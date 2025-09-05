Por la cresta de la montaña de Cullera Cerca de 14 kilómetros en una propuesta que arranca cerca del faro de la la localidad de la Ribera y permite disfrutar de las letras, el castillo o la estación meteorológica entre otros

Detalle de uno de los puntos del pequeño recorrido cerca del Bahía Park, Cullera.

Lourdes Martí Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:11

Nos resistimos a despedirnos del verano y de los lugares que más nos hacen disfrutar de él. Cullera sigue siendo la protagonista en una ruta que tomará parte del PR‑CV 336 y su variante 336.2.

Ampliar Algunos datos de la ruta propuesta. WIKILOC

Arrancamos desde la fabulosa playa del Dosel de Cullera, bajo el edificio con su propio nombre. Nos encontramos con una pista de asfalto que nos llevarán hasta lo alto de la montaña del municipio, de camino, nos encontramos casas a medio construir. A nuestra izquierda veremos una señal que nos indica el pequeño recorrido, nos disponemos a recorrer el cordal de la montaña.

Es una ruta divertida ya que es un continuo sube y baja, muchas elevaciones, tres picos más altos y otros más bajitos, que convierten esta escapada en algo más que un recorrido de poco más de 13,5 kilómetros con un desnivel positivo de 611 metros. Esta ruta es circular y la dificultad técnica se puede considerar moderada.

Mientras disfrutamos de las rutas, nos dejamos llevar por las maravillosas vistas a ambos lados, a un lado la playa y, al otro, los campos de la Ribera, tras el segundo pico más alto encontramos la salida de la variante 1 que desciende de nuevo a la playa. Una buena alternativa. Si consideramos que ya es suficiente, bajamos y desde la orilla podemos regresar al punto en el que tenemos el vehículo en la playa del Dossel.

En nuestro caso, seguimos hasta el Pic dels Francesos, la cima principal y que es más conocida por su Estación Meteorológica que ha sido protagonista en numerosas ocasiones, y también sufrida, por ejemplo, por los ciclistas. Nuestros pasos por el sendero principal nos lleva hasta las archiconocidas letras blancas que componen el nombre del municipio. Abandonamos el sendero y visitamos el Fort antes de llegar al Castillo, al Santuario y, a continuación, descender por el hermoso Vía Crucis, ojo en este descenso ya que puede haber algún que otro susto.

Ampliar Señal que indica la segunda alternativa al recorrido. LLUNA JORGE

Ampliar Imágenes de la urbanización Bahía Park, en Cullera, a la entrada del sendero. LLUNA JORGE

Bajo del todo espera la Torre de la Reina Mora y, por lo tanto, la Ruta de las Torres de Albacara. Seguimos las indicaciones para disfrutar de Meridiana, Rincón de San Antonio, Esmochada y Octagonal. El Castillo espera de nuevo. Continuamos, el Puig de l'Àliga es el próximo pico, ahora bajaremos con cuidado, justo bajo de nosotros, está la urbanización Bahía Park, esa que protagoniza el desvío dos. Cruzamos la carretera y salimos hacia la orilla del mar, se puede ir también por la parte que da a la montaña pero nos decantamos por cruzar las playas del Racó, el Cap Blanc, que es coqueta y la de L'Illa, volveremos a la carretera para recoger el coche no sin antes tomarnos algo en El Coloso. La ocasión lo merece.

