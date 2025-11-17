Depuesto Corona, le toca a Solís Mientras prepara el derbi de las miserias ante el Levante UD, el Valencia CF debería despedir al otro responsable del peor lustro de la historia

El peor lustro de la historia del Valencia CF, desde 2019 a 2025, ha tenido dos máximos responsables en el 'local management': Miguel Ángel Corona y Javier Solís, avalando al especulador y máximo accionista, Peter Lim. Sus decisiones han llevado al equipo de Mestalla a una mediocridad rampante. Solo Mestalla ha mantenido la categoría. El resto ha sido sumisión e incompetencia. Se marcha por fin el director deportivo y ahora es el turno del director general, si el nuevo CEO, Ron Gourlay, quiere de verdad una regeneración. Llega el viernes el derbi de las miserias, con VCF y Levante UD en el furgón de cola, pero toda la presión para Corberán: Mestalla no perdonaría un fracaso ante el rival de Orriols.

Me conmovió ver el seguimiento de las cámaras de Movistar a José Luis Gayà en el último Valencia-Betis en Mestalla. El capitán, acribillado por muchos y no protegido lo suficiente desde dentro, es un líder. Por cómo lo siente, por cómo lo vive, por cómo lo sufre. Hay muchas formas de liderazgo, pero esta pasión y este sentimiento es una de ellas. Y deberíamos valorarla. No como Corberán, que lo sustituye cada vez que el VCF recibe un gol en contra. Igual ni se da cuenta, pero es una manera de señalarlo. Y tampoco su sustituto, Jesús Vázquez, mejora el rendimiento de Gayà, notable frente al Betis.

El único internacional, marginado. Para hacernos una idea de la magnitud de la debacle en la plantilla del VCF basta con mirar la lista de los internacionales: uno, el portero Dimitrievski, enfadado además con el club por su marginación. Contó el meta macedonio que Corberán lo alineó en nueve partidos y evitó el décimo porque el VCF debía pagarle si lo jugaba una prima de 300.000 euros. Confirmó Dimitrievski que Agirrezabala debe jugar siempre porque hay una cláusula en la cesión del Athletic que penalizaría al VCF si no lo hiciera. Otra chapuza más del 'local management' y del entrenador porque evita la meritocracia y alimenta un veneno en el vestuario.

Ferran Torres bate récords. El delantero de Foios ya está, con 23 goles, entre los 10 máximos goleadores de la historia de España, empatado con Di Stéfano y Sergio Ramos. Ha llegado a su vez a los 100 goles entre los clubes (Valencia, Manchester City y Barcelona) y la selección. Otro jugador malvendido por Peter Lim que se ha convertido, a los 25 años, en el futbolista valenciano más laureado de todos los tiempos.

El Valencia Básquet, un lujo. Brilla más si cabe el proyecto del equipo taronja de baloncesto por contraste con el del VCF: cuenta con el pabellón más lustroso de Europa (el Roig Arena), una plantilla muy competitiva y el entrenador idóneo, Pedro Martínez. Fue una gozada disfrutar de su triunfo en la Euroliga ante el Real Madrid, sin ningún tipo de complejos, de tú a tú, con los cambios tan vertiginosos de jugadores por parte de Martínez que no daba tiempo ni a aprenderse los nombres. Duele recordar al pusilánime Valencia de Corberán ante el Barça y el Madrid de la presente campaña. Pasarse por el Roig Arena ya no es solo un placer deportivo, es un acontecimiento social.

