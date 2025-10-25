El google maps para los participantes en el Medio Maratón La organización de la carrera crea un mapa para que los inscritos puedan saber desde qué calle acceder a su box de salida hasta los tiempos de paso

Lourdes Martí Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 13:20

Tengo el dorsal naranja pero no sé cómo acceder a mi cajón de salida», «Van a verme familiares de fuera y no sé en qué punto de animación pueden ubicarse», «No recuerdo exactamente dónde está el segundo avituallamiento». Estas son algunas dudas que pueden surgir entre los inscritos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

En una carrera casi impecable es difícil innovar. Con un recorrido para volar y una organización elogiada por inscritos y vecinos, la cita del próximo domingo incluye pocas novedades a nivel general, no obstante sí que aprovecha las nuevas tecnologías para volcarse con la atención a los participantes, acompañantes y curiosos que se acerquen el próximo domingo 26 a partir de las 8:25 a la zona de la carrera.

El departamento de circuito del medio maratón de la ciudad ha preparado un plano interactivo on toda la información relativa a la carrera gracias a la cual se pueden resolver muchas dudas tanto de debutantes como de personas con más experiencia en los 21k de la ciudad del running. En la guía del corredor oficial de la prueba, disponible en la página web de ésta, existe un enlace a través del cual, al abrir el mapa con el móvil, de forma automática se guarda en la sección «my maps», de la aplicación «google maps». Y magia. A partir de ese momento el interesado tendrá toda la información de la carrera en su propio dispositivo.

De lo que todavía hay previsiones, auque nada es seguro, es del tiempo. Ayer, el perfil oficial de la cuenta de AEMET en la red social X, realizaba dos publicaciones al respecto que se resumen en que, de momento, buenas noticias. «El domingo pasa un frente y las temperaturas se normalizarán el lunes. Ahora hay incertidumbre sobre la hora del paso del frente. Adía de hoy, lo haría a partir de mediodía en València, por lo que la lluvia no afectaría a la carrera», Si se mantiene esta previsión, las temperaturas seguirían algo altas: 18 grados a las 7 de la mañana, 21 a las 10 y 22 a las 13 horas. Con viento flojo de poniente y humedad entre 50 y 60 %.

