Galápagos 3F: Va por ti, hija

La vida a veces es injusta. No tiene miramiento por nada ni por nadie; no importa de qué clase social, raza o sexo seas, cuando decide ensañarse contigo en ciertas situaciones, el dolor que te puede llegar a causar es inmenso. Por eso, pese a que nos encontremos en el punto más bajo de nuestra vida, siempre hay que seguir adelante, con valentía y con fuerza.

Ramón Cano, presidente honorífico del Galápagos 3F, es el vivo ejemplo de ello. A día de hoy, no tiene la mejor situación familiar, pero tiene a su mujer y a su hijo con él. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Ramón ha pasado mucho a lo largo de su vida, por cosas terribles que un padre no debería nunca pasar, y es perder a una hija.

Hace mucho tiempo, casi cuarenta años, un día 13 de marzo, la hija de 5 años de Ramón, por problemas de salud, se tuvo que someter a una operación, pero, por culpa de las consecuencias de esta, terminó falleciendo. Ese día 13 de marzo quedó marcado en la memoria del presidente honorífico de Galápagos, al que todos decían que para él este debía ser un día terrible.

Más adelante, allá por 2000, en memoria de su hija y tras mucho empeño y dedicación, decidió crear una carrera, la '13 kilómetros Ciudad de Valencia', donde hacía referencia al día en el que su hija tuvo que operarse, porque no muere quien no se olvida, y qué mejor que una carrera.

«Ese número 13, que para muchos es de mala suerte, para mí está grabado para toda la vida. Quería expresarlo a mi manera. Además, no había ninguna carrera de 13 kilómetros», relata emocionado.

Desde entonces, esta carrera ha crecido de forma exponencial, pasando de acoger a unos cientos de corredores a reunir cerca de 7.000 participantes en su última edición. Todo gracias al esfuerzo del propio club, que durante años se encargó de gestionar camisetas, bocadillos, trofeos, agua y más. «Todo lo gestionábamos nosotros. Era una cabezonería mía, pero tiré del carro.», afirmaba.

Ampliar La carrera en memoria a la hija de Ramón Cano GALÁPAGOS 3F

Él se unió en 1993 a lo que a día de hoy es Galápagos 3F, sin embargo, la fecha concreta de creación es de 1989. Los Galápagos del Centro Valenciano de Salud, nacieron en Valencia en 1989 de la mano de dos médicos, una médica y un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que compartían no solo la vocación sanitaria, sino también la pasión por correr.

El club, que hoy agrupa a cerca de 32-34 socios, se ha convertido con los años en una auténtica familia. Con miembros de edades que van desde los 20 hasta más de 80 años. «Somos como una familia desde hace tantísimos años», asegura su presidente honorífico, quien lleva en el club desde 1993, tras pasar por Correcaminos.

La humildad y el trabajo por bandera

Los inicios del club fueron tan modestos como auténticos. La primera sede se ubicó en una habitación del área de ambulancias en Pérez Andreu, gracias al vínculo sanitario de sus fundadores. Pero, al cambiar la dirección, perdieron ese espacio. Fue entonces cuando el presidente, mecánico de profesión, ofreció una planta baja junto a su taller en Tres Forques, lo que derivó en el actual apodo del club: Galápagos 3F.

En el club no se exigen marcas ni tiempos: se promueve la convivencia, el disfrute y la constancia. Aunque cuentan con atletas de nivel —como Miguel Luis Villena, quien con casi 70 años sigue bajando de las tres horas en maratón—, el club está enfocado en el atletismo popular. «El corredor popular ya se exige a sí mismo. Nosotros queremos que la gente venga a disfrutar», relatan.

Además de correr, el club participa activamente en la vida del barrio. Comparten instalaciones con otras asociaciones culturales y sociales en un espacio cedido donde se imparten clases de música, pintura o cine. Entrenan principalmente en el cauce del río Turia, y asisten a carreras como la Maratón de Valencia, el circuito de la Serranía o la San Silvestre.

Con 88 maratones en su historial —más el exigente Pico de Veleta en Granada—, el presidente honorífico, Ramón Cano quiere cerrar su ciclo maratoniano donde todo empezó: en la Maratón de Madrid, donde debutó en 1989 con un tiempo de 3h19. «Luego ya bajé de las tres horas en varias ocasiones, incluso con 50 años. Mi mejor marca es de 2h53.»

Para saber más:

Nombre completo: Los Galápagos del Centro Valenciano de Salud.

Fecha de creación y lugar: 1989, Valencia.

Socios del club: 34.

Colores del club: Rojo.

Carrera que organizan: 13 Kilómetros Ciudad de Valencia.

