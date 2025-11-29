Correr como respuesta

Lourdes Martí Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

Otra semana en la que todo se remueve. Supongo que ya lo sabréis, o lo sospecháis, por aquí estamos a full con el Maratón Valencia, como todos vosotros y no dejo de pensar en lo que sucedía hace justo un año. Como tampoco muchas de las personas con las que he hablado durante los últimos días para ir hilando todos los reportajes que os iremos presentando desde ya mismo y hasta el lunes 8, porque todos sabemos que un maratón no son sólo esos 42k, ni mucho menos.

Os voy a contar algo, el otro día, bueno, hace un mes más o menos, en una práctica para la universidad, sabéis que estudio Psicología, teníamos que pasar ciertas pruebas a algunas personas para ver si sufrían trastorno de estrés postraumático (TEPT). Esto suele ocurrir después de crisis como accidentes, robos, violaciones, y claro, también después de padecer tragedias como lo fue la dana del 29 de octubre. Así que pensé aplicarles el test correspondiente, así como otros cuestionarios, a personas de mi entorno que sí que lo padecían y a otras que no. Tras el análisis, todas incluso aquellas que nunca había ni sospechado, dieron muestras de que lo padecían. Y he pensado, y mucho, en la salida que es el deporte, más allá de ponerse en manos de profesionales, y en concreto la carrera a pie.

Esa ilusión por prepararse la carrera, por pasar y disfrutar en la mayoría de ocasiones por el Medio Maratón y pensar en el próximo domingo como una manera de demostrar que uno está vivo y que está allí como lo ha hecho años atrás porque uno siempre se levanta es uno de los mayores ejemplos de resistencia y resiliencia que se pueden demostrar. Por todo esto me alegraré mucho por cada persona que no pudo estar el año pasado, por la dana o por cualquier otro motivo y este año estará. Al igual que lso que por alguna razón este año no estarán y en 2026 les esperará, de nuevo, aquella maravillosa salida.

Hablando de cabeza, o más bien, de cerebro, esta semana os traemos un estudio que habla de cómo afecta correr maratones a la mielina, a ese tubo que envuelve las neuronas y que acelera la comunicación. Seguro que os sorprende el último estudio que, además, abre muchas cuestiones relacionadas también con enfermedades como ELA o alzheimer.

En el otro reportaje semanal vamos a hablar de un pequeño detalle de la organización del maratón de Valencia para facilitar el flujo de corredores en uno de los puntos que hasta ahora más personas se acumulaban. Un simple cambio que seguro que mejora la marca, y también la sensación de agobio de los corredores que no salen en las primeras oleadas. Sobre el maratón también hablamos en el vídeoconsejo, en el que tomamos las recomendaciones de la directora médica de la prueba, la doctora Virginia López.

Muchas veces hemos hablado de cómo las redes sociales o las nuevas tecnologías tienen un papel determinante en la nueva forma de entender la carrera a pie. Pues algo de eso hay detrás del nacimiento del club Cap i Cames del que el compañero Gabriel Strazzeri.

La ruta semanal nos llevará hasta un yacimiento íbero en la Rochina, en una ruta para toda la familia de alrededor de siete kilómetros.

SÁBADO, 29 NOVIEMBRE

Alicante, 10 horas: VIII Carrera de Papa Noel la Florida. 5km.

Casinos, 11 horas: X 10K Dulces de Casinos.

DOMINGO, 30 NOVIEMBRE

Castellnovo, 8:30 horas. XVI Trail Castellnovo. 21k y 10k a la carrera y caminata.

Les Coves de Vinromà, 9 horas: Les Coves Tossal Trail. 21 y 15 kilómetros. Alas 9:30 horas arrancará la prueba infantil, de 4 kilómetros.

Elx, 9 horas:I Maratón Internacional Elche - Alicante.

Sueca, 9:30 horas: VII Gran Fons I Carrera Trencant Barreres per la salut mental de Sueca. 15km; 8,5km y caminata de 5,5 km.

Ibi, 9:30 horas: III Carrera Solidaria a Favor de Acodip. Caminantes 5 o 10 km. A las 10 horas arrancará la carrera, de 10 kilómetros.

Beniarjó, 9:30 horas: XIII Cursa Popular Solidària Beniarjó. 8 kilómetros.

Agost, 9:30 horas: 11e Trail el Ventós. 16 kilómetros. También marcha de 8 km.

Moncada, 10 horas: X 10k y 5K Dinosauris Moncada.

Tous, 10 horas: XXVIII Vuelta a Pie Tous. 8 kilómetros.

