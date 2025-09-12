El nuevo desafío del hombre con un Récord Guinness El ultrafondista de Burjassot Mario Raúl correrá desde Valencia hasta Madrid en siete etapas para dar visibilidad al Síndrome de Usher que él mismo padece

La cabeza de Mario Raúl Martínez, al igual que sus piernas no para. El hombre de las plusmarcas, el pasado agosto sumó a su interminable lista de logros un récord mundial Guinnes por ser el primer atleta con sordoceguera que corre 12 horas ininterrumpidas sobre la cinta, sumando un total de 116 kilómetros recorridos.

El pasado fin de semana del seis y siete de septiembre, el atleta de Burjassot, logró vencer en su categorías en el campeonato de España de ultrafondo donde corrió 6 horas quedando octavo en la clasificación general. Pero como siempre, para este coleccionista de retos, lo más importante no es el resultado. Él corre para dar visibilidad al Síndrome de Usher que, entre otros, provoca sordoceguera y que él mismo padece.

Mario Raúl ya se prepara para un nuevo reto que le llevará hasta Madrid. «Saldré el día 24 y estaré hasta el 30 son siete días, siete etapas. 438 kilómetros corriendo desde Valencia hasta allí. Parece una locura, pero lo he preparado durante mucho tiempo. Cada etapa tiene entre 70 y 76 kilómetros aproximadamente, y no voy solo: formamos un equipo de ocho personas. Todos son necesarios porque cuando son tantos kilómetros, la diferencia está en tener ese apoyo constante.» Entre sus acompañantes, sus fisioterapeutas de confianza, de Fisionut; su entrenadora Mar Mengot; nutricionista, -José María Montesinos Ballester Valeria Lluch de Farma Sport Nutricion y sus guías ⁠Raquel, Cristina, y Paco.

Antes de desgranar algunos detalles, el deportista desvela cómo surgen todos esos retos que él no se cansa de superar: «Cada reto nace en el momento más vulnerable, cuando estoy dentro de otro reto y mi cuerpo y mi mente están llevados al límite. En ese estado, cuando más cansado estoy, es cuando me vienen las ideas. No son cosas que planifico con papel y boli en frío, sino que surgen del corazón. Si en ese momento aparece una idea, es porque realmente la siento y tengo que llevarla a cabo. Por ejemplo, el reto de las 12 horas nació mientras hacía las 24 horas, y este, el de Valencia a Madrid, nació durante las 12 horas en cinta».

«Este reto no es solo correr por correr. El objetivo es terminar en la sede de Farpe, en Madrid, para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos. Cada kilómetro tiene un sentido, y eso es lo que hace que valga la pena todo el esfuerzo.»

Sobre la preparación, explica: «Llevamos todo el año acumulando kilómetros y experiencias. Empezamos con las 24 horas, después vinieron tres maratones seguidas en Murcia, Ibiza y Madrid. Luego hicimos diez maratones consecutivas para entrenar la fatiga, y a continuación el récord Guinness de las 12 horas. Ahora toca este reto. Entreno a diario, con muchísima disciplina, y lo vivo con ilusión. El esfuerzo me mantiene activo, me da energía y me hace sentir que estoy en el camino correcto.»

Mario Raúl cuida cada detalle tanto dentro de la pista, o en cinta, como fuera. Por ello, nada es casualidad. «Me gusta muchísimo llevar las uñas pintadas, es algo muy especial para mí. Son mi herramienta con la que me comunico, con la que leo. Ese ratito de ir a que me las hagan, que me cuiden y me mimen, me hace sentir especial. Incluso mi hija me dice que compremos los pintauñas y que ella misma me las hará en casa. Para mí no es solo una cuestión estética, sino también una forma de cuidarme y de expresarme», concluye.

