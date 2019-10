El talento joven valenciano emigra a Madrid

Ha terminado Periodismo en la Universitat de València y no ve más futuro que en Madrid. «Algunos con los que me he hablado me lo han dejado claro: es la sede de las oportunidades en lo que he estudiado», resalta. En los próximos días se marcha a la capital de España a estudiar un máster en televisión y a buscar un trabajo que ve difícil conseguir en Valencia. La joven señala, además, que si quieres formarte más, aquí no hay una oferta. «Tienes que salir», asegura. En Valencia lo único que encuentra es «incertidumbre para el futuro».