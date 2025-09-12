Disfrutando de un Gran Recorrido con un bosque único La primera etapa del GR-332 desde Estubeny a Navarrés discurre en un entorno en el que el agua toma protagonismo pero también la peculiar flora

Los Grandes Recorridos son la joya de la corona de entre los senderos. Más allá de contar con una longitud de más de 50 kilómetros, las condiciones en las que suelen encontrarse son muy agradables para el usuario por su conservación así como su señalización.

La Comunitat Valenciana cuenta con casi 600 kilómetros de este tipo de recorrido, en esta ocasión recorreremos el GR 332 en su etapa número uno que va desde Estubeny hasta Navarrés. Los siguientes tramos son: Navarrés-Bicorp; Bicorp - campamento Benefetal y, por último, campamento Benefetal - Pico Caroche. Éste cuenta con 70,92 kilómetros de recorrido, un desnivel acumulado ascenso de 2.462 metros.

Ampliar Recorrido de la primera etapa del 332. WIKILOC

Por lo tanto, Estubeny es el punto de partida, dejamos el vehículo en la entrada del municipio y encontramos el panel informativo donde empieza la ruta prevista. Arrancamos hacia bajo, entre una gran arboleda donde, posteriormente encontraremos un lavadero, la Cabrenta es la siguiente parada.

En esta área recreativa encontramos la Selva, un bosque húmedo que nos permite descubrir una fauna única que merece ser visitada y, cómo no, inmortalizarla con fotografías. Las marcas blancas y rojas nos indican la continuación del camino, en este caso, hacia la fuente Tío Blanco, la del Tío Marcelino será la siguiente.

Regresamos al pueblo y encontramos otra señal con el gorgo catalán como siguiente objetivo.

Continuamos hasta la localidad de Anna, en el término municipal, visitamos el edificio del ayuntamiento, la fuente y el palacio de Cervelló andamos unos metros hasta encontrar otro panel informativo que nos lleva hasta el gorgo de Gaspar. Desde aquí nos dirigimos a Chella por el camino de las fuentes. Disfrutamos entre el cauce del río Sellent. Encontramos otra señal por una pista forestal. Queda sólo 1,5 kilómetros para Chelva pero este último tramo es en ascenso, por lo que se hace más largo de lo previsto. Quienes hacen rutas habitualmente saben que después del esfuerzo siempre viene una recompensa. El mirador del salto nos ofrecerá unas vistas espectaculares. Ahora es momento de bajar de nuevo, una bonita calle, con un campanario al final nos espera.

Bolbaite es el siguiente punto marcado, las cuevas del Turco nos esperan de camino por una pista forestal que enlaza con un camino que nos lleva hasta lo más alto del municipio cerca del castillo. La iglesia y el ayuntamiento serán los dos edificios que visitaremos hasta llegar de nuevo al puente donde encontraremos otro panel informativo. Cuando veamos unos restos de molino llegará el momento de girar a la derecha y salir a la carretera, en la rotonda que cruzaremos enlazaremos con caminos de huerta.

Otra vez debemos preparar nuestras piernas para dirigirnos a Playamonte durante unos 5 kilómetros. Pista asfaltada y campos hasta el camino de Esparza. Este tramo especialmente no tiene mucha dificultad técnica.

El Secreto del Lago atrapa nuestra atención antes de continuar por asfalto antes de tomar otra pista cuyo final es Navarrés.

