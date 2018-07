De un blog de poesía a Youtuber con 80 años: la señora llamada a enganchar a toda Valencia María Ángeles publica casi diariamente reflexiones que desprenden una genuina valencianía ÁLVARO G. DEVÍS Valencia Miércoles, 11 julio 2018, 14:34

«Ayer me llevé una decepción porque quería veros en la parroquia, en el Patriarca, que os había dicho. Y resulta que no, que ni uno. Yo pensaba que iba a firmar autógrafos, me había puesto 'enpindongá'. Estuve mirando de reojo por si alguien me reconocía...» Así empieza uno de los últimos vídeos de María Ángeles, una youtuber de 80 años que firma bajo el nombre «Els meus destarifos».

Lejos de las tendencias en vídeos, los habitaciones ordenadas para la ocasión y un cuidado sistema de imagen y sonido, María Ángeles graba con una camarita integrada en su ordenador con una resolución propia de los inicios de YouTube. No es ni se acerca a una 'youtuber' al uso, su fama aún es pequeña, pero su grupo de parroquianos le es fiel y no para de crecer. Casi diariamente enciende la webcam y habla sobre sus recuerdos, la actualidad o la vida en general. María Ángeles Morera contaba en su primer vídeo que su hijo le recomendó hacer un canal de YouTube para que le viera más gente. Ese más viene de su blog, Reflexiones de Mesa Camilla, donde compartía poemas sobre amor, la Mare de Déu dels Desamparats o una excursión a Málaga. Sus piezas desprenden costumbrismo y una genuina valencianía que confirman que los tópicos, a veces, son verdaderos.

Esta bondad y ejercicio de transparencia ha creado un vínculo con sus seguidores que traspasa los límites del simple 'like': «¿Eso es todo lo que me queréis? Pues muy mal. Yo sí que os quiero a vosotros y vosotros no me queréis a mi. Os digo que hacen una cosa bonita en Valencia, y me dejáis ahí tirada», sigue el vídeo que abre el artículo. Después amenaza con no contar nada más, pero rectifica a los pocos segundos confesando que el objetivo del canal «es hablar con vosotros de alguna forma».

Así, María Ángeles se ha convertido en la abuela virtual de muchos de sus seguidores, que ya podrán canalizar a través de las redes sociales hasta las historias y reflexiones de sus mayores en valenciano. Los vídeos hablan de cómo se está perdiendo el valenciano, de la emoción de que abra la nueva Canal 9, o de las bondados del colágeno y magnesio que le ha escuchado a Ana María Lajusticia.

Otro de sus últimos vídeos, titulado 'El político perfumado', María Ángeles cuenta como se fueron con el coro de Lo Rat Penat a cantar a la Casa de Valencia en Madrid y se hizo una foto con un político «que ha tenido la mala suerte de que lo han puesto en prisión», con gracia y saña cuenta como se hizo una foto con él y notó lo perfumado que estaba el hombre. Hasta la política, si está vista con ojos bondados y transparente, puede resultar interesante en el insólito mundo paralelo en el que se está convirtiendo internet.