De Gandia a Valencia a pie por las víctimas de la dana

«Nunca he hecho este tipo de rutas tan largas, pero quiero hacerlo por las víctimas de la dana». José Luis Posado Brines tiene 40 años y su intención es completar los 70 kilómetros entre Gandia y Valencia a pie. «Desde muy pequeño mi mayor afición y pasión ha sido practicar atletismo y ciclismo. Yo he hecho marchas con anterioridad en bicicleta, siempre por causas solidarias», explica este vecino de Zamora.

Además de las personas que perdieron su vida en la trágica noche del 29 de octubre, el protagonista explica otros motivos que le impulsan a haber marcado en su calendario los días 25 de julio y 22 de agosto. «Me preocupa también el sedentarismo de los más pequeños, jóvenes y adolescentes por ello quiero demostrarle e invitarles, si quieren a acompañarme durante unos pocos metros a su paso por su localidad, para demostrarles que hay muchas maneras de pasarlo bien y hacer deporte es una forma maravillosa de ello», añade.

Más allá de que las condiciones meteorológicas acompañen, este zamorano tiene dos peticiones importantes para realizar las dos marchas (que más tarde se desgranan). Por un lado, pide a los vecinos y vecinas de las localidades costeras así como veraneantes, que salgan a recibirlo a su paso. Además tiene otra petición: «Me gustaría que las autoridades o los clubes deportivos a los que me he acercado, me diesen el respaldo que necesito». Brines se desplazará en las previas de las marchas desde Albacete, donde se hospedará.

Gandia:

Centro de Salud Roís de Corella para continuar por Passeig de les Germanies, Plaça Crist Rei, Passeig de les Germanies, Carrer Major, Plaça de les Escoles Pies, Avinguda d'Alacant, Avinguda del Grau, Carrer Mare de Déu Blanqueta, Plaça Mediterrània, Carrer Riu, Avinguda de la Pau, Passeig Marítim de Neptú, Platja de Gandia, Platja de Xeraco, Platja de Tavernes de la Valldigna, Carrer del Nord, Camí dels Marenys, Camí La Coma, Camí de les Vaques, EL BROSQUIL, Carrer de les Vaques, Camí de les Vaques, Rotonda. por CV-605, Camí dels Borrons, Passe a Nivell, Camí dels Borrons, Camí Pont de Pedra, Camí del Gat, Camí dels Barranquets, Passe a Nivell, Camí de l'Arròs.

Cullera:

Carrer Corbera, Rotonda, Avinguda Joan Llopis Marí, Rotonda, Pont, Avinguda del Port, Avinguda del País Valenciá, Plaça Andrés Piles, Carrer Agustí Oliver, Avinguda 25 d'Abril, Plaça Dr. Josep Mongrell, Carrer Josep Burguera, Avinguda del Racó, Avinguda Joanot Martorell, Carrer Punta Negra Far, Carrer del Mestre Joaquim Rodrigo Vidre, Carrer Verge del Carme, Carrer la Farola, Platja del Dosel, Platja Nudista de Cullera.

Cullera/Sueca

Platja Ciudad Luz, Platja del Mareny de Sant Llorenç, Platja del Mareny de Vilches, Platja de Bega de Mar, Platja del Mareny de Barraquetes, Pasarel.la Peatonal, Platja de Motilla, Platja les Palmeres, Platja del Pouet, Platja del Socarrat, Platja del Perelló, Platja de El Perellonet.

Ampliar Posado, tras un reto en bici en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. LP

Ampliar El vecino de Zamora, tras completar un reto en Madrid. LP

Sueca/Valencia

Platja Recatí, Gola del Perellonet, Platja de la Devesa, Platja de la Malladeta, Platja Lago Saler, Platja de la Devesa del Saler, Platja de la Garrofera, Platja Nudista de València, Platja del Saler, Platja de la Creu, Platja Nudista de Pinedo, Platja de l'Arbre del Gos, Platja de Pinedo, Platja Canina Valencia, Àrea de Descans Pinedo.

Valencia ciudad

Anell Verd Metropolità de València, Avinguda del Professor López Piñero, Carrer Alcalde Reig, Avinguda de Jacint Benavent, Plaça d'Amèrica, Carrer de Sorní, Plaça dels Pinazo, Carrer de Don Joan d'Àustria, Carrer dels Barques, para finalizar en la Plaça de l'Ajuntament de la ciudad de Valencia.

