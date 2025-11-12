La maqueta de la dana más especial Andrés García diseña un prototipo de un pueblo arrasado tras la barrancada y lo expone en la parada Les Carolines de metro y en Fira València: «Mi edad no me permitió coger una pala pero sí homenajear a los voluntarios»

Andrés García, vecino jubilado de Benimamet y de 81 años de edad «más IVA», bromea el protagonista, quería aportar su grano de arena a ayudar a levantarse a la Comunitat de la mayor tragedia vivida en la tierra valenciana. La dana del 29 de octubre no se olvidará nunca, pero tampoco la fuerza de los valencianos para salir a delante, la solidaridad de los voluntarios y el ejemplo de dignidad de la ciudadanía. Así pues, nuestro protagonista jubilado ha construido una maqueta de un pueblo arrasado por la barrancada y los voluntarios trabajando para recuperarlo.

«Al no tener el cuerpo y la fuerza para coger una pala y ayudar, se me ocurrió usar mis manos para homenajear a los voluntarios«, explicaba Andrés García. Y es que el hombre ha realizado maquetas toda su vida. también belenes e incluso ha creado fallas, aunque él no es artista fallero. Junto al artista estaba la mano »que siempre me ayuda«, Vicente Juan, encargado de la iluminación de todas las obras que construye García. »En la parada de metro de Benimamet FGV me cedió una sala donde poder construir mis maquetas. Allí tengo una exposición donde enseño mi trabajo de la catedral de Santiago de Compostela«, explicaba García.

«Cuando ocurrió la dana, se me ocurrió la idea de mostrar mi apoyo a los voluntarios con uno de mis trabajos. He estado un año dedicando mi tiempo a crear ese pueblo arrasado que se levantará gracias a la solidaridad de la gente», explicaba. Cuando Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) se enteró de su idea le ofreció exponerla en una sala de la parada Les Carolines/Fira València, donde se expone y cualquier ciudadano puede disfrutar.

Vicente Juan (izquierda) y Andrés García (derecha) posan junto a su maqueta en homenaje a los voluntarios de la dana. Jesús Signes

Al respecto de la creación, el artista explicaba que no pretendía reflejar ningún municipio en concreto, si no que todos se vieran identificados con la maqueta. El diseño muestra varias calles llenas de lodo y residuos, coches destrozados, desolación. Tal y como ocurrió de manera real aquel 29 de octubre. Todo ello con material reciclado. Las tejas de cada uno de los edificios son cañas arrastradas por la barrancada. Cortadas una a una y pegadas con paciencia hasta crear un océano de tejados que representan ese pueblo que ha sufrido.

Las viviendas, parcial o totalmente destrozadas, fueron ideadas por Andrés García como hogares en perfecto estado. «La mejor manera de representar la devastación era construir el pueblo entero para arrasarlo después», afirmaba. De esta manera, una vez el pueblo con las calles pulcras y con todo detalle bien trabajado estaba listo, Andrés García comenzó a a romper a propósito su obra para reflejar de la manera más realista posible la destrucción de aquel día.

Con la celebración de 'Firaqua' en Feria Valencia, la empresa de aguas Global Omnim conoció la obra del artista. Como la feria que se celebra esta semana en la ciudad tiene muchos guiños a todo el trabajo realizado tras la dana, la empresa de aguas le pidió al artista preparar una pequeña maqueta que representara la gran obra que se expone en la parada de Metrovalencia del propio pabellón de exposiciones. «Se trata de un trabajo minucioso que requiere su tiempo. Afortunadamente esta maqueta la empecé por encargo de un municipio que quiere la suya propia, así que para la Feria la he terminado y se expone allí hasta que termine el evento», explicaba García.

Para crear todo ese pueblo, artista desvelaba que iba trabajando módulo a módulo del tamaño que marcaba que cupiera en su coche. «A ver cómo lo traslado si no», bromeaba. Así, Andrés García y su socio Vicente Juan, han creado el mejor homenaje posible gracias a sus manos artísticas de calidad impecable.

Más de cuatro calles llenas de casas, barro, coches y destrucción. Una iglesia en medio que se mantuvo en pie. Decenas de voluntarios en cada calle emulando la labor encomiable que realizaron los días posteriores de la tragedia. La maqueta de Andrés García, encumbrada por la iluminación de Vicente Juan, se ha convertido en una visita indispensable. De hecho, el diseño está ubicado en una sala cerrada con llave. En la puerta, Andrés García ha dejado un cartel con su número de teléfono. "La sala ofrece un escaparate para ver desde fuera la maqueta, pero para disfrutarla bien, estar sobre ella y verla iluminada, cualquiera puede llamarme y yo me acercaré a enseñársela", terminaba.

