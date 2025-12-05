Un puente de diciembre en el balcón natural de la Marina Baixa El municipio de Jalón es el punto de partida del PR-CV 7 que recurre la maravillosa Sierra de Bernia a lo largo de 18 kilómetros en una ruta circular

Una imagen de uno de los puntos más peculiares de la ruta: el Forat.

Reflexionar sobre este 2025 que termina o vislumbrar el 2026 que asoma son algunas de las cuestiones acerca de las que nos invitan a hablar estos días y qué mejor que inspirarse en lugares maravillosos, y disfrutando de una caminata o carrera desde el balcón natural de la Marina Baixa: la Sierra de Bernia.

En esta ocasión tomaremos el sendero habilitado por la FEMECV (Federación d'Esports de Muntanya i Escalada) el PR-CV 7. Unas antiguas masías de piedra serán el inicio de esta ruta de 18 kilómetros de recorrido al que llegaremos tras salir de la localidad de Jalón por la CV-749, poco después de rebasar el kilómetro 12 nos desviaremos hacia las Casas de Bernia.

Desde aquí veremos la imponente y casi vertical muralla calcárea rodeada de pinos y bancales. A poco más de medio kilómetro llegará el primer ascenso. Una pendiente una zona de pinares, dejará atrás el valle del Pop, al final deberemos tener un poco de cuidado ya que tendremos que trepar. Llevamos casi dos kilómetros.

Llega la entrada al Forat. Un túnel natural se hace paso por la sierra, avanzaremos agachados o a cuatro 'patas', ojo con la humedad que puede provocar que sea una zona resbaladiza. A mitad, un mirador espectacular hacia la bahía de Altea, Serra Gelada, Benidorm y si sale un día claro también se puede ver Ibiza.

Salimos por el lado sur, uno de los más bonitos que encontramos. La senda continúa por una ladera abierta, el mar, al fondo. Testigo nuestro Meditarráneo hasta llegar al Fuerte de Bernia que fue construido en el año 1562 por Felipe II, aljibes, murallas y cuarteles para recorrer antes de continuar por un collado antes de descender.

Distintas imágenes de la ruta PR-CV 7. FEMECV

La vegetación de la zona, así como taludes erosionados harán de este ascenso con pendiente ligera que alterna pista y sendero, más entretenida. Podremos ver el valle de Xaló entre montañas.

Queda apenas un kilómetros, un sencillo camino de regreso para cerrar la ruta en el punto de inicio.

