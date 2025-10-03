Tritons: el club que pone en marcha a Albalat de la Ribera

Lourdes Martí Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 19:42 Comenta Compartir

Lleva sus orígenes en su nombre. Tritons Albalat de la Ribera nació como un club de triatlón de la localidad de la comarca ribereña. Sin embargo, tras su reinicio alrededor del año 2021, su presidente Dani y el entrenador de la entidad Joan Ribera, empezaron a realizar actividades populares para reactivarlo, fomentar la actividad física y la vida saludable en el municipio. «A día de hoy, la mayor parte de las personas que formamos el club, participan en actividades como entrenamiento funcional así como la carrera a pie», explica el segundo, sobre un club que cuenta con personas que ya practicaban deporte con anterioridad pero también con algunas que tenían una vida más sedentaria que han conseguido engancharse al movimiento.

Las quedadas para realizar alguna actividad en la montaña o en la naturaleza también son habituales. «Hacemos rutas, también barranquismo o vías ferratas», añade Ribera, quien agradece el respaldo de las instituciones municipales tanto en el día a día como en la puesta en marcha de la que supone la gran cita de la localidad de alrededor de 3.500 habitantes.

«El domingo 21 de septiembre se celebró la VIII Gran fons Tritons Albalat de la Ribera, ocho ediciones de una carrera en la que nos volcamos todos, son dos carreras una de 15 kilómetro y otra de 7,5 entre ambas logramos 250 inscripciones», comenta Ribera de otra edición exitosa gracias también a la colaboración de empresas privadas, comercios locales y de municipios de la comarca que aportan su granito de arena para la celebración de una cita a la que le quedan muchos kilómetros por delante.

La carrera a pie cuenta con una larga tradición en Albalat de la Ribera. Junto a su Gran Fons, la San Silvestre logra reunir a multitud de vecinos y vecinas de la localidad que aprovechan el ambiente festivo para hacer deporte. Por otra parte, también cuenta con la carrera Mou-te per elles que cada primavera desde hace siete años propone una carrera competitiva y una caminata no competitiva.

