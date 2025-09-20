¿Un río de civismo?

Lourdes Martí Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:15 | Actualizado 01:07h. Comenta Compartir

Ya lo hemos desvelado. Y estamos muy contentos, y yo personalmente también. José Garay, además de la newsletter Saltar el Muro, protagonizará vídeos en los que dará consejos a corredores, aunque lo cierto es que lo que comenta también es interesante para los no runners que piensan que, algún día se calzarán las deportivas para unirse a esa moda que llegó para quedarse. Espero que los disfrutéis.

En el mundo de la carrera a pie y de otros deportes como el triatlón todo continúa casi igual, el domingo, en Sagunto se disputa el Autonómico del deporte trimodal en distancia olímpica y se prevé que sea un éxito de participación y de organización, seguro que así será porque nuestro territorio ya ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para atraer deporte. Desde la organización, además se muestran especialmente orgullosos de la participación femenina. «En esta edición contaremos con 115 mujeres en la línea de salida, rozando así las cifras de mujeres que participaron en el último campeonato de España (124). Con estas cifras podemos confirmar el buen estado de salud del triatlón de la Comunidad Valenciana, y la importante labor de promoción que se realiza, tanto al nivel de deporte femenino, como de deporte escolar», explican desde la organización.

Hablando un poco de todo, me gustaría hacer una reflexión. El pasado domingo, un compañero de la sección de Deportes del periódico me habló sobre un problema que se está encontrando en el carril runner del viejo cauce del río. Me comentaba que cada vez que sale a entrenarse discute con varias personas porque caminan por el carril reservado a los corredores con carritos de bebé, y hay muchos grupos de visitantes que se dedican a ocuparlo con sus bicicletas pese a que hay numerosas señales que indican que ese es un carril exclusivo para corredores… como si no tuviesen el resto del ancho del cauce para pasear… y sí, así es, todavía hay que hacer mucha pedagogía en muchos sentidos y este es uno de ellos. Respetar los espacios públicos es fundamental para que haya una buena convivencia pero es verdad que hay personas, tal vez por ignorancia, que no lo hacen y que provocan que una salida para despejar la mente y disfrutar se convierta en un mal recuerdo. Esperemos que sea cuestión de tiempo y que poco a poco la sociedad sea un poco más cívica.

La semana pasada os comentaba que en Callosa d'En Sarrià se celebraba por primera vez una carrera, esta vez es Bonrepòs i Mirambell la que se estrena en un calendario runner que no deja de crecer. En el club de esta semana os vamos a hablar de La Xara, una entidad pequeñita pero con mucho corazón que también organizó la semana pasada una de las carreras más queridas de la Marina.

Supongo que muchos estáis ya pensando en la 15K nocturna de la próxima semana, para haceros un poco amenos los días hasta llegar a la carrera, os dejo un reportaje sobre las carreras a la luz de la luna de nuestro territorio y hablamos con uno de esos corredores que se engancharon a la prueba de la ciudad del running y que ha disputado todas las ediciones excepto una que se perdió por lesión. Seguro que mucho os sentís identificados con su historia.

En el videoconsejo semanal hablaremos de cinco consejos para evitar lesiones en el running, cinco básicos que debemos grabarnos en la memoria para no tener que frenar nuestra progresión.

SÁBADO, 20 SEPTIEMBRE

Alcoi, 9 horas: IV Pujada a la Serreta Carmelites. 13 kilómetros. A las 12 horas tendrán lugar las carreras infantiles y la de 9 kilómetros.

Ontinyent, 18:30 horas: 46 Cross Sant Rafel. 7,5 kilómetros.

Benaguasil, 18:30 horas: XVIII Pujada a la Montieleta. 10 kilómetros.

Massanassa, 19 horas: IX Carrera Solidaria Falla El Divendres Massanassa. 7 km.

Granja de la Costera, 19 horas: XVI Volta Popular a la Granja de la Costera. 7,5 km.

Museros, 19 horas: IV 7K Museros.

Quart de Poblet, 19: 30 horas: XXXVII Volta a Peu Quart de Poblet. 8,2 kilómetros.

Finestrat, 20 horas: VI Faldes del Puig Campana. 16 y 9 kilómetros .

Villalonga, 20 horas: XVI Volta a Peu Villalonga. 9,8 kilómetros.

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE

Dénia, 8:30 horas: 21k Marina Alta. Recorre Dénia, Els Poblets, El Verger i Ondara.

Senyera, 8:30 horas: VIII Sprint Trail Senyera. 13 kilómetros.

Alcalà de la Jovada, 8:30 horas: IV Trail de la Jovada. Doble distancia: 23 y 24 kilómetros.

San Antonio de Benagéber, 9 horas: 5k y 10k San Antonio de Benagéber.

9 horas: VIII Mitja Marató de Moncofa.

Albalat de la Ribera, 9 horas: VIII Gran fons Tritons Albalat de la Ribera. Doble distancia: 7,5 y 15 km.

Benidorm, 9 horas: III Carrera Solidaria en Primera Línea. 10 km

La Marina, 9:30 horas: Carrera Popular Pins i Mar La Marina. 8,65 kilómetros.

Alicante, 9:30 horas: Carrera Solidaria Ruta 091 Alicante. 10 kilómetros.

Bonrepós i Mirambell, 9:30 horas: I 5K Miguel Rubio.

