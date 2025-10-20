Los suplementos, ¿moda o necesidad?

Lorena Reyes Lunes, 20 de octubre 2025, 12:36 Comenta Compartir

Estamos, sin duda, en los mejores tiempos de los suplementos, y es que somos muchos los que tomamos o hemos tomado alguna vez este tipo de producto. Actualmente se ha visto un incremento en la venta y por lo tanto en el consumo de suplementos, lo que nos da una idea de que existe un interés general por la salud y el bienestar pero, ¿Hasta qué punto son una moda o son realmente una necesidad?

Una alimentación variada, equilibrada y completa debe ser suficiente para aportar todos aquellos nutrientes que necesitamos, por lo que debemos contribuir a que nuestra alimentación ,y por lo tanto nuestra nutrición, así sea. Pero la realidad es que un bajo porcentaje de la población tiene una nutrición completa en todas las etapas de su vida.

En base a esto siempre se aconsejará suplementar cuando la alimentación sea inadecuada y ello pueda provocar alguna carencia, o por circunstancias o etapas donde la necesidad, de según qué nutrientes, aumente. En resumidas cuentas, mi consejo es utilizar suplementos cuando realmente se precise, lejos de un uso influenciado por modas.

Además hay que tener en cuenta que un suplemento o complemento alimenticio nunca deberá sustituir a ningún alimento , si no reforzar alguna acción según cada caso, y siempre deberá ser consumido en un marco de alimentación saludable y equilibrada.

¿Cómo elijo el suplemento y dónde lo compro?

Es realmente importante el canal utilizado para obtener suplementos y para ello siempre debe estar asesorado por un profesional cualificado, ya sea un nutricionista, médico o farmacéutico, generalmente. Un suplemento comprado a través de una web sin asesoramiento personalizado, a través de la recomendación de un/a influencer o mientras hacemos la compra en el supermercado no será en ningún caso una buena elección.

Los suplementos deberían tener un uso terapéutico, es decir, tener un efecto beneficioso para nuestro organismo, pero también pueden ocasionar efectos adversos y contener sustancias no deseadas como azúcares. Por este motivo es de vital importancia nunca comprar un suplemento sin un correcto asesoramiento e incluso sería interesante la supervisión si su consumo se prolonga en el tiempo.

Otro requisito fundamental es que estén avalados por la EFSA ( Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) y según qué suplemento deberá cumplir con otros sellos de calidad que nos garantice la índole del producto y la seguridad al consumirlo.

Voy a hablaros de algunos de los suplementos más consumidos, los ácidos grasos omega 3 y la vitamina D :

- Omega 3: Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados que los aportamos a través de alimentos como pescados azules y algas (principalmente), aunque también encontramos formas inactivas en las semillas de chía y lino y en nueces y soja. Según la OMS su ingesta diaria debe ser entre 250-2000 mg en adultos y 100 mg en niños, aunque durante el embarazo y la lactancia las necesidades se ven aumentadas. Para llegar a los requerimientos habría que ingerir de 3 a 4 raciones de pescado a la semana, de manera que si esto no se lleva a cabo no se llega a lo que nuestro organismo necesita.

Los omega 3 tienen un papel fundamental en las membranas celulares, tienen un efecto protector frente a la patología cardiovascular, son necesarios para el correcto funcionamiento del cerebro y tienen un efecto antiinflamatorio. Funciones, como vemos, muy importantes.

Si a través de la alimentación no es posible el aporte requerido, por la cuestión que sea, es recomendable acudir a un profesional para valorar la suplementación. El suplemento de omega 3 debe tener un 80% de DHA y unos 250-500 mg de EPA, deben contener antioxidantes como la vitamina A o E y estar envasado en un envase opaco. Por otro lado es importante que tenga un certificado de calidad que garantice la ausencia de metales pesados.

- Vitamina D: La vitamina D es una prohormona que debe convertirse en nuestro cuerpo hasta formas biológicamente activas. Estas formas activas se consiguen gracias a la radiación solar y también la aportamos a través de alimentos como huevos, lácteos, mantequilla y carnes. Es una vitamina fundamental en el metabolismo óseo y también en la modulación del sistema inmunológico.

Actualmente existe una población generalmente deficitaria en esta vitamina, lo que conlleva a serias consecuencias para nuestra salud.

Es importante realizarse analíticas de sangre regularmente para conocer si existe deficiencia y consultar al médico o nutricionista para valorar el refuerzo dietético o la suplementación.

Los suplementos, correctamente formulados, son una herramienta buenísima cuando a través de la alimentación o por mayor necesidad no llegamos a los mínimos requerimientos. El error es hacer uso de estos suplementos como primera opción, sin intentar dietéticamente hacer cambios o sin un buen asesoramiento. Así que, si tienes en mente empezar con algún suplemento, busca un profesional cualificado.

