Los 21 motivos para correr el Medio Maratón Valencia Arranca la cuenta atrás para la edición 34 de los 21k más rápidos del mundo que volverán a tener la Avenida Tarongers como su epicentro y que regresa tras un 2024 pasado por agua

Lourdes Martí Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 00:48

Nos sobran los motivos cantan los fans de Joaquín Sabina cuando les pregunten por qué correr el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Aunque tienen muchas más, aquí dejamos 21 razones para ponerse tras la línea de salida de la carrera del próximo 26 de octubre.

1 Compartir asfalto con los mejores

Lo dijo Marc Roig, seleccionador de la élite internacional de la carrera: «Valencia es el medio maratón más atractivo del panorama mundial. Los ganadores del 2024 repiten y me aseguran que están dispuestos a mejorar sus resultados». Yomif Kejelcha, vigente ganador y poseedor del récord del circuito regresa, y en categoría femenina habrá un duelo estelar entre la keniana Agnes Jebet Ngetich (1:03:04) y Fotyen Tesfay (1:03:21). Seguir sus pasos es todo un lujo.

2 Y también del territorio nacional

Ver por la televisión a la valenciana Laura Méndez (1:11:55) y luego poder compartir una carrera con ella con una ciudad volcada es emocionante, Ester Navarrete (1:09:58), Meritxell Soler (1:10:21) son las otras atletas nacionales que correrán el medio maratón, en categoría masculina regresan Carlos Mayo (59:39), Juan Antonio 'Chiki' Pérez (1:00:58), Javi Guerra (1h01:21), o Ibrahim Chakir (1:01:40), entre otros.

3 Un circuito preparado para superarse

Valencia cuenta con uno de los medios maratones más veloces del mundo (récords mundiales incluidos). Según la encuesta de valoración de la carrera en 2024, el 42% de los inscritos afirmó haber conseguido su mejor marca personal, reduciendo el tiempo en unos dos minutos de media. Un empujón para siguientes objetivos.

4 Más de medio centenar de puntos de animación

Hasta 54 puntos oficiales de animación en los 21. 035 metros de recorrido empujan a sus participantes. La comunión entre una ciudad que asume como propia la carrera. Si escuchas tu nombre cuando más lo necesitas es porque Valencia es mágica.

5 Correr en Valencia ciudad del running

Los corredores locales asumen que viven en territorio runner. Más allá de encontrarte a alguien entrenándose en casi cualquier esquina, ni hablar del carril 5K Jardí del Turia; Valencia cuenta con carreras de gran calidad y reconocidas por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo): la 15K Valencia al Mar, la 15K Nocturna, la 10K o también el maratón son algunas de las muchas citas de asfalto que miran con cierto recelo otras ciudades.

6 Empaparse de otros idiomas y culturas

Todavía no hay cifras oficiales para 2025 pero en la edición del año pasado, del total de inscritos al Medio Maratón, el 30 % eran corredores extranjeros. Además, había representantes de 123 nacionalidades distintas.

7 Dorsales para el próximo año

Todos aquellos que corran en 2025, contarán con un plazo preferencial de fidelidad (4 días) para los que quieran repetir en 2026 y, después, se abrirá un registro al público en general para el sorteo o 'ballot' del resto de plazas disponibles hasta completar los 25.000 dorsales.

8 Ecológica, sostenible y medio ambiente

La recogida selectiva de residuos, el reciclaje y reutilización de materiales, el fomento del transporte público, el uso de vehículos eléctricos o la medición en tiempo real de la calidad del aire son algunas de las medidas a las que se suma en esta edición la medición de la huella de carbono del evento. Además, en esta edición se persigue obtener el Sello de Evento Sostenible del Comité Olímpico Español (COE). En 2024 la carrera ha sido reconocida por la World Athletics con «Estándar por un Mundo Mejor» (en inglés, World Athletics Standard for a Better World), una certificación de sostenibilidad y responsabilidad social para las organizaciones, eventos y federaciones del atletismo mundial.

9 La Fundación ASPAS, entidad solidaria

ASPAS-VALENCIA (Asociación de Familias y Personas Sordas de la Provincia de Valencia) es la entidad solidaria de esta edición del medio maratón. Por cierto, aquellos que no corran también pueden aportar su granito de arena a través de la plataforma de donación a la que se puede acceder desde la página web oficial de la carrera.

10 La entrega de 1.600 voluntarios

Valencia tiene en el running su pasión pero si hay una cualidad que realmente destaque de la ciudad del Túria es su solidaridad y entrega, por ello ya hace semanas que se agotaron las 1.600 plazas disponibles para los voluntarios sin cuyo apoyo no sería posible la celebración de la carrera.

11 Médicos en carrera y mucho más

La seguridad es innegociable para la organización del Medio Maratón Valencia. Las cifras no dejan lugar a dudas: todos los puntos de avituallamiento, además de las zonas de salida y meta, contarán con la asistencia de servicios médicos y sanitarios de la prueba. 27 ambulancias: 19 soporte vital básico, 8 soporte vital avanzado; hospital de meta y posta sanitaria; 40 camas de cuidados intermedios, 3 boxes de críticos; 40 desfibriladores en la carrera. Equipo sanitario: 50 médicos, anestesistas e intensivistas, 35 de ellos son médicos en carrera, 45 enfermeros en total, 40 técnicos en emergencias sanitarias, 14 patinadores reanimadores en los últimos 5 km, 215 voluntarios sanitarios, 4 fisioterapeutas, 1 podólogo y 2 estudiantes de Podología voluntarios.

12 Un circuito europeo de los mejores 21k

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich forma parte de los SuperHalfs, que reúnen a seis de los mejores medios maratones del mundo –Lisboa, Praga, Berlín, Copenhagen, Cardiff y Valencia– en un circuito internacional.

13 Preparación para el Maratón Valencia

Sin ninguna duda este es el mejor test posible de cara al Maratón Valencia Trinidad Alfonso del próximo diciembre, de hecho, muchos de los participantes de la cita del próximo domingo, se pondrán también en la línea de salida de los 42 de la ciudad del running.

14 Visitar Valencia al trote cerrada para ti

Tanto si eres de la ciudad como si vienes de fuera de fuera, seguro que sabes apreciar el lujo que supone poder disfrutar de una ciudad con tanta historia como el Valencia de una manera casi exclusiva.

15 Una gran programación en La Placeta

Es verdad que aquí pueden disfrutar tanto los inscritos como los que no lo están pero contar con una agenda con la programación pensada para los corredores es vivir la carrera mucho más que durante 21 kilómetros. Además, al estar ubicada en Expo 21K Feria Valencia, que se celebrará en Feria Valencia (pabellón 5) el viernes 24 y el sábado 25 de octubre de 9 a 21 horas en horario ininterrumpido podrás aprovechar para visitar los numerosos stands.

16 Para presumir en redes sociales

En la era de internet y después de haber compartido todo el camino hasta esa recta de Tarongers, a buen seguro que también tienes ganas de hacerte una foto tras terminar junto a tus compañeros de club o con ese amigo que ha tirado de ti así hasta cruzar emocionados la fantástica llegada del medio maratón. Por cierto, la primera salida de la carrera se dará a las 8:25 horas.

17 Seguimiento desde la distancia

Valencia ha asumido que tanto su maratón como su medio forman parte de la ciudad. Son muchos familiares y amigos de corredores que les animan a lo largo del recorrido pero la organización también piensa en todos aquellos que no pueden desplazarse a la ciudad. Así que desde la aplicación oficial de la carrera pueden pueden saber cómo te va y animarte en directo.

18 Por aquellos locos de los inicios

Por todas las personas que pelearon cuando nadie lo hacía por poder correr, en este caso especialmente, por aquellos, y aquellas que han formado parte de Correcaminos.

19 Una camiseta y una medalla para siempre

Tras el concurso de acreedores de Luanvi, tanto la firma valenciana como la organización de la carrera acordaron finalizar el convenio que les ha unido durante muchos años, en la próxima edición, la carrera tendrá otro patrocinador por lo que esta camiseta, que además ha gustado por sus referencias al paisaje y los colores valencianos, es especialmente única. Por otra parte tener la presea y además grabada con tu resultado puede servir para encontrar ese empujón cuando en el deporte o en la vida te vengas un poco abajo.

20 Reconocimientos oficiales y récords

El Medio Maratón Valencia son más que 21 kilómetros. Cuenta con la etiqueta de Oro de la World Athletics y a nivel nacional ha sido nombrada como la mejor carrera nacional. Además, este es el más rápido del mundo ya que posee los dos récords del mundo en la distancia, el femenino con el 1:02:52 de la etíope Letesenbet Gidey (2021) y el masculino de Yomif Kejelcha con 57:30 (2024). Además, ocho de las diez mejores marcas de la historia en la distancia se han conseguido aquí.

21 Grabar tu nombre en la historia

Sí… tu nombre quedará grabado para siempre como uno de los finishers de un medio maratón que a buen seguro y una edición más será inolvidable. Además lo harás junto a cerca de 25.000 personas con el que habéis realizado un esfuerzo compartido.

