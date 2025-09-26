CA La Xara: El club humilde que conquistó La Marina

Lourdes Martí Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:33 Comenta Compartir

La Xara es una pedanía de Dénia. Su población es de menos de 2.000 habitantes pero como en casi todos los lugares de nuestro territorio, hay un puñado que desde hace más de dos décadas tienen en la carrera a pie una de sus pasiones.

Enrique Ivars preside el Club Atletisme La Xara, uno de esos grupos que forman una gran familia. «Empezamos hace unos 20 años, poco más o menos. Había gente del pueblo y gente de fuera que nos juntábamos en la pista deportiva de Dénia donde había un entrenador que nos ayudaba, éramos cuatro o cinco del pueblo y nos reuníamos, hicimos una camiseta y empezamos cada sábado a ir a todas las carreras que había».

Con un gasto de inscripción «mínimo», el club espera sumar cada vez a más gente local. El deporte y la actividad física así como los valores de un deporte tan nombre como el atletismo, son pilares fundamentales sobre los que levantar sus vidas. Sin embargo, no es tan fácil debido a la ausencia en la pedanía, por ejemplo, de instalaciones.

El pasado día 13 de septiembre tuvo lugar la XXIII Volta a peu a La Xara. Una carrera que la población siente como propia. «La carrera se creó en el año 2000 por un grupo de personas y el Ayuntamiento. Desde entonces la organizamos a medias entre el club y el consistorio. En aquellos primeros años llegaron a participar entre 300 y 500 personas, que no está nada mal», recuerda Ivars.

La cita de siete kilómetros tendrá una nueva vida a partir de 2026. «El año que viene queremos dar un salto: modificaremos la carrera, cambiaremos distancias, y pasará a ser de casi 10 kilómetros, el Ayuntamiento es consciente de la importancia que ésta tiene para nuestra pedanía y va a entrar a formar parte del Circuit de la Marina Baixa», desvela el presidente del club.

Una prueba en la que cómo no, también se tienen en cuenta a los más pequeños: «Intentamos hacer una minisección infantil con hijos de corredores y niños del pueblo. Regalamos camisetas para que corrieran con la del club, como una ilusión. A todos los niños del colegio los apuntamos gratuitamente a la carrera. Normalmente las pruebas para ellos son de 100 o 150 metros, las llamamos carreras de 'barrufets'. Es muy bonito verlos correr. Algunos empiezan aquí pero luego se van a entidades de municipios vecinos donde se pueden federar pero es un auténtico orgullo verlos entrenarse con nuestra camiseta». Una cita para unir a todo el municipio y seguir estrechando lazos y promoviendo deporte.

