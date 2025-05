«Después de ocho años por fin puedo sentir estabilidad»

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 14 de mayo 2025, 01:13 Comenta Compartir

«¡Por fin!», indicaba Alejandro tras recibir la resolución favorable para obtener el permiso de residencia en España. Una nueva oportunidad. Eso puede suponer la regulación de documentación para todos aquellos migrantes que residen en municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre. La riada arrasó a muchos de ellos sus viviendas o el lugar donde trabajaban, y su situación irregular les impidió solicitar ayudas económicas a las administraciones. Ahora, con su documentación en regla, intentarán recomponerse de la tragedia. Porque buscan una vida en la Comunitat, y con los papeles en regla, todo será más sencillo

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha anunciado este martes que se ha otorgado el permiso de residencia a más de 22.000 personas. Del mismo modo, apenas llegan a las 1.000 las peticiones que se han denegado por no cumplir con las condiciones para la concesión. En este sentido, casi el 93% de solicitudes se han resuelto de manera favorable. Del mismo modo, Bernabé avisaba que el Gobierno continuaba recibiendo peticiones, puesto que el plazo acaba este miércoles.

Es el caso, por ejemplo, de Alejandro (de Medellín, Colombia), quien llegó hace ocho años a España, concretamente Canarias, tras ser animado por un primo suyo: «Yo nunca he padecido necesidad, pero un amigo fue muy insistente con que en España se podía vivir muy bien. Yo soy peluquero y bailarín, que es con lo que subsistido hasta ahora».

Lamentablemente, Alejandro no tenía el conocimiento -ni se lo proporcionaron- para tramitar su documentación en España. «Vine con visado de turista, y para cuando me enteré de cómo tenía que gestionar mi situación habían pasado cinco meses. Entonces, tuve que esperar tres años para solicitar el arraigo social, y cuando estaba todo el proceso en marcha, llegó la pandemia», lamenta. Alejandro estaba solo en Tenerife, por lo que vino a Valencia para vivir con una amiga suya, concretamente en Riba-roja.

Con el cambio de ubicación, se esfumó el arraigo social. Aún así, Alejandro vivía con su amiga, que era madre soltera. Durante su convivencia, Alejandro sufrió un cáncer, lo que complicó mucho las cosas: «Mi amiga no podía conmigo. Yo me puse muy enfermo, sin trabajar, estaba prácticamente en situación de calle. Por eso acudí a Casa Caridad». El día de la dana, ella estaba en el piso compartido con su amiga, en el interior del municipio, por lo que no se vieron gravemente afectados. «Afortunadamente, nos pilló en casa», suspira Alejandro, como lo han hecho muchas veces cientos de miles de vecinos afectados.

Con la oportunidad de regularizarse por ser afectado de la dana, a Alejandro se le abre una puerta de esperanza para mejorar su situación. «Vengo de pasar mucho tiempo en el hospital. Mi madre vino de Colombia directa para cuidar de mí. Yo vi que cumplía los requisitos para el permiso, y ayudado por mi trabajadora social presentamos la solicitud. ya he recibido la resolución favorable y ahora sólo falta la cita para las huellas», celebra.

Con esta oportunidad, Alejandro se siente liberado: «Después de ocho años por fin puedo sentir estabilidad. Se me han rechazado hasta ahora dos procesos de arraigo. Gracias a este permiso tendré más fácil acceder a otros contratos de trabajo. Podré acceder a un piso a mi nombre, llevarme a mi madre. Además, con mi situación regularizada, mi madre tendrá más fácil poder acceder ella también a los permisos». Y es que una amplia mayoría de extranjeros llegan a la Comunitat en busca de un futuro mejor, y las dificultades para cumplimentar con la documentación complican mucho su desarrollo personal. Ahora, por fin, personas como Alejandro tendrán una nueva oportunidad.

Esta situación se hizo posible gracias a que el martes 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un proceso para regularizar la situación de al menos 25.000 personas migrantes afectadas por la dana. El objetivo era revertir la imposibilidad de todas estas personas de tener acceso a las ayudas económicas que se ofertan desde las distintas administraciones. Cabe destacar que este permiso no se otorga a aquellas personas que tengan antecedentes penales en su historial, y esta documentación corresponde a un permiso de trabajo y residencia.

En este sentido, las personas en situación irregular tendrían acceso a dicho permiso de manera temporal -un año de vigencia- si demostraban por medio del padrón municipal que eran residentes de alguna de las zonas afectadas. Además, en caso de no poseer el padrón activo durante el día de la dana o la semana posterior, también se están aceptando solicitudes que presenten una residencia efectiva mediante un informe firmado por los Servicios Sociales.

