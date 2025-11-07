C.A. Els Coixos de Carlet: tres décadas corriendo por pasión y comunidad

Los corredores de Els Coixos con sus respectivas camisetas antes de una competición

En el corazón de la Ribera Alta, junto al río Magro, nació hace más de tres décadas una ilusión compartida: fomentar el atletismo y los valores del deporte en Carlet. Así surgió el Club de Atletismo Els Coixos, un grupo que, desde 1992, no ha dejado de crecer hasta convertirse en una de las entidades más representativas del municipio, con 650 socios activos.

Su punto de encuentro habitual es la pista de atletismo de Carlet, junto al río Magro, un entorno que simboliza tanto su historia como sus retos más recientes. Y es que, el pasado 29 de octubre, las fuertes lluvias de la dana y la crecida del río afectaron gravemente sus instalaciones, dejando al club sin su lugar habitual de entrenamiento.

Una odisea a un año de la dana

«En muchos casos, otras entidades han podido reconstruir rápidamente sus espacios, pero nosotros llevamos un año entrenando en una población vecina», explica el presidente del club, Benja Mansilla, quien confía en que pronto llegue una solución definitiva. «El ayuntamiento ha recibido una ayuda y, según nos informan, con ella construirán por fin la pista de atletismo que llevamos tanto tiempo reivindicando», añade. También declara que no se trata de una «crítica directa al Ayuntamiento de Carlet, ya que están haciendo todo lo posible por que vuelvan al sitio de entrenamiento«. Sin embargo, es complicado para los corredores ver cómo el club de fútbol de la localidad ya está en actividad, mientras que su circuito de entrenamiento no ha sido restaurado.

Mientras tanto, la pasión por correr no se detiene. Els Coixos sigue entrenando en una locallidad vecina, compitiendo y enseñando a las nuevas generaciones. A pesar de tener «muchísimas ganas de volver a casa», la realidad no se lo permite. Dentro del club destaca especialmente la escuela infantil, con más de 100 jóvenes atletas que participan a lo largo del año en el Circuito de la Ribera y en diversas competiciones federadas. «Le damos mucho valor a la enseñanza de valores y respeto desde bien pequeños», subraya el presidente.

Un lema y el mismo objetivo de cara al futuro

El espíritu de equipo y humildad define al club. Por eso, cuando se les pregunta por corredores destacados, la respuesta es clara: «No nos gusta destacar a nadie«; lo importante es el colectivo. Esa filosofía se refleja también en su lema, que resume perfectamente su identidad: «Continua corrent, no deixes que les excuses t'agafen!» (Sigue corriendo, no dejes que las excusas te alcancen). Un concepto que refleja la realidad del club: no ha dejado de practicar el deporte que ama a pesar de las dificultades, como la dana, que les han acechado.

Entre sus eventos más emblemáticos destaca la Vuelta a Pie Ciudad de Carlet, que este año celebró su 32ª edición, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario popular valenciano.

A pesar de las dificultades, Els Coixos de Carlet no pierden el optimismo ni las ganas de volver a casa. Su historia es la de un club que ha sabido convertir los obstáculos en energía para seguir corriendo juntos hacia el futuro.

