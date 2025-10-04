¿Cuándo hay que enviar el mensaje ES-Alert? Los expertos critican que se utilice como un aviso en lugar de alarmar ante un peligro inminente y advierten del riesgo de que pierda efectividad si se normaliza su empleo

El ES-Alert ha pasado de ser ese mecanismo 'salvavidas' desconocido por la inmensa mayoría de los valencianos a protagonizar la gestión de las emergencias tras la dana. La tardanza en su envío para alarmar de las inundaciones el pasado 29 de octubre fue uno de los motivos por los que la tragedia que asoló la provincia de Valencia hace casi un año se saldó con 229 muertos. Sin embargo, esta demora en activar el 'botón rojo' para lanzar el SMS masivo a los teléfonos móviles ha sido sustituida por una anticipación de hasta 12 horas, tal y como sucedió durante el temporal de principios de esta semana. Ante esta abismal disparidad de criterios, surge una pregunta clave: ¿Cuándo hay que enviarlo?

El ES-Alert surge de la directiva europea 2018/1972, que obligaba a todos los países miembros de la Unión a disponer de sistemas de alerta basados en la telefonía móvil a partir del 21 de junio de 2022. Sin embargo, en el desastre del 29-O no se echó mano de este recurso de protección civil hasta que muchos valencianos tuvieron el agua al cuello cuando sonó el estridente pitido a las 20:11.

La catástrofe fue todo un punto de inflexión en la gestión de crisis en la Comunitat hasta el punto de desembocar en una auténtica revolución en el uso del Es-Alert. De las dudas y la tardanza del 29-O se ha pasado a la determinación inmediata y al empleo del SMS de aviso como la punta de lanza en materia de prevención de desastres.

El episodio de precipitaciones del pasado mes de marzo que afectó a la provincia de Castellón fue una buena muestra de ello pues la primera decisión de la cumbre de Emergencias fue enviar la alarma a los celulares a la media hora de iniciarse la reunión. No obstante, el mayor ejemplo tuvo lugar el último domingo cuando los móviles de las zonas que según las previsiones meteorológicas iban a verse más afectadas por las lluvias recibieron el mensaje con más de medio día de antelación: la alerta roja empezaba a las 4:00 de la madrugada del lunes y la alerta se hizo efectiva a las 15:29.

Lo cierto es que, pese a la utilidad manifiesta del aviso temprano, el uso tan prematuro del ES-Alert va en contra del espíritu que lo alumbró, tal y como denunció el perfil divulgativo de fenómenos meteorológicos ValènciaWeather. Según refleja la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, esta herramienta debe usarse únicamente en las situaciones que requieran «de una acción inmediata por parte de los ciudadanos». «Por tanto, la recepción de mensajes de alerta a través de este sistema será un hecho poco habitual, al que los ciudadanos deberán prestar atención inmediata», continúa su apartado de 'preguntas frecuentes'.

Los expertos consultados por LAS PROVINCIAS avalan que su uso reciente no se corresponde con el fin con el que fue diseñado y advierten de que emplearlo de manera habitual para avisar en lugar de para alertar de un riesgo inminente y su aparejada reacción inmediata puede reducir su eficiencia.

Estrategia comunicativa

Por un lado, desde la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias (Aneppce) apuntan que, desde un punto de vista técnico, el ES-Alert se debe limitar a alarmar dado que está diseñado «para causar la alerta, para ponerte en tensión», factor que desemboca en una «orden ejecutiva ante un peligro inminente».

Aunque, eso sí, las mismas fuentes señalan que si se normaliza el empleo del SMS como aviso «puede bajar la efectividad». Ante este riesgo, proponen modificar su protocolo para que pueda funcionar tanto a nivel de advertencia como de alarma de tal forma que en el primero de los usos, su función se circunscriba a un mensaje textual, guardando pitidos y vibraciones para la segunda circunstancia.

Por otro lado, el catedrático y doctor en Sociología de la Universidad de Alicante, Antonio Aledo, concuerda con que el ES-Alert tiene como propósito «avisar de riesgos inmediatos» y lamenta que la Comunitat carezca de una estructura de comunicación para el riesgo que asigne a cada fase del ciclo de un desastre un tipo de mensaje y unos instrumentos para su emisión.

«No se puede hacer un uso abusivo, porque entonces pierde la eficacia, la capacidad de provocar un comportamiento de protección», resume el sociólogo. Aledo tampoco es excesivamente reacio a que se use como aviso puesto que la gente «lo recibe y está pendiente». «Puede que no sea su función, pero el objetivo está más o menos cumplido. No tenemos otro instrumento», apostilla.

Interior insiste en que la competencia sobre el SMS es de la Generalitat El Ministerio del Interior reitera que la competencia para introducir alertas del ES-Alert es territorial y que, por ende, son los órganos autonómicos de protección civil, en este caso Emergencias de la Generalitat, «los responsables de establecer los parámetros de la alerta (área afectada, texto del mensaje, hora...) así como de su emisión». El área dirigida por Grande-Marlaska ya defendió esta tesis en informes remitidos a la jueza que instruye la causa de la dana. Desde Protección Civil a nivel nacional respondieron en estos términos a LAS PROVINCIAS tras preguntar este periódico si, a su juicio, el Consell estaba haciendo un buen uso de este sistema de alarma. Sobre si se precisa el visto bueno ministerial a la hora de lanzar el SMS, dado que la directriz del propio mecanismo dice que los centros de Emergencias autonómicos son «los responsables» de su funcionamiento «junto con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias», las mismas fuentes se limitaron a explicar que en diciembre de 2022 el Consejo Nacional de Protección Civil adoptó el protocolo para su utilización elaborado por las «autoridades competentes».

