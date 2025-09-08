Las operaciones de cataratas ya no son sólo para mayores

Lourdes Martí Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

La cirugía de cataratas es la operación más realizada en oftalmología en España y una de las más frecuentes a nivel mundial. El proceso natural de envejecimiento ha llevado a que esta intervención fuese casi exclusiva entre los más mayores. Sin embargo, desde un periodo no tan lejano ha aumentado este tipo de corrección de la vista entre personas de 50 años.

Los motivos, que están relacionados con la evolución de la operación, entre otros, los describe el doctor Enrique Alfonso. «La catarata sigue surgiendo a la misma edad, No es que aparezca en gente más joven. La técnica ha evolucionado mucho, y ahora es una muy segura y que permite recuperar la vista rápidamente, antes se esperaba a que la catarata estuviese un poco más madura, más avanzada para operar, ahora, en cuanto ya hay un poco de defecto de visión, ya se decide operar», el cirujano altamente especializado en el tratamiento de la patología vitreorretiniana además de la cirugía de cataratas y presbicia, explica que al tratar la catarata también se puede ayudar a mejorar otro tipo de patologías: «Por un lado, al operarla, puedes corregir otros defectos de la visión, como la miopía, la hipermetropía y la presbicia, astigmatismo. Incluso cuando hay personas que aún no tienen catarata, pero quieren operarse y quitarse la presbicia o la miopía que tienen, ya a partir de los 50, 55 años, la cirugía ya no es con láser, como las personas jóvenes. Sino que se quita el cristalino, que es lo que luego se convierte en catarata, y se pone en una lente intraocular. por esta razón, aunque la catarata no esté apareciendo antes, sí que se está operando a la gente antes, porque la tecnología, además de ser mejor para la cirugía de catarata, permite que la gente sea independiente de las gafas.»

Respecto a la aparición de las cataratas, sí que hay algunas condiciones para su aparición como es la miopía: «Yo revisé los pacientes que había operado en los últimos años en la formación oftalmológica de catarata, de hecho, cuando me centré en los menores de 60 años, todos eran altos miopes», afirma el doctor Alfonso, quien desvela que en 2050 «se prevé que el 50% de la población sea miope, y el 10%, miope magno, que es más de 6 dioptrías y media. Eso implica incremento de posibilidad de desprendimiento de retina, atrofia de la retina, de la catarata y de muchas enfermedades que pueden generar ceguera».

En este sentido, el experto comenta que los factores ambientales más importantes es que no te dé el sol, ya sea de forma directa o indirecta: «Si los niños están metidos en clase y luego van a casa y no salen, no les da el sol en todo el día. No se conoce específicamente el motivo, no es la vitamina D, pero sí que se ve que hay cambios en el ojo a partir de la radiación solar. Y por otra parte, la lectura también está asociada a un aumento de miopía. Una cosa es que los niños tengan que leer por estudiar, por aprender, pero si después del colegio se pasan todo el día enfocando de cerca, con las pantallas al final, están todo el tiempo estimulando el crecimiento del ojo que provoca la miopía.

A nivel global, incide en datos preocupantes como los de Corea del Sur donde más del 90% de personas de 19 años ya no tienen sólo miopía, sino miopía magna, lo que supone un gran problema a nivel global.

Antes de describir paso a paso cuál es el proceso de la operación, y para que se entienda de manera global, el experto detalla algunos aspectos sobre la óptica del ojo y las dioptrías de sus lentes naturales: «El ojo es un sistema óptico, es como una cámara que permite enfocar las imágenes en la retina y tiene dos lentes con las que enfoca: una es la córnea, que tiene unas 40 dioptrías de potencia de enfoque y la segunda lente con la que enfocamos es el cristalino, que está detrás del iris que cuenta con unas 20 dioptrías aproximadamente de potencia.» La cirugía de láser en personas jóvenes, la cirugía refractiva, se realiza sobre la córnea. «Cuando ya tienes muchas dioptrías, para no tallar tanto la córnea, se pone una lente intraocular que está normalmente entre el iris y el cristalino», concluye.

Los pasos de la cirugía (ver vídeo) serían:

1. Incisión auxiliar

2. Inyección de viscoelástico

3. Incisión principal

4. Capsulorrexis

Se abre la cápsula anterior del cristalino mediante una técnica llamada capsulorrexis continua y circular, que suele estar guiada por tecnología de imagen (como realidad aumentada o láser, si está disponible). «Abrimos la cápsula anterior del cristalino, porque el cristalino es como una lenteja que tiene el contenido dentro y una cápsula por fuera.»

5. Hidrodisección

Se inyecta suero fisiológico bajo la cápsula para separar el núcleo del cristalino y facilitar su movilización. A menudo se gira el cristalino suavemente para asegurarse de que esté suelto. «Disecamos con suero para soltarlo de la cápsula y ya poder moverlo.»

6. Facoemulsificación

Es el paso clave: se introduce el facoemulsificador, un instrumento que fragmenta el cristalino mediante ultrasonidos y lo aspira en pequeños trozos. «Con un aparato que se llama facoemulsificador, entramos y lo vamos partiendo en pequeños trozos que vamos rompiendo y aspirando.»

7. Implante de la lente intraocular (LIO)

Se introduce la lente intraocular en el saco capsular vacío, en el mismo lugar donde estaba el cristalino natural. Esta lente reemplaza la función óptica del cristalino y puede estar personalizada para corregir otros defectos visuales.

8. Hidrosutura (cierre de incisiones)

No se usan puntos. Las incisiones se cierran hidratando los bordes con suero para que se sellen solas (autosellado por presión). Esto se llama hidrosutura.

«Cerramos las incisiones sin dar puntos. Simplemente hidratándolas. Porque son tan pequeñas que si tú las hidratas un poco, ya son autosellables.»

