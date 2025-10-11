Palabras para Julia

Las carreras para este fin de semana se han cancelado por el temporal de lluvias.

Lourdes Martí Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Antes de todo espero que os encontréis todos bien y, sobre todo, las personas que viven en Alicante y en La Safor (a la hora que he escribo esta carta son las zonas de nuestro territorio más afectados por la dana). Las carreras previstas este fin de semana largo se han cancelado de manera responsable tras las alertas y quizás esta es una de esas semanas que más disfrutaréis con los temas del canal A la Carrera.

Como habréis visto, en el vídeo que cada miércoles publicamos con los consejos de José Garay, precisamente esta semana hablaba de la importancia del descanso. Quizás este sea uno de esos findes en los que mejor no arriesgarnos y empaparnos de running pero de otra manera. Efectivamente, correr o practicar cualquier otro deporte bajo la lluvia te hace sentirte muy especial, se disfruta de manera diferente y casi todo el mundo recuerda aquella vez que le pilló esa fina lluvia y que no paró y terminó 'chopado' pero también inmensamente feliz. No os diré yo que no salgáis a practicar deporte fuera, pero sí que se debe valorar la situación, ya sabéis.

Mi amigo Juanan, del que ya os he hablado algunas veces, realizó la semana pasada una ruta por Millares, me pasó fotos y me explicó algunos detalles de una ruta relativamente sencilla de unos siete kilómetros. Incidió mucho en la tranquilidad que se respiraba ya que no parece ser una propuesta muy conocida por lo que quizás queréis descubrirla algún día. Si lo hacéis, ya sabéis que yo encantada de que me digáis vuestras impresiones.

Me hace especialmente ilusión haber hecho el reportaje a Joaquín. No sé si lo conocéis, buscad por redes sociales el JJ Running. No es la primera vez que os hablo de él, él es el papá de Julia, una niña con una enfermedad grave que ha subido picos de todo el país gracias a su padre y a un puñado de locos que se han unido a su causa. En sus redes sociales, Joaquín habla de running, pero también de esas barreras que existen para las personas discapacitadas: desde las personas que no respetan las plazas reservadas de estacionamiento, a la imposibilidad de encontrar baños públicos donde cambiar de manera digna a su hija así como muchos otros problemas en los que la mayoría de personas ni caemos.

Me haría mucha ilusión que disfrutaseis del reportaje y, sobre todo, que le sigáis por redes para hacernos un poquito más humanos, más sensibles ante las situaciones de personas que también forman parte de nuestro mundo y hacia las que nunca miramos o más bien no nos enseñan a mirar. Me siento muy afortunada de haber podido hablar con él y espero que la suya, como otras luchas lleguen a todo el mundo.

No se me olvida que estamos a dos semanas del Medio Maratón Valencia, el compañero Moisés Rodríguez por cierto publica un dato muy interesante en relación a las personas que se han quedado en lista de espera para la carrera… leedlo y me contáis qué os parece.

Si quieres seguir las entregas de 'A la carrera', suscríbete en este enlace o en el apartado 'Newsletters' de la web de LAS PROVINCIAS.

Reporta un error