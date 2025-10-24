¿Cuál es el perfil del corredor del Medio Maratón Valencia?
Las cifras de la carrera del domingo desvelan algunos detalles sobre los participantes del carrera del próximo domingo
Valencia
Viernes, 24 de octubre 2025, 13:04
Detrás de cada uno de los 25.000 dorsales que volaron del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich hay una historia. Personas ilusionadas por debutar, por seguir sumando 21k, otras que quieren descubrir cómo es la distancia o inmiscuirse en algunos de los rincones más bellos de la ciudad, o disfrutar por sus anchas avenidas... para conocer cuál es el perfil del corredor que tomará las calles de la ciudad el domingo 26 de octubre.
66% Hombres
34% Mujeres
Las féminas han aumentado un 4% más respecto al año pasado
21 personas
Se han registrado como no binarias
83 años
Tiene el corredor más longevo
18 años
el corredor más joven
57 corredores
en categoría con discapacidad
138 nacionalidades
Un 44% de los inscritos son extranjeros
41% de los inscritos
son de la Comunitat Valenciana
15% de los corredores
son del resto de España
330 corredores del Redolat Team
Es el club con más inscritos, seguido de la SD Correcaminos (283); el Caixabank Runners (22); el Zurich Runners (218) y el Runners Ciutat de València (212)
Y además....
27 ambulancias, 40 camas de cuidados intermedios, 3 boxes de críticos, 4 desfibriladores en la carrera, 50 médicos, anestesistas e intensivistas, 14 patinadores reanimadores, 45 personal de enfermería, 4 fisioterapeutas, 40 técnicos en emergencias sanitarias, 1 podólogo, 215 voluntariado sanitario, 4 voluntarios estudiantes de podología
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión