro temporadas, valor que habla por sí solo.

La estabilidad vuelve al Palau de la Música

Después de cuatro años cerrado, el Palau de la Música reabrió en 2023 iniciando una etapa marcada por el aumento de abonados y vuelta a la estabilidad en su programa. En la temporada 2024-25 aumentó en 678 los abonados respecto a la última que estuvo abierto antes del cierre.

El regreso de Sorolla desde Nueva York

Una de las mejores noticias culturales de la Comunitat llegó con el anuncio por parte del Ejecutivo valenciano del proyecto en el que se trabaja junto con la Hispanic Society of America para que la obra de Sorolla regrese a a la Comunitat. Sin duda sería un acuerdo histórico que beneficiaría a todos los valencianos. En los fondos de la Hispanic se encuentran 240 obras. Excluídos los catorce lienzos de 'Visiones de España', las restantes podrían verse en la capital del Turia. Entre ellas se guarda una interesante colección de los bocetos de las apreciadas 'Visiones de España'.

La Ciudad de la Luz, polo de atracción

La Ciudad de la Luz es una de las grandes apuestas culturales. La infraestructura sitúa a la Comunitat Valenciana en posición de privilegio en tanto que constituye un polo de atracción para producciones nacionales e internacionales. En esta legislatura ya se han rodado siete producciones con un impacto económico directo de más de 50 millones de euros, frente a una inversión pública de 3,5 millones.

