Un yacimiento íbero en La Rochina con vistas espectaculares Una ruta fácil de nueve kilómetros para disfrutar de la comarca de l'Alt Palància desde Sot de Ferrer

Un poblado íbero es nuestro destino. En paralelo al río Palancia y desde Sot de Ferrer ascenderemos hasta La Rochina, al llamado alto de los Moros. Unos siete kilómetros que nos llevarán a un punto en el que se puede disfrutar de gran parte de la comarca de l'Alt Palància y, cómo no, a las sierras Calderona y la de Espadán.

Arrancaremos en Sot de Ferrer, junto al puente antiguo. Desde aquí, un punto muy coqueto donde pueden quedar unas fotos chulas dejamos bajo el río Palancia. La pista es amplia, para empezar, perfecto. A continuación nos pondremos junto al Palancia, los chopos, las adelfas o los fresnos marcarán nuestro camino. También podremos escuchar a las distintas especies de aves que habitan en este lugar.

A medida que avanzamos, la ribera del río se ensancha y podremos ver, hacia arriba una colina donde se encuentra el poblado íbero. Giraremos a la derecha para ir hasta la base del cerro. Poco a poco iremos ganando altura sobre el nivel del mar, pero no habrá cambios abruptos. De momento.

Ahora de verdad empieza un tramo con un desnivel más o menos pronunciado, además el suelo es de tierra por lo que si ha llovido puede ser un poco peligroso porque también hay piedras sueltas. A medida que subimos vemos cómo Sot de Ferrer queda abajo. A nuestra izquierda ya asoma el valle del Palancia.

Llegamos al poblado íbero de la Rochina. Tras disfrutarlo, y también de sus vistas llega el momento de caminar por la cresta del cerro que nos permite maravillarnos con la naturaleza a ambos lados. El romero o el tomillo pondrán el aroma a la bajada hasta llegar a una pista agrícola, los naranjos y olivos cambiarán el paisaje hasta llegar al puente del inicio y, posteriormente el aparcamiento.

Sobre el poblado

«El poblado está situado en lo alto del monte «de Rochinas» en un recodo del río Palancia. Esta situación era privilegiada dado que podían acceder con facilidad a los recursos ofrecidos por el río y la altitud de este cerro les proporcionaba un buen lugar, fácil de defender. El poblado está compuesto por 17 habitaciones comunicadas por un pasillo central y tiene una dimensiones de 35 m. por 19 m, lo que hace pensar que el numero de pobladores no superaría el centenar. En la actualidad se conservan en buen estado las alineaciones de las estructuras, aunque lógicamente el poblado esté en ruinas», Turismo de Castellón.

