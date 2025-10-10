Así es el grupo 'Pelearse x Valencia': «Si entras, ya sabes que es para pegarse» El apuñalamiento de un menor en Campanar destapa una plataforma en Telegram con medio centenar de miembros que organiza quedadas para participar en reyertas. La Policía controla hasta tres pandillas en la capital: lucen pañuelos de colores para distinguirse en las 'batallas' con armas blancas, tienen banderas y marcan con pintadas sus territorios

Arturo Checa Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 00:30

El aviso es bien claro. «Toda la gente que entre, que sepa que este es un grupo hecho para que la gente se reúna a pegarse. Sí, a pegarse. Quien quiera formar parte, que entre aquí y deje su Instagram. O si no quiere que nadie además del administrador lo vea, mandadlo por privado». Es el mensaje que aparece en la carátula de presentación del grupo de Telegram 'Pelearse x Valencia'. Ni en el propio nombre se oculta su finalidad: organizar citas entre adolescentes por distintos puntos de la capital y municipios del área metropolitana para participar en violentos enfrentamientos.

La plataforma ha saltado a la luz esta misma semana, cuando un menor de 15 años era detenido en Campanar después de causar una gravísima lesión a un chaval de 17 en Campanar. Una cuchillada en el cuello casi le cuesta la vida. El sospechoso fue arrestado y la Policía Nacional halló elementos determinantes en su mochila. No solo una pistola de balines simulada y un pasamontañas. En su móvil, el citado grupo. Y mensajes intercambiados con otros integrantes del chat para participar en esas quedadas para pegarse.

LAS PROVINCIAS ha comprobado que ese grupo sigue activo. No es posible ver su actividad porque el contenido está cifrado y los miembros, como reconocen en la descripción, se comunican en otras redes como Instagram y mediante mensajes privados. El lugar es únicamente un portal al que acceder a otros sitios y entrar en la violenta rueda de las peleas callejeras.

Su cifra de integrantes no ha bajado del medio centenar en los últimos días. Y no deja de registrar nuevos accesos. 'Tuty capo se unió al grupo', 'JP se unió al grupo', 'M se unió al grupo'... son algunos de los recién estrenados miembros en las apenas últimas 48 horas.

La problemática no es nueva. Pero parece estar de nuevo alarmantemente en auge. El pasado junio se evitó una 'guerra' con palos, bates de béisbol y cuchillos en un parque de Malilla. El reciente episodio de Campanar. Y en los últimos tres años, las quedadas para pegarse han desatado numerosas actuaciones de la Policía Nacional en Valencia. Un grupo específico en la Brigada de Información se ocupa de controlar las bandas juveniles. La alarma social que causan estos grupos llegó en verano de 2023 a dejar una batalla campal con dos heridos en la plaza del Ayuntamiento, con pánico de los viandantes al desatarse una estampida en la huida de los miembros al llegar la Policía. Un año antes ya se abortó una pelea para pegarse en el parque Oeste de la capital. Y otras dos en la zona del puente de Calatrava y Safranar. Con más de un centenar de chavales esperando para atizarse.

¿Cuál es la situación actual? Fuentes policiales consultadas por LAS PROVINCIAS indican que al menos hay tres grupos juveniles vigilados por estas quedadas para pegarse. Dos de ellos en la zona de Benimaclet y otro en el distrito Centro. Justo hace un año, 13 pandilleros fueron arrestados por la paliza a un joven senegalés en la ciudad. De entre 16 y 19 años, de origen sudamericano y subsaharino y Sospechosos de las peleas organizadas en el anteriro año y medio e implicados en la batalla campal frente al Ayuntamiento.

Ampliar Dos jóvenes que reconocen participar en peleas, en un parque de un pueblo de Valencia. Iván Arlandis

Las pandillas tienen sus propios códigos. Hay de hecho un elemento que despierta la señal de alerta en la patrullas. Los pañuelos. Muchas patrullas tienen la indicación de identificar por la calle a menores que los lucen de manera ostensible. ¿Por qué? Los pañuelos son las formas que tienen de identificarse. Como una especie de uniforme en el campo de batalla. Se diferencian por el lugar de colocación (muñecas, cuello, cabeza...) así como por sus colores. La forma de no 'zurrar' a un miembro de la misma banda.

Algunas hasta confeccionan sus propias banderas. Todo muy marcial. Y con sus propios nombres. Cada uno de los grupos (hace años había más presencia de estas pandillas en Valencia, aunque siguen existiendo) tiene un 'territorio'. La zona que defienden en su barrio. Hacen pintadas en los muros para marcar sus dominios. Al estilo de las violentas bandas latinas, nacionalidad que tienen una gran parte de sus integrantes.

Ampliar Un pandillero, en un parque de un pueblo de Valencia. Iván Arlandis

Los parques son su hábitat preferido. Allí tienen lugar algunas de las citas para quedarse. El viejo cauce ha sido escenari de algunas abortadas por la Policía. También en Malilla, La Plata, Benicalap o Burjassot. No solo lucen a veces navajas y cuchillos, hasta armas simuladas como la intervenida al detenido por el apuñalamiento en Campanar. Otra de sus 'armas' son los móviles. Con ellos graban las reyertas para luego exhibirlas en cuentas falsas de las redes sociales. Su trofeo ante otras pandillas.

Mientras, en el grupo 'Pelearse x Valencia', la actividad seguía este mismo jueves. «¿Este es el grupo de los chavales de la pelea en Campanar? ¿Sabéis algo?», era la pregunta que lanzaba un miembro recién incorporado. Sin respuesta.. Silencio y ocultación son los escenarios preferidos de los pandilleros que se citan para pegarse.

