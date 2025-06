El laberinto sin plazo de la jubilación anticipada

Trabajadora del SAD: «Se me cayó un señor de 135 kilos al que intentaba levantar al pasar una rata por mis pies»

Nuria tampoco quiere facilitar una foto de ella al sentirse en una situación de vulnerabilidad en su trabajo. Prefiere ser prudente a la hora de facilitar su testimonio. Ella trabaja en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), dirigido al cuidado y asistencia de personas mayores y dependientes. «Los que trabajan en residencias y hospitales tienen medios pero los que trabajamos a domicilio no tenemos ninguno. Servimos para un roto y para un descosido. Somos las 'chachas' del ayuntamiento. Igual te toca limpiar la casa que hacer la compra que hacer de auxiliar de enfermería», explica esta profesional, vinculada con CCOO PV. «Ni de broma me veo más de siete años en este trabajo», asegura.

Este servicio lo ofrecen empresas privadas que son subcontratadas por los consistorios para ofrecer ese servicio de ayuda a personas vulnerables. «Las movilizaciones las hacemos sin ningún tipo de ayuda. Damos servicios en viviendas con temperaturas extremas porque no cuentan con aire acondicionado», agrega Nuria, que cuenta que en una ocasión se le escapó de las manos un señor de 135 kilos al que intentaba levantar en el momento en el que una rata pasó por encima de sus pies. «Son situaciones de pobreza extrema la de esos usuarios», incide la trabajadora, que cuenta que esta semana tuvo que subir cinco pisos sin ascensor con dos garrafas de agua. «¿Le van a dar la jubilación a los 52 años a un albañil y a mí no? Lo vería injusto. No se nos reconoce las patologías músculo-esqueléticas, nos dicen que son degenerativas y no entran como enfermedad profesional. Si yo estuviera sentada en una oficina no me pasaría nada de esto», subraya.