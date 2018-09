EL 8-M EN 15 PREGUNTAS RÁPIDAS

01 ¿Cuándo?

Este jueves se celebra como cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Con esta fecha se recuerda aquel 8 de marzo de 1909 cuando más de un centenar de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York fueron asesinadas por su empresario, quien hizo arder la fábrica mientras ellas se manifestaban en su interior.

02 ¿Dónde?

Más de 150 países tienen convocadas movilizaciones, por lo que este jueves se convertirá en un paro internacional de las mujeres que fue iniciado en Argentina en el año 2016. La huelga y los paros parciales, cada uno con sus particularidades, están registrados legalmente en 41 países:

03 ¿Por qué es especial este año?

Porque, además de los actos y manifestaciones que se realizan cada año durante esta jornada, en esta ocasión es la primera vez se convoca una huelga general feminista en nuestro país.

04 ¿Quién la convoca?

Se encuentra impulsada por la Comisión del 8-M, que agrupa a numerosas asociaciones de toda España. Además, esta convocatoria ha ido creciendo desde las pequeñas asociaciones y movimientos ciudadanos hasta llegar a los grandes sindicatos que le han dado el soporte jurídico necesario para hacerla legal, a diferencia de lo que ocurre en el resto de reivindicaciones de esta índole.

05 ¿Qué se celebra?

Con esta fecha no se celebra nada, sino todo lo contrario. Se trata de una jornada reivindicativa donde se busca mostrar las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad tanto en el ámbito público como privado: brecha salarial y desigualdades económicas, techo de cristal, acoso, violencia machista…

06 ¿Qué puedo hacer para unirme?

Esta huelga es un poco especial, pues están llamadas a ella todas las mujeres sean asalariadas o no, funcionarias, en paro, estudiantes… Se trata de un paro, no sólo de trabajo activo, sino también del silencioso: consumo, cuidados familiares, tareas domésticas, estudio… Así que cada una puede hacer su contribución como crea conveniente y siempre en la medida de sus posibilidades. Además, existen distintos manifiestos por sectores de actividad a los que quien quiera puede adherirse.

07 ¿Hay manifestaciones?

Existen manifestaciones convocadas en casi todos los municipios, aquí puedes ver horario y recorrido de la que habrá en Valencia:

08 ¿Lema y color?

Hay distintos manifiestos, pero desde la asociación feminista defienden «Si nosotras paramos el mundo se para». El color que se utiliza es el morado, porque, según algunas versiones, en el incendio que se produjo en la fábrica de Nueva York el humo se tiñó de lila a causa del tinte de las telas que había en su interior.

09 ¿Y si soy hombre?

Cualquier persona puede unirse a la convocatoria y, por supuesto, estará amparado legalmente. Sin embargo, desde algunas asociaciones se ha pedido que los hombres no la secunden para hacer más visible lo que supone la ausencia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

10 ¿Huelga o paros?

En España se han registrado varios tipos de movilizaciones y quien quiera puede unirse a cualquiera de ellas de forma legal:

UGT y CCOO defienden los paros parciales y por turnos, que no son excluyentes entre sí.

- Jornada de mañana partida y continuada de 11:30 a 13:30

- Jornada continuada de tarde de 16:00 a 18:00

- Jornada continuada en turno de noche las dos primeras horas del turno nocturno que comience en la jornada del día 8

Estos horarios pueden ser modificados por notificación expresa en sector o empresa.

CNT y CGT han apoyado la huelga 24 horas que parte de la que se convocó en Islandia en 1975 y que paró el país al ser secundada por casi el 90% de las mujeres

USO ha convocado un paro de 4 horas, de 12:00 a 16:00 horas

11 ¿Tengo que avisar a mi empresa?

No, no hace falta preavisar a las empresas y de hecho no deberían preguntarte sobre si pretendes secundarla y, mucho menos, realizar cualquier tipo de coacción.

12 ¿Quién no puede hacerla?

No pueden hacer huelga, ni ésta ni ninguna, los miembros de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado (Cuerpo Militar, Guardia Civil y Policía Nacional). Existen discrepancias jurídicas sobre si juezas, fiscales y magistradas pueden secundarla, al igual que ocurre con aquellas estudiantes que están realizando prácticas universitarias en empresas sin relación laboral. Además, algunas mujeres pueden verse impedidas para hacerla por la obligatoriedad de prestar servicios mínimos en el sector público.

13 ¿Cuánto salario me descuentan?

Secundar la huelga y los paros supone una reducción del salario, pero en ningún caso puede mermar tus días de vacaciones. Como regla general y aunque tendrás que mirar cómo se devengan las pagas extraordinarias y demás particularidades de tu convenio aplicable, aquí dejamos un ejemeplo para el cálculo.

Huelga 24h Persona que cobra 1500€ brutos al mes con pagas extraordinarias prorrateadas y trabaja de lunes a viernes. Salario bruto mensual: 1.500€ (sólo conceptos salariales e incluidas pagas extraordinarias). 1500€/30 días= 50€/día. Descuento de la parte proporcional del descanso semanal: teniendo en cuenta que trabaja 5 días y no 7, cada día de trabajo equivale a 1,4 días: 1,4 x 50€ = 70€ brutos de descuento (resultado aproximado).

14 ¿Qué piensan los partidos políticos?

- PP: No la apoya

- PSOE: Paros parciales

- Ciudadanos: Respaldan la manifestación, pero no los paros

- Unidos Podemos: Huelga 24 horas

- Compromís: Huelga 24 horas

15 ¿Y si no quiero hacerla?

Cada persona es libre de decidir si quiere hacer huelga, y obviamente nadie está obligado a ejercer este derecho. Nadie podrá impedir que accedas a tu puesto de trabajo, por tanto, debe saberse que los piquetes informativos son lícitos hasta que dejan de ser meramente informativos/publicitarios.