los Relojes de sol que marcan la hora en Valencia

Existe una Valencia atemporal que resiste a la mecanización y a la era digital. Unos rincones casi olvidados de la ciudad, pero por los que merece la pena perderse. Valencia cuenta con 35 relojes de sol catalogados en el término municipal y 700 en toda la autonomía. La ciudad puede presumir de albergar una ruta gnómica – ciencia vinculada al estudio del astro y división de su trazo – llena de historia, pero bastante desconocida y es que muchas de estas antiguas herramientas de observación y medida del tiempo se encuentran bien escondidas. Así, aprovechando las horas de sol, un recorrido por el mapa de algunos de los puntos del centro histórico de la ciudad y sus alrededores en los que se hallan estos relojes de sol sería el siguiente:

10

Son las diez de la mañana según marca el reloj de sol de la iglesia de Santo Tomás, ubicada en la plaza de San Vicente Ferrer, popularmente conocida como la Plaza de los Patos. Este reloj es el más antiguo de la ciudad y está, concretamente, en el cuarto cuerpo de la torre del campanario. Datado del año 1732, se encuentra en mal estado. Ha perdido la pintura y únicamente son reconocibles los números 3, 4, 5, 6 y 9 .

Reloj de sol de la iglesia de Santo Tomás, en la plaza de San Vicente Ferrer, conocida como la plaza de los patos / LP

11

Otro de los relojes de sol que permanecen en su lugar de origen es el de la iglesia del Pilar, situado en la plaza homónima. Este es del año 1759 y solo se puede ver si nos situamos en la acera derecha de Guillem de Castro. Se encuentra dentro del antiguo claustro derruido, del que aún se aprecian las marcas.

Reloj de sol de la iglesia de Pilar, situado dentro del claustro ya derruido / Pedro Namasté

12

Las doce del mediodía. La Catedral de Valencia alberga un reloj de sol apenas perceptible. Está, de hecho, en peligro de desvanecerse. Puede encontrarse en la parte suroeste de su fachada, junto a la gótica Puerta de los Apóstoles. Los trazos que presenta corresponden a horas y medias horas. Las XII son señaladas con pintura roja. También hay pintura en algunas horas, lo que se asocia a que estén marcados los periodos temporales más importantes de «Ora et labora» (reza y trabaja).

El reloj de sol de la fachada de la Catedral de Valencia está a punto de desvanecerse / LP

13

Una hora más tarde, del centro nos trasladamos al barrio marítimo del Cabanyal en busca del siguiente reloj de sol. A pesar de su 'edad' – fue construido en 1895 – su conservación es idónea. Situado en la fachada sur de la «Casa dels Bous», junto a la antigua lonja de los pescadores, su buen estado y color contrastan con el mal aspecto del edificio, antiguamente utilizado para estabular los bueyes que movían las barcas en la playa. Su numeración es romana, con trazos de horas y medias horas.

Reloj ubicado en la Casa dels Bous, en pleno barrio del Cabanyal, de finales del siglo XIX / Irene Marsilla

14

Un sitio de esta ruta gnómica en el que no podía faltar un reloj es en el Centro Meteorológico de Valencia - en el número 3 de la calle Cavanilles-. Tras cuatro horas de recorrido, en el interior de los Jardines de Viveros, se puede observar en la fachada del centro, protegido por una visera, un reloj de sol de numeración romana. Fue construido en el siglo XX y se encuentra en perfecto estado de conservación.

Reloj de sol en la fachada del Centro Meteorológico de Valencia, dentro de los Jardines de Viveros, en perfecta conservación / Pedro Namasté

15

Las agujas marcan las tres de la tarde. La iglesia de los Santos Juanes, también conocida como Iglesia del Mercado, alberga una esfera sobre su puerta. Se trata de un reloj de sol, prácticamente imperceptible debido a las llamas del 19 de Julio de 1936durante la Guerra Civil. Un reloj del que queda más bien poco, pero que deja observar en su borde superior las palabras «Ave María».

El reloj de sol de la fachada de la iglesia de los Santos Juanes se encuentra en un círculo apenas visible debido a un incendio durante la Guerra Civil / LP

16

Tras la pausa de la hora de comer, el siguiente punto de esta particular ruta gnómica de Valencia es el Centro Municipal de la calle de Grabador Enguídanos. En la fachada de este edificio de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar se encuentra un reloj de numeración árabe y clásico, del año 1991. No obstante, este reloj no termina de realizar su función ya que queda inutilizado, en parte, por un pino que, actualmente, le hace sombra.

El reloj de sol del Centro Municipal de Grabador Enguídanos queda en parte inutilizado por la sombra de un pino, como se puede apreciar en las imágenes / Pedro Namasté

17

Con siete horas de odisea a las espaldas, aparece un reloj de sol diferente a todos los que han aparecido en esta ruta por el tiempo. Está en el número 13 de la calle Mediterráneo y se creó con un fin meramente decorativo. Pintado en la fachada de la finca con numeración romana, presenta, además, las coordenadas en la pared por lo que es imposible desubicarse con él.

El reloj de sol se encuentra en la pared de una finca de la calle Mediterráneo, en la esquina con José Benlliure / Pedro Namasté

18

A punto de finalizar la travesía, el último punto de esta aventura se sitúa en la plaza del Patriarca. Dentro del claustro de la iglesia situada en la plaza, nos recibe una escultura de San Juan de Ribera y en la pared del fondo, el reloj de sol, de numeración árabe. Rematado por una cruz, está colocado en una pared construida para él.