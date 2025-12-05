Así puedes lograr ya un dorsal para el Maratón Valencia 2026 La organización de la carrera ofrece la posibilidad de conseguir una inscripción para los 42k del próximo año

Lourdes Martí Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:15

Sí, todavía no se ha disputado el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, pero la carrera de 2026 ya está en la mente de muchas personas. También, lógicamente, en la organización de la carrera.

Son muchos los que por diversos motivos: salud, puesta a punto o trabajo, entre otros, los que saldrán a animar a los 36.000 inscritos en otra edición de récord. Para todos ellos, Valencia Ciudad del Running les ofrece una oportunidad gracias a la cual el mismo domingo 7 de diciembre, el día de la edición de 2025 ya podrán lograr un dorsal evitando el novedoso sorteo para el próximo año.

A continuación, toda la información:

Solo hay que hacerse con una de las pancartas que se entregarán gratuitamente en el estand de Valencia Ciudad del Running en la feria de la carrera Expo 42K Feria Valencia y escribir o dibujar el mensaje de ánimo para llevarlo el día de la carrera y subir una imagen con dicha pancarta.

Normas para participar en el concurso

Las personas que quieran participar deberán:

Seguir en la red social Instagram a Valencia Ciudad del Running (@vcrunning).

Subir una imagen a Instagram los días 7 y 8 de diciembre de 2025 tras el Maratón, mencionando a @vcrunning, con el hashtag #ValenciaMakesYouRun

El perfil de Instagram de los participantes deberá ser público.

Premios del concurso de pancartas de VCRunning

Las pancartas para dibujar se entregarán en el estand de Expo42 Feria Valencia

Las imágenes ganadoras se elegirán de la siguiente manera:

Por votación pública. De entre todas imágenes subidas a la plataforma EasyPromos y que cumplan con los requisitos de las presentes Bases, se podrá votar hasta las 23:59 horas del jueves 11 de diciembre. La imagen que haya acumulado más votos en el plazo establecido será ganadora de una de las inscripciones.

Por elección de un jurado de Valencia Ciudad del Running, con estos criterios de valoración: originalidad y creatividad, así como adecuación a la temática running.

Las personas ganadoras del Concurso podrán elegir una inscripción gratuita a una de las carreras de Valencia Ciudad del Running en 2026, dentro de las pruebas con las que colabora la Fundación Trinidad Alfonso, que son:

○ Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026

● Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026

● 15K Nocturna Valencia Gana Energía 2026

● 10K Pas Ras al Port de Valencia 2026

