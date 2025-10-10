Km.0 by Valientes: Un club 100% inclusivo

Lourdes Martí Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 15:04 Comenta Compartir

El Km.0 by Valientes surge tras una reflexión. «Nos dimos cuenta de que faltaba un espacio en el que una persona con autismo, asperger, síndrome de down o con diversidad motora compartiese entrenamientos y carreras con personas que nos las tienen y creímos que era el momento de impulsarlo», así nació desde la Asociación Valenciana para la Integración Social Valientes un club pionero.

«Queremos que este sea el sitio de todas aquellas personas que no encuentran el suyo», afirma Ainhoa Pérez, pedagoga de la Asociación. El club no sólo cuenta con grupos que se adaptan a cada nivel y condición, también integra otros servicios para que sus integrantes puedan cumplir sus objetivos, tanto de salud como aquellos retos que se marquen de manera holística. «Ofrecemos entrenamiento funcional al aire libre, fisioterapia, nutrición, psicología (tanto deportiva como general)», explica Pérez, quien también menciona un tipo de entrenamiento pionero: «El método ground, que trabaja con el propio peso corporal, lo ponemos en marcha ya que contamos con un entrenador especialista en éste».

En la copada agenda también hay espacio para, una vez al mes, un Social Run, una quedada en la que sociabilizar y en la que además se enseñará a correr empujando sillas de ruedas dando respuesta a una necesidad real tal y como explica la portavoz del club presidido por Amalia Correcher: «Hablamos con AVAPACE y nos comentaron que necesitaban a personas que empujasen los carros de los usuarios, estamos seguras de que muchas personas no se ofrecen a hacerlo por desconocimiento por ejemplo y queremos fomentar este tipo de participación también».

La conciliación familiar también es un pilar fundamental de este club. Ludoteca y repaso para los hijos e hijas de los miembros del club. «También habrá planes personalizados en los que se fomente el atletismo, el deporte y los hábitos saludables desde la infancia para niños y niñas de entre 6 y 12 años», matiza Pérez.

Todas aquellas personas interesadas en formar parte del club pueden acudir a la sede de Valientes en la calle Luis Buñuel director de cine, 19 de Valencia (detrás del edificio que se incendió en Campanar).

