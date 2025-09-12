CA La Valldigna: Más de 40 años corriendo por las calles… ante la falta de instalaciones

Lourdes Martí Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

De un grupo de amigos que salían a correr cuando éste era un deporte que practicaban cuatro locos a una familia que también ha sido la fábrica de grandes atletas. El municipio de Tavernes de la Valldigna cuenta con una gran tradición atlética del que el CA La Valldigna presume. «Formamos una gran familia. Hay personas que empezaron aquí de niños, con 12 o 13 años, y hoy son entrenadores adultos, muchos vecinos y vecinas que han crecido aquí, familias enteras que se implican, que se entrenan mientras sus hijos están en la escuela de atletismo», explica Silvia Borràs, presidenta del club.

La mandataria afirma que sólo lleva «tres años» en el cargo, sin embargo, su pasión por la carrera a pie y por el club nació hace mucho. En la 25 edición de la Volta a Peu a la Platja de Tavernes de la Valldigna se puso un dorsal y se enamoró de este deporte. Hoy, el CA La Valldigna es una gran escuela de valores, de crecimiento personal y de relaciones interpersonales. El club se inscribió oficialmente en el registro de asociaciones deportivas en junio de 1984, con el único objetivo de poner de manifiesto la importancia del atletismo más allá de la simple práctica deportiva. La inquietud de un grupo de amigos amantes del deporte hizo que hoy contemos con este gran club. Aquel grupo de personas ni de lejos imaginaba lo que estaban a punto de crear», indica la primera mujer en ostentar el cargo.

Con cerca de medio siglo de vida resulta más que curioso que la entidad carezca de instalaciones propias. «La calle Metge Paco Valiente, en el Camp d'Esports Vergeret es nuestro punto de encuentro. No hay pista de atletismo; entrenamos en un campo de rugby (cuando nos dejan) y en un campo de césped artificial de fútbol 7. Tenemos jaula de lanzamiento de peso, colchoneta para altura y foso para longitud. Llevamos 41 años reivindicando instalaciones dignas para evitar la fuga de talento hacia otros clubes y para que los atletas puedan entrenar en condiciones adecuadas y mejorar sus registros. Nuestro objetivo es preparar a los atletas en condiciones óptimas, destacando en distintas disciplinas (carreras cortas, medias y largas distancias, representaciones en provinciales y autonómicos)», asevera Borràs.

A día de hoy arranca una nueva temporada en la que se espera que más de 400 niños y adultos se enfunden el verde, color identificativo del club, la presidenta destaca «el incremento de la presencia femenina, alcanzando más del 55% de mujeres inscritas».

Pese a la falta de instalaciones, la actividad deportiva de este club que promueve el atletismo en familia creando jornadas de conciliación. «Intentamos conciliar una hora para que podamos practicar deporte de manera conjunta. Los niños de la escuela pueden iniciarse en la práctica deportiva teniendo a sus padres acompañándolos, y muchas familias vienen a correr juntos. Los niños en la escuela y los adultos en los grupos se organizan por distintos niveles, desde iniciación para estar en forma hasta preparar maratones, tenemos un grupo de maratonianos bastante importante. Nos gusta presumir que somos una gran familia y existe una gran cantidad de relaciones de amistad nacidas dentro del club. Estos últimos años hemos estrechado relaciones con otros clubes vecinos fomentando vueltas de germanor, entrenamientos colectivos y colaborando como voluntarios en sus actividades. En definitiva, en la hora de conciliación familiar, los niños entrenan y los padres pueden participar también. Esto permite que toda la familia esté implicada en la actividad deportiva del club.»

Ampliar Imágenes de la última edición de la Volta a Peu a la Platja de Tavernes de la Valldigna. LP

Además de la Volta a Peu a la Platja de Tavernes, Borràs describe otras carreras y activididaes que ponen en marcha desde el club: «La San Silvestre: siempre con fines benéficos (en 2024, a favor de un club de Algemesí), el Gran Fons de la Valldigna: 15 km por el término de la Valldigna, actualmente en pausa por falta de recursos. Otras actividades: travesías, triatlones, duatlones con la ayuda de la federación de triatlón. Carrera infantil de fiestas del pueblo: más de 200 niños; este año será el viernes 12 de septiembre a las 18 horas además del Triatlón escolar: a finales de curso con la ayuda de los profesores de las distintas escuelas. También colaboramos con la regidoria de deportes del ayuntamiento en la carrera de la mujer».

Aunque poner en valor el deporte, y sobre todo el atletismo, en la vida de los habitantes de La Valldigna y en el resto de la comarca es el objetivo general, el club puede, y presume, de haber sido, y ser, escuela de atletas de primer nivel. «Pere Torres Fillol: participará en el Campeonato de España de Milla en Alcobendas y anteriormente en el de 800 metros; Ximo Torres: habitual de los campeonatos, también en la directiva; Jose Enguix: habitual en pódiums de carreras federadas y populares; Juanba Climent: entrenador del club de adultos desde hace muchos años, primer atleta local en acudir a un Campeonato de España; Mara Rolli: formada en la escuela, campeona de España 1000 m, fichó por Playas de Castellón, subcampeona de España y participante en Europeo sub20 1500 m o Vicent Ferreres: atleta polivalente, campeón y subcampeón de España en longitud. También tenemos jóvenes destacados: Arnau (lanzamiento de peso) o Vicent Benavent (100 m), entre otros en campeonatos provinciales y autonómicos», concluye Borràs.

