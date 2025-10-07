El hígado, el órgano detox

El hígado procesa los nutrientes y elimina aquellas sustancias perjudiciales que llegan a través de nuestra dieta.

Lorena Reyes Martes, 7 de octubre 2025, 00:53 Compartir

¿Alguna vez nos hemos planteado cómo nuestro cuerpo es capaz de limpiar todo lo que entra en él?

Pues formando parte de la maquinaria casi perfecta que es nuestro organismo hay un órgano que se encarga de ello: el hígado.

Hablar del hígado es hablar de uno de los órganos más completos de nuestro cuerpo en cuanto a funciones que desempeña, siendo una de ellas limpiar y detoxificar el organismo. Está situado en la parte derecha de la cavidad abdominal, justo debajo del diafragma y arriba del estómago, riñón derecho e intestinos.

Y ¿qué hace el hígado por nosotros? Pues muchísimo. Se han descrito cerca de quinientas funciones que este órgano es capaz de realizar siendo, muchas de ellas, de vital importancia.

La principal labor del hígado es filtrar toda la sangre que recibe a través de la arteria hepática y la vena porta hepática. A través de esta vena recibe la sangre procedente del sistema digestivo, rica en nutrientes pero también rica en tóxicos. El hígado se encargará de identificar y procesar todos los nutrientes que llegan y eliminar aquellas sustancias perjudiciales para nuestro organismo. Por un lado a través de la sangre y los riñones siendo eliminadas por la orina, y por otro lado a través de la bilis, eliminándolas por las heces.

Destacamos , entonces , dos super funciones: metabolizar nutrientes y eliminar tóxicos, donde se incluyen subproductos de los medicamentos, alcohol…

Así que, ya solo con estas dos funciones, nuestro hígado tiene muchísimo trabajo. Pero su labor continúa.

Es el encargado de sintetizar la bilis , una sustancia que se almacena en la vesícula biliar y que se encarga de descomponer las grasas en el intestino delgado, además de ser el vehículo también para la eliminación de sustancias de desecho. También tiene la labor de fabricar colesterol, proteínas y factores de inmunidad.

Una función muy interesante también es la capacidad de convertir la glucosa en glucógeno como forma de almacenamiento de energía y así reconvertirlo en glucosa de nuevo para cuando sea preciso. Regula los niveles de aminoácidos en sangre y la coagulación sanguínea. Por otro lado se encarga de procesar la hemoglobina y así distribuir el contenido de hierro , ya que el hígado es capaz de almacenar este mineral para este fin.

Otra función que realiza es la depuración de la bilirrubina y la eliminación del amoníaco tóxico a través de la urea y por lo tanto a través de la orina, siendo un producto del metabolismo de las proteínas.

Y hasta quinientas podríamos no parar…pero con todas las descritas podemos hacernos una idea de la importancia que tiene el buen funcionamiento de este órgano.

A continuación vamos a ver qué podemos hacer para cuidar y proteger nuestro hígado:

1. Alimentación saludable: Es básico para prevenir cualquier enfermedad y favorecer un estado de salud óptimo. La alimentación debe ser equilibrada, variada y completa para su correcto funcionamiento. Rica en frutas, verduras y hortalizas y buenas fuentes proteicas como carnes magras, legumbres, huevos y pescados. Priorizar el consumo de cereales integrales y buenas fuentes grasas como el aceite de oliva virgen extra y los ácidos grasos omega3. Cuidado con las grasas saturadas y grasas trans. También es importante reducir al máximo los ultraprocesados y azúcarados.

No debemos olvidar tener una buena higiene en la manipulación de los alimentos y conservarlos correctamente.

2. Evitar el alcohol: El alcohol es un tóxico y produce efectos nocivos sobre el propio órgano y sobre su metabolismo . El consumo de alcohol habitual puede provocar hepatopatía alcohólica que cursa en tres fases: hígado graso, hepatitis alcohólica y cirrosis alcohólica. Además , el consumo de alcohol puede producir cáncer.

3. Evita consumo de otros tóxicos como el tabaco o drogas y también medicamentos cuando no sea necesario o sin receta médica.

4. Realizar ejercicio físico con regularidad: Un buen nivel de actividad física diaria siempre va a favorecer la salud de nuestro organismo. Además nos ayudará a mantener un peso y composición saludable , evitando así el sobrepeso y la obesidad.

5. Mantenerse hidratado: Una correcta hidratación es esencial para el correcto funcionamiento del hígado y la eliminación de sustancias tóxicas.

Por último debemos tener en cuenta que el hígado es un órgano que pese a que no esté bien continúa funcionando, así que , además de seguir estos consejos, debemos hacernos controles de salud con cierta regularidad, sobretodo si tenemos antecedentes o factores de riesgo, para garantizar el correcto funcionamiento y la salud de este maravilloso órgano.

Si quieres seguir las entregas de 'Come sano, vive bien', suscríbete en este enlace o en el apartado 'Newsletters' de la web de LAS PROVINCIAS.

Reporta un error