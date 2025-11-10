Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mural pintado en Catarroja en el acto de inauguración. LP

Catarroja estrena su mural de homenaje frente a la dana

El Ayuntmaiento promueve la obra «Orgull de Poble», un proyecto comunitario

P. M.

VALENCIA

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

La ciudadanía de Catarroja ya puede disfrutar del mural «Orgull de Poble», un proyecto artístico y comunitario que nació como homenaje a la fortaleza del municipio tras la dana de 2024.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Catarroja, contó con la participación de los creadores de la obra –el colectivo artístico Unlogic Crew, con la colaboración de los artistas locales Lluïsa Penella y Victor Puchalski–, así como de representantes del Comité Local de Emergencias y Reconstrucción (CLER) y miembros de la comunidad educativa del CEIP Paluzié.

Este viernes se celebró un taller participativo «Pinta el teu mural», en el que decenas de niños y niñas pudieron expresar su creatividad y compartir una jornada de arte en familia junto a los artistas. No faltaron la merienda, los juegos ni las sonrisas.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, destacó: «Este mural es un homenaje al pueblo de Catarroja, a todo el voluntariado y a todas las personas que, con su solidaridad, nos ayudaron a recuperar la fuerza como comunidad». Y recordó que «cuando todos y todas colaboramos y vamos a una, podemos conseguir aquello que nos proponemos».

La presentación oficial del mural fue un acto que reflejó el sentimiento de pertenencia y el orgullo de pueblo tras los momentos difíciles vividos el pasado año. El Ayuntamiento de Catarroja agradeció la participación de todas las personas y entidades implicadas en esta iniciativa, que convirtió el arte urbano en un símbolo de convivencia, superación y orgullo local.

El resultado: una pared llena de color y significado que ya ha pasado a formar parte del paisaje y de la identidad de Catarroja.

