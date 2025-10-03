El Port de Catarroja baja el telón de la edición más emotiva del circuito de la Albufera El municipio de l'Horta Sud acoge este sábado a partir de las 18:30 horas la edición número 40 de una carrera que alterará parte de su recorrido habitual a causa de la dana

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera ha vivido en este 2025 su edición más emotiva. La dana que afectó gravemente al emblemático lago así como a las localidades que miran hacia él, ha marcado el retorno de un circuito que finaliza en la tarde del sábado con la Volta a Peu aL Port de Catarroja.

El municipio de l'Horta Sud, uno de los más afectados por la barrancada de aquel fatídico 29 de octubre celebra la edición número 40 de una carrera que se vivirá de manera especial. «Celebrar este año la 40 edición de la Volta a Peu Port de Catarroja, en un año tan difícil y significativo, habla mucho de las ganas que tiene Catarroja por recuperar la normalidad y también de la apuesta que se ha hecho desde el ayuntamiento por celebrar una prueba que lleva una gran organización detrás en una situación tan extraordinaria», explica Beatriz Sierra García, concejala de Recursos humanos; Igualdad y feminismo; Diversidad y Deporte de la localidad.

La edil explica que el recorrido de los últimos años ha debido de adaptarse en un tramo concreto, un cambio que se prevé sea transitorio: «El trazado ha tenido que ser adaptado en un solo tramo ⁠dada la afectación de la Plaza Mayor. Este año perderemos la tradicional entrada por el pasaje del Palau de Vivanco que tanto gusta a los corredores, pero estoy segura que podremos recuperarla en las siguientes ediciones».

La Volta, con 10 kilómetros de distancia, arrancará a las 18:30 horas con inicio y final en la Avenida Diputación Provincial en frente del Espai Jove. La ruta recorrerá gran parte del casco urbano y pasará por el Puerto de la localidad, invitando a la ciudadanía a participar en una experiencia deportiva que combina esfuerzo, naturaleza y comunidad. La entrega de dorsales será ese mismo día en el punto de partida de la carrera desde las 11:30 hasta las 13 horas y a partir de las 16.30 horas.

«Este año contamos con casi 800 inscritos, todo un éxito de participación teniendo en cuenta que este año se han celebrado otras carreras importantes muy cerca en el calendario. Contamos con un importante despliegue de organización y seguridad, con unos 50 voluntarios, que se suman al staff y al dispositivo de Policía Local y Protección Civil.

En cuanto a la implicación del comercio local, muchas empresas colaboran sobre todo en la tradicional bolsa del corredor, pero seguimos trabajando para incentivar su participación en próximas ediciones», añade Sierra, quien relata la importancia del espacio natural para los habitantes de la localidad: «El Parc Natural de l'Albufera⁠ es parte de nuestra esencia, una esencia compartida entre los municipios ribereños de l'Albufera donde entendemos la vida en contacto con el Parque Natural y una 10K, nuestra prueba deportiva más emblemática, lo demuestra al contar con más de la mitad de su recorrido por el Parque Natural. Creo que pruebas deportivas como estas acercan a las personas que participan a l'Albufera y que ayudan a su conocimiento y protección».

Para finalizar, Sierra, reivindica el importante papel de la actividad física en general y competición entre los vecinos de la localidad: «Catarroja tiene una gran tradición deportiva. Cada semana más de 5.000 personas practican deporte en nuestro municipio, tenemos clubes de disciplinas muy diversas con gran arraigo, alguno centenario. Mención especial para el club de atletismo Catarroja Unió Esportiva que se vuelca cada año en la organización de la Volta a Peu Port de Catarroja. En la pandemia ya se pudo ver lo importante que es el ejercicio físico para la salud mental, ahora lo volvemos a ver tras las inundaciones de octubre de 2024, por eso el ayuntamiento de Catarroja ha apostado desde el primer momento en la recuperación de las instalaciones deportivas y la ayuda de todos los clubes del municipio ha sido fundamental para ello».

