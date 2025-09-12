Del marcaje que frenó a Di Stéfano al que nunca existió El 12 de septiembre de 2025 se cumplen 71 años del partido en el que Mangriñán secó al astro argentino, un cara a cara que dio mucho que hablar y que inventar

Lourdes Martí Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

La pesadilla de Di Stéfano. Así presentaron en uno de los programas de máxima audiencia a mediados de los 90 'Sorpresa, Sorpresa' a José Mangriñán (la Vall d'Uixó, 11 de febrero de 1927-22 de agosto de 2006). Habían pasado 41 años según el propio Motoret y aquella noche iba a reencontrarse con el que él mismo había definido como «el mejor futbolista del mundo».

Hoy 12 de septiembre de 2025 se cumplen 71 años de un marcaje que dio mucho que hablar (aquí un reportaje del 70 aniversario). Uno de los hijos del futbolista castellonense, Alfonso Mangriñán recuerda cada año el aniversario de un partido o más bien, de esa cobertura, que incluso provocó que un aficionado del Real Madrid renegase del conjunto merengue para enfundarse la elástica del Atlético. «En tiempos como los actuales, recordar todos aquellos hitos que hicieron grande la historia del Valencia es más importante que nunca», comenta el último de los seis hijos, en realidad los dos últimos fueron mellizos, del exfutbolista.

La vida de Mangriñán y su familia estuvo marcada por el fútbol. Mucho más que por sus viajes en bus desde la Vall d'Uixò a Mestalla a entrenarse. Tenía prevista su boda con su novia de toda la vida, Rosario Frías (que falleció el pasado 9 de agosto), pero el equipo justo tuvo que viajar para disputar la famosa Pequeña Copa del Mundo en Venezuela. En la tarjeta de invitación al enlace sale la fecha modificada. «Un día, mirando su carné de futbolista de la temporada 54-55 me di cuenta de que no tenía fotografía y luego comprobé que, se ve que no le había dado tiempo a hacerse otra entre tanto viaje y la quitó para ponerla en el libro de familia porque estaba el sello de la fotografía».

Ampliar Carné con la foto arrancada. FAMILIA MANGRIÑÁN

Ampliar Invitación de boda con la fecha modificada. FAMILIA MANGRIÑÁN

En homenaje a su madre recientemente fallecida, Alfonso recuerda algunas anécdotas que le contaban de su etapa de noviazgo: «Ella y mi tía, hermana de mi padre, Milagros querían ir a Mestalla y él les decía que no quería que fuesen porque se iban a poner malas de todo lo que decía la gente cuando las cosas no salían bien… así que ellas fueron a ver a Don Vicente Peris y él enseguida se hizo cargo», habla con nostalgia de su progenitora y también de un gestor que marcó la vida de todos aquellos futbolistas que llevaron en el pecho el escudo del Valencia así como de sus familiares: «Tras dejar el fútbol, él se montó un restaurante junto a un hermano y de vez en cuando, si podía, iba al campo, un día en la taquilla fue a comprar una entrada y Don Vicente le dijo que ni se le ocurriese, que todos los exfutbolistas del club, por el hecho de serlo podían ir a ver el fútbol siempre».

Ampliar Mangriñán y su esposa Rosarito en la boda de Gago. FAMILIA MANGRIÑÁN

De aquel marcaje se habló y se escribió mucho. El no me dejas ni a sol ni a sombra pasó a ser marcas más que Mangriñán, por ejemplo. Y además, incluso se llegó a escribir de un segundo marcaje que nunca sucedió. «Hay crónicas que hablan de un partido de vuelta en Mestalla el 26 de diciembre de 1954 en el que el Madrid ganó, en ellas se dice que Di Stéfano dio una exhibición y que Mangriñán no pudo hacer nada, que no lo vio ni de lejos… vaya que no porque en ese partido mi padre ni jugó», indica Alfonso, quien cada 12 de septiembre, como cada día continúa recordando un hito que forma parte de la centenaria historia de un club y unos aficionados que miran con nostalgia y respeto aquellos «grandes futbolistas y gestores».

Comenta Reporta un error