Esa sensación de vacío

¿Sabéis ese sentimiento de vacío con la que una se queda después de terminar un libro? Sobre esa cuestión leí una vez que en realidad los libros y sus historias no se van a ningún lugar, sino que ya forman parte de nosotros. Ocurre con los libros, con los protagonistas de series de televisión o películas que hemos visto y también con los deportistas que se retiran. Sobre todo los que lo hacen después de haberte hecho mayor disfrutándolos ya sea porque formaban parte del equipo de fútbol de tu vida o que te han hecho descubrir algún deporte.

Cuando Eliud Kipchoge lloraba en Nueva York, supongo que muchos de los aficionados al atletismo también lo hacían. No va a retirarse, de hecho ya ha anunciado que correrá en la Antártida, pero evidentemente nada va a ser igual. Lo bueno que tiene Valencia es que con tanto debut el próximo 7 de diciembre quien sabe si estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo sucesor del keniano porque la propia leyenda nombró como su relevo a Sawe, ganador del maratón del año pasado en su edición más emotiva con aquel recuerdo a las víctimas y afectados por la dana.

Queda menos de un mes para la gran carrera del año y en nuestro canal estamos volcados con ella. En el vídeoconsejo hablamos de esas tiradas largas que muchos de vosotros estáis haciendo y de algunos de los errores más comunes que se cometen y que pueden provocar más que un susto… incluso que no se llegue a la carrera.

Hablando de velocidad y de resistencia, no podía esperar más tiempo para hablaros de esa tecnología que llega y que pretende revolucionar el mundo del running. Lo escribe el compañero Adrián Cambra: las primeras zapatillas robóticas llegan al mercado. ¿Os acordáis de los textos en los que hemos hablado de ese dopaje llamado tecnológico? Tendremos que estar atentos a nuevas normativas y demás. Ya os iremos contando, estaremos muy pendientes de todo esto y os iremos informando.

En el otro reportaje semanal vamos a hablar de la Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas que este año parará en Alboraya. Es la segunda vez que este circuito nacional pasa por nuestro territorio, en 2024 lo hizo en Valencia capital y lo cierto es que me ha gustado la idea que han tenido de pasar a realizarla a un municipio, esta vez en l'Horta Nord. Muchas veces, sin quererlo nosotros también, tendemos a centralizar mucho la información de la capital dejando de lado incluso nuestros pueblos. En A la Carrera somos conscientes de esta tendencia y por ello intentamos hablar de las citas que se desarrollan en todas las comarcas de la Comunitat. Así lo dejamos patente por ejemplo en el club de esta semana que nos trae Gabriel Strazzeri: els Coixos de Carlet.

En la ruta nos desplazamos hasta la Tinença de Benifassà, uno de mis parcs naturals que más me gusta de nuestro territorio. Si realizáis la ruta, no dudéis en contarme vuestras sensaciones.

SÁBADO, 8 NOVIEMBRE

Sagunto, 17 horas: XI Carrera Solidaria con Otra Mirada. 10 kilómetros. A las 17:05 horas arrancará la prueba de 5 kilómetros.

Eslida, 19:30 horas: Marató dels Dements. 3.808 metros de desnivel.

DOMINGO, 9 NOVIEMBRE

Burjassot, 10 horas: I 8k Burjassot.

San Antonio de Benagéber, 10 horas: 5k y 10k San Antonio de Benagéber.

Elx, 10 horas: XIII Carrera Mil Camins Una Meta. Por la sensibilización y prevención contra la violencia de género. 10 y 5 kilómetros. También carreras infantiles.

Alzira, 11 horas: Carrera Solidaria Cáritas Alzira. 5 km y caminata de 2,5 kilómetros.

DOMINGO, 16 NOVIEMBRE

Barxeta, 7:45 horas: XXXIX Volta a la Foia. 27,5 kilómetros.

Sagunt, 8: 30 horas: 30k i10k Ciutat de Sagunt.

Mislata, 8:30 horas: Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas.

Alfafar, 10 horas: Runcancer Alfafar. Primero arrancará la carrera, 8 km, y a las 10:30 horas, la marcha, 4 kilómetros.

Mislata, 10 horas: XLIV 10K Mislata.

