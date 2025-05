El crimen pasional que aún desconcierta en Valencia

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 1 de junio 2025, 00:39 Comenta Compartir

«Todavía me desconcierta, me asombra y nunca entenderé cómo Salvador pudo cometer un crimen. No lo entendí el primer día, ni siquiera ahora conociéndolo». Así se expresa la abogada de Salvador Rodrigo Lapiedra, la mujer que sigue visitando y asistiendo en prisión al hombre que en verano de 2017 asesinó a cuchilladas al ingeniero de Novelda Antonio Navarro Cerdán en su piso del barrio valenciano de Patraix.

El caso elevó a niveles mediáticos pocas veces visto el nombre de Maje, María Jesús Moreno, la otra parte de la acción criminal. Ella es la mujer de Antonio, la viuda y entonces amante de Salva. Juntos urdieron un asesinato que sirve de base para la película 'La viuda negra', que Netflix estrenó el viernes.

Cronología vital de los asesinos de Antonio Momentos de la vida de Salva Momentos de la vida de Maje Momentos de la vida de ambos 1970 3 de octubre Salvador Rodrigo Lapiedra nace en Valencia. Es el séptimo de ocho hijos. 1989 Mayo Empieza a trabajar en el hospital La Salud de Valencia, un puesto que le dura hasta su arresto. 1990 Mayo Inicia un noviazgo con Inma, sanitaria del hospital. 5 años después será su esposa y madre de su hija. 1990 Mayo María Jesús Moreno Cantó nace en Novelda, en el seno de una familia católica con cinco hijos. 2006 Estudia Bachillerato en Valencia y vive junto a otras chicas y su hermana. 2008 Maje cursa la carrera de Enfermería en Barcelona. Los primeros meses vive en una residencia de monjas. 2011 6 de septiembre A los 21 años conoce en Novelda a Antonio Navarro Cerdán e inicia el noviazgo. Él tenía entonces 31 años. 2013 Antonio encuentra trabajo en Requena. Maje va con él y empieza a estudiar Enfermera Interna Residente. 2015 Maje encuentra trabajo como enfermera en el hospital La Salud de Valencia. Maje y Salva se conocen en el hospital La Salud. Se enamoran y se escriben cartas de amor furtivas. Mayo Maje y Antonio viven juntos en alquiler en Valencia Septiembre Antonio le pide matrimonio. Cronología vital de los asesinos de Antonio Momentos de la vida de Salva Momentos de la vida de Maje Momentos de la vida de ambos 1970 3 de octubre Salvador Rodrigo Lapiedra nace en Valencia. Es el séptimo de ocho hermanos. 1989 Mayo Empieza a trabajar en el hospital La Salud de Valencia, un puesto que le dura hasta su arresto. 1990 Mayo Inicia un noviazgo con Inma, sanitaria del hospital. 5 años después será su esposa y madre de su hija. 1990 Mayo María Jesús Moreno Cantó nace en Novelda, en el seno de una familia católica con cinco hijos. 2006 Estudia Bachillerato en Valencia y vive junto a otras chicas y su hermana. 2008 Maje cursa la carrera de Enfermería en Barcelona. Los primeros meses vive en una residencia de monjas. 2011 6 de septiembre A los 21 años conoce en Novelda a Antonio Navarro Cerdán e inicia el noviazgo. Él tenía entonces 31 años. 2013 Antonio encuentra trabajo en Requena. Maje va con él y empieza a estudiar Enfermera Interna Residente. 2015 Maje encuentra trabajo como enfermera en el hospital La Salud de Valencia. Maje y Salva se conocen en el hospital La Salud. Se enamoran y se escriben cartas de amor furtivas. Mayo Maje y Antonio viven juntos en alquiler en Valencia. Septiembre Antonio le pide matrimonio. Cronología vital de los asesinos de Antonio Momentos de la vidadde ambos Momentos de la vida de Salva Momentos de la vida de Maje 1970 3 de octubre Salvador Rodrigo Lapiedra nace en Valencia. Es el séptimo de ocho hermanos. 1989 Mayo Empieza a trabajar en el hospital La Salud de Valencia, un puesto que le lleva a ser celador de quirófano y dura hasta su arresto. 1990 Mayo Inicia un noviazgo con Inma, sanitaria del hospital. Cinco años después será su esposa y madre de su única hija. 1990 Mayo María Jesús Moreno Cantó nace en Novelda, en el seno de una familia católica. 2006 Estudia Bachillerato en Valencia y vive en un piso de su comunidad cristiana junto a otras chicas y su hermana. 2008 Maje cursa la carrera de Enfermería en Barcelona. Los primeros meses vive en una residencia de monjas. 2011 6 de septiembre A los 21 años, en el último curso de Enfermería, conoce en Novelda a Antonio Navarro Cerdán e inicia el noviazgo. Él tenía entonces 31 años. 2013 Antonio encuentra trabajo en Requena. Maje se va con él y empieza a estudiar Enfermera Interna Residente (EIR). 2015 Maje encuentra trabajo como enfermera en el hospital La Salud de Valencia. Maje y Salva se conocen en el hospital La Salud. Se enamoran y se escriben cartas de amor furtivas. Mayo Maje y Antonio se establecen juntos en alquiler en Valencia. Septiembre Antonio le pide matrimonio.

Como destaca su productor y guionista, Ramón Campos, «intentamos comprender por qué una mujer decide que es mejor asesinar a su marido que divorciarse». Con todo, «la psicología de Maje es para mí un misterio. Creo que podemos comprender cómo llegó hasta ahí, pero nos sigue desconcertando mucho». También incógnita absoluta en la conducta de Salva. «Era buen padre, buen amigo, buen hijo...», repetía en el juicio la destrozada esposa del asesino.

El impacto en diferentes medios que todavía genera el suceso y su repercusión son analizados también en el podcast documental disponible desde hoy en la web de LAS PROVINCIAS. 'Maje: autopsia a una asesina'.

Dolor. Desconcierto. Incomprensión. Es la estela de este caso ocho años después: cómo dos personas educadas en la cristiandad, con vocación de ayudar y cuidar a los enfermos, de curar en el hospital de Valencia donde trabajaban y se conocieron, acabaron transformadas en asesinos. Unidos (y luego desunidos) por una alianza letal que es una montaña rusa, un laberinto de secretos, impulsos, mentiras y sentimientos que les ha abocado a la prisión. Y, colateralmente, al enorme impacto en su entorno, tanto en Valencia como en Novelda. «Aguantando todo lo que venga... Las familias estamos destrozadas», aseguraba hace una semana María Dolores Cantó, madre de Maje, desde Novelda.

El futuro para los asesinos se escribe hoy en dos prisiones valencianas y a diferentes ritmos. Él cumple sus 17 años de prisión en Picassent, el mismo centro donde ingresó tras su arresto y donde se gestó el cambio en su conciencia: de asumir todas las culpas del crimen a confesar «la verdad», que los dos lo pactaron y prepararon.

A casi 150 kilómetros, en la unidad de madres Irene Villa de Fontcalent, Maje tacha los días hasta completar 22 años de cárcel. La que causó la muerte de su esposo se aferra hoy a una nueva vida: su hijo con otro recluso homicida.

