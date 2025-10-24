Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en el Medio Maratón Valencia 2024. JESÚS SIGNES

¿Cuál es el perfil del corredor del Medio Maratón Valencia?

Las cifras de la carrera del domingo desvelan algunos detalles sobre los participantes del carrera del próximo domingo

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:04

Detrás de cada uno de los 25.000 dorsales que volaron del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich hay una historia. Personas ilusionadas por debutar, por seguir sumando 21k, otras que quieren descubrir cómo es la distancia o inmiscuirse en algunos de los rincones más bellos de la ciudad, o disfrutar por sus anchas avenidas... para conocer cuál es el perfil del corredor que tomará las calles de la ciudad el domingo 26 de octubre.

66% Hombres

34% Mujeres

Las féminas han aumentado un 4% más respecto al año pasado

21 personas

Se han registrado como no binarias

83 años

Tiene el corredor más longevo

18 años

el corredor más joven

57 corredores

en categoría con discapacidad

138 nacionalidades

Un 44% de los inscritos son extranjeros

41% de los inscritos

son de la Comunitat Valenciana

15% de los corredores

son del resto de España

330 corredores del Redolat Team

Es el club con más inscritos, seguido de la SD Correcaminos (283); el Caixabank Runners (22); el Zurich Runners (218) y el Runners Ciutat de València (212)

Y además....

483
elementos y personas forman el dispositivo médico

27 ambulancias, 40 camas de cuidados intermedios, 3 boxes de críticos, 4 desfibriladores en la carrera, 50 médicos, anestesistas e intensivistas, 14 patinadores reanimadores, 45 personal de enfermería, 4 fisioterapeutas, 40 técnicos en emergencias sanitarias, 1 podólogo, 215 voluntariado sanitario, 4 voluntarios estudiantes de podología

