El mapa de todas las estrellas Michelin 2026

Algunas personas se conforman (nos conformamos) con materializar recetas sencillas, pero ricas. Nada fácil, todo sea dicho. Pero otras van más allá: buscan innovar en sus cocinas, hacer de lo tradicional, vanguardia o potenciar los productos hiperlocales a un nuevo nivel. Y entre estas últimas, algunas tienen la suerte de ganar una estrella Michelin. O varias.

Ningún nuevo restaurante alcanzó la máxima distinción de tres estrellas Michelin en la gala Guía Michelin España 2026, celebrada la tarde de este martes 25 de noviembre en el espacio Shrolin Andalucía de Málaga. Sí que llegaron novedades en forma de dos y una estrella: cinco nuevos establecimientos alcanzaron las dos (Aleia, La Boscana, Mont Bar, Enigma y Ramón Freixa Atelier) y otros 25 obtuvieron su primera.

Aquí se puede consultar toda la lista de estrellas Michelin 2026:

El universo de estrellas Michelin español lo conforman así 306 restaurantes: 16 con tres (los 16 que las obtuvieron el año pasado, las mantienen), 37 con dos y 253 con una.

Bib Gourmand

Este cosmos, que celebra este año su 125 aniversario, no está formado solo por estrellas. La distinción Bib Gourmand -que se llama así por el famoso muñeco de la compañía, conocido como Bibemdum- se otorga a los establecimientos que sirven cocina de calidad a precios más moderados desde 1997 y ha recaído este año en 29 nuevos restaurantes.

Aquí se pueden consultar todos los restaurantes con la distinción Bib Gourmand 2026:

En total son 204 los restaurantes incluidos en esta categoría.

Los precios Michelin

La experiencia sublime, la capacidad de emocionar con un plato y la precisión en cocina se pagan caro. De los 53 restaurantes con dos y tres estrellas Michelin, 51 tienen un precio superior a 100 euros (precio medio de una comida completa sin bebidas, para un menú del día o a la carta). Solo hay dos a este nivel con un precio medio entre 60 y 100€, el Maralba, de Almansa (Ciudad Real) y el Mont Bar en Barcelona.

Entre los restaurantes con una hay más diversidad: uno tiene un precio menor a 35 euros (Ochando, uno de los nuevos, en Los Rosales); 6 tienen un precio medio entre 35 y 60 euros, 119 lo tienen entre 60 y 100 euros y el resto (127), el precio por comensal ya asciende a más de 100 euros.

Ningún restaurante Bib Gourmand, por el contrario, pasa de los 60 euros en su precio medio de una comida completa por comensal. Un 18,6% de estos locales (38 de los 204 en total) tienen un coste por debajo de los 35. El otro 81,4% (166) se puede disfrutar por entre 35 y 60 euros.

La cocina Michelin: creatividad y modernidad

La creatividad da juego. Entre los galardonados con tres Estrellas, un 94% (15 de 16) presenta unos platos creativos, a juicio de los expertos culinarios de la Guía. El único chef capaz de alzarse con la máxima distinción sin recurrir a la cocina creativa es Jesús Sánchez en el Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria). Fiel a productos autóctonos y la temporalidad, su cocina se apoya en la modernidad, haciendo gala de su estrella verde.

Entre los dos estrellas también predomina la cocina creativa (26 de 37), mientras que los platos modernos (81 de 253) superan a los creativos (57) y a los actuales (56) entre los chefs con una.

Los Bib Gourmand, por su parte, dan cobijo a una cocina más tradicional. Aquí, un 30% de los chefs ofrece una carta con propuestas más cercanas a sus raíces culinarias.

Estrellas verdes

Desde hace cinco años, la Guía premia con una estrella verde a aquellos restaurantes que se esfuerzan por replantear los códigos de la gastronomía contemporánea, fomentando el diálogo entre ellos para inspirarse de forma mutua. Cinco nuevos restaurantes obtuvieron este galardón -cuatro de ellos, en el País Vasco (Ama, Bakea, Garena y Hika) y otro en Baleares (Terrae)-, sumando un total de 59 en toda España.

Aunque la Guía no incluye este tipo de restaurantes a través de sus filtros, se trata de otra de las distinciones de peso en estos premios, en su apuesta por el cuidado del medio ambiente.