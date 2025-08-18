Una tarde en la piscina de Benimaclet: una buena opción para estos días calurosos

Laura Carrasco Lunes, 18 de agosto 2025, 00:57 Comenta Compartir

Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado tardes de verano en las que se tiene tanto tiempo libre, que no sabemos muy bien qué hacer. Pues eso es justo lo que me pasó a mí un día cualquiera con 30º marcando en el termómetro, hasta que decidí ponerme el bañador e ir a la piscina más cercana. Y, por lo visto, no era la única. Gente de todas las edades se acercó ese día a intentar calmar la sensación de calor que invadía a toda la ciudad. Los vecinos del barrio me comentaban que tener este recinto suponía un desahogo tanto para ellos, padres de familia, como para sus hijos. Se quejaban de que llega un momento del día en el que no saben qué hacer con los niños para que se diviertan y aprovechen el verano, y el tener el polideportivo 'a tiro de piedra' les ayuda a quitarse esa preocupación de encima.

Además, no hay motivo para estar pendiente de comprar la entrada el día de antes o con más antelación por si se completara el aforo. En mi caso, fui la misma tarde y pillé el ticket sin problema, no estaba ni muy masificada ni muy vacía. Se observaba a personas mayores tratando de mantenerse en forma, haciendo largos alrededor del recinto sin ningún obstáculo que les impidiera continuar. Pese a que habían también muchos niños, no formaban apenas un jaleo excesivo como para no poder descansar. Al haber una socorrista, los padres no tenían que preocuparse de más por la seguridad de sus hijos. Pude comprobarlo, los adultos parecían más pendientes de coger el bronceado perfecto que inquietos por saber lo que estuvieran haciendo los más pequeños.

Sin embargo, la sombra no escasea en esta piscina. He de confesar que nada más entrar en el complejo, me dirigí directamente a la zona de sombra. Sombrillas, solo había una, pero pegada a la pared del recinto y había un largo techo hecho con ramas, dándole un toque playero al lugar, que porporcionaba lo necesario para escapar del calor. No obstante, el tener un suelo de baldosas hacía que el ambiente no fuera tan refrescante en comparación con un suelo de césped, aunque sea artificial. Cambiar esto supondría, pese al trabajo, una ventaja seguramente bien recibida por los visitantes.

Inconvenientes importantes

No todo son puntos positivos, a pesar de tener una ubicación excelente (está bien conectada por el transporte público) y un horario relativamente flexible, le falta algo que considero crucial en un complejo como este: una cafetería o zona de picnic.

Llegaron las 17:30 de la tarde, y el hambre empezaba a apretar, por lo que pregunté al personal de seguridad si disponían de cafetería, a lo que me contestó que no, pero que enfrente había un bar al que podía ir. Entonces, me dirigí a los conserjes del polideportivo y volví a preguntar para asegurarme, me dijeron que solo disponían de unas máquinas expendedoras con comida y bebida. Una piscina bien equipada tendría que tener recursos como este que, aunque no me supuso un trastorno excesivo, si que hubiera ganado puntos. Pese a este inconveniente, vi algo que no había visto hasta ahora en las piscinas municipales de Valencia y era una sala de primeros auxilios.

Aunque la falta de cafeterías es una desventaja para los más mayores, los niños no tienen tiempo para pensar en eso, porque ellos van con la idea de pasar el máximo tiempo posible dentro del agua. Sin embargo, el inconveniente es que dentro de la piscina no pueden encontrar ningún divertimento como toboganes, trampolines o cualquier muñeco infantil, en comparación con otras piscinas municipales de la ciudad. No estaría de más que tuvieran esto en cuenta más que nada para evitar que se vayan a una con dichas instalaciones.

Buena ubicación y conexiones

El polideportivo, que pertenece a la Fundación Deportiva Municipal, fue construido en 1999, pero ampliado y mejorado con nuevos espacios deportivos en 2012, abarca una superficie de 7.500 m2. Cuenta con numerosos espacios deportivos, entre los cuales se encuentran un campo de fútbol de césped artificial, dos pistas de tenis, dos pistas de pádel una sala de esgrima y una sala de tatami para practicar judo. Al fijarme en dichas salas, comprobé que no solo están abiertas para practicar el deporte, sino que también compiten profesionalemente los deportistas, al estar federados.

Es un recinto que también está cerca de las universidades. En época estudiantil aquellos que quieran despejarse disponen de amplias actividades deportivas. Durante el curso tampoco es difícil acudir, se puede llegar con la línea 4 y 6 de metro, bajando en la parada Vicente Zaragozá, también en bus con las líneas 10 - 30 - 31 - 71 - 81 - 93 - 98 -C2 - C3. Y si se prefiere una opción más sostenible, cerca del sitio hay diversas paradas de Valenbisi en las calles contiguas al polideportivo.

Además, el acceder a las instalaciones no supone un poblema para las personas discapacitadas. Para llegar a la piscina hay que atravesar los vestuarios todo recto, sin tener que subir ninguna escalera. Esto es algo que algunos complejos deportivos de la ciudad no tienen en cuenta, y deberían considerarlo como algo importante y crucial para recibir más visitantes, e incluir a estos colectivos.

En cuanto al horario, la piscina descubierta permanece abierta del 14 de junio al 7 de septiembre, con baño libre de lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas hasta el 3 de agosto; del 4 de agosto en adelante, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas (en septiembre cierra a las 19:30 horas). Fines de semana y festivos: de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Comenta Reporta un error