Club VCRunning: sumando corredores y voluntarios

Corredores de diferentes clubes de la ciudad con sus puntos del Club VCRunning.

En mayo de 2024, Valencia Ciudad del Running puso en marcha el Club VCRunning. El proyecto impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, tiene como objetivo promocionar la carrera a pie no sólo entre ﻿participantes de las principales pruebas de la ciudad, también pone en valor el papel de los voluntarios sin cuya aportación, estas citas deportivas no serían posible.

Un año después de su nacimiento, recordamos algunos de los pilares sobre los que se sustenta este club único según la organización:

Mecánica: Carreras y puntuación

Podrá registrarse en esta plataforma toda persona mayor de edad.

Los puntos que puedes acumular como corredor o voluntario son los mismos y dependen de la distancia y compromiso que adquieras en cada prueba.

La relación de carreras que participan en el Club VCRunning son:

5K Vamos: 0.5 puntos

Carreras del Circuito Caixa Popular de Carreras (8 pruebas): 0.5 puntos por prueba en su modalidad competitiva.

10K Valencia Ibercaja by Kiprun: 1 punto

10K Pas al Ras al Port de Valencia: 1 punto

Carrera por la Solidaridad: distancia 5K (0.5 puntos) y 10K (1 punto)

15K Nocturna Valencia: 1.5 puntos

Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich: 2 puntos

Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich: 4 puntos

En total, son 13 pruebas las que forman parte de este proyecto para acumular puntos como corredor o voluntario.

Clasificaciones y rankings

Este programa solo premia la fidelidad a las carreras asociadas al Club VCRunning y el reto de acabarlas/ayudar en ellas según la distancia. Por lo tanto:

No influye ni los tiempos, marcas o clasificación en las carreras, solo el haber completado la distancia y aparecer en la clasificación final.

No existen categorías por edad.

En la clasificación de participaciones aparecerá el nombre y apellidos de todas personas registradas que hayan autorizado la aparición de su nombre en esta sección. Se puede autorizar marcando la casilla correspondiente al inscribirse o en el Área Privada. Si no se autoriza, aparecerá como «anónimo» en dicho ranking.

Importación de resultados para cálculo de puntos

A la finalización de cada una de las carreras, se volcará el listado público oficial de los finalistas de las mismas. Si hay concordancia con los datos de los usuarios registrados en el Club VCRunning, se le sumarán los puntos.

En el caso de los voluntarios, cuando se inscriban como tal en cada una de las Pruebas, deberán dar su consentimiento para que cada Organizador pueda indicarnos que han participado como voluntario. Si hay concordancia con alguno de los usuarios registrados en el Club VCRunning, se le sumarán los puntos.

Bono o vale descuento

¿Cuándo puede canjearse los puntos por el bono o vale descuento?

Cuando hayas alcanzado los 10 puntos sumando las diferentes carreras, podrás solicitar en tu Área Privada el bono o vale descuento con el que podrás canjear tu esfuerzo en alguno de los comercios adheridos a la iniciativa.

Actualmente podrás obtener con un mínimo de 10 puntos un descuento mínimo del 30% en tus compras en las tiendas Intersport indicadas en el siguiente apartado.

Ampliar El maratón de Valencia deja imágenes inolvidables edición tras edición. IRENE MARSILLA

Debes tener en cuenta que:

Los puntos que consigas en 2024 y no gastes seguirán estando activos en 2025.

Los puntos que te sobren después de canjear tu bono o vale descuento podrás seguir utilizándolos al año siguiente.

Tienes un plazo de 30 días para usar el bono o vale descuento desde que lo solicitas. Si no lo gastas en este plazo de tiempo perderás el bono y tampoco podrás recuperar los puntos.

¿Dónde se puede usar el bono o vale descuento y qué puedo comprar con este descuento?

Podrás utilizar este descuento del 30% para la compra de cualquier material deportivo que haya en las tiendas Intersport de Valencia: CC Bonaire y Parque Comercial Ademuz. No podrás canjear el bono descuento si aprovechas otra oferta o promoción activa en la tienda.

Ámbito Temporal

En principio, la duración del programa Club VCRunning será 2024 y 2025, aunque podría ampliarse en el futuro.

Baja en la plataforma

Podrá darse de baja como participante en la iniciativa Club VCRunning en cualquier momento.

Si la baja se produce antes de que haya alcanzado el número de puntos mínimos para poder obtener un descuento y/o beneficio o sin haberlos canjeado por el bono o vale descuento, perderá los puntos y no podrá canjearlos por ningún descuento.

Cuando el usuario/a solicite su baja a través de su área privada, se le remitirá al correo electrónico facilitado una encuesta voluntaria para conocer los motivos de la baja y ver las formas de mejorar.

