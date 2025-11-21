A la conquista del Castillo de Xio desde Llutxent Menos de diez kilómetros en una ruta circular por la comarca de la Vall d'Albaida

El polideportivo de Llutxent será nuestro punto de partida. Ahí dejaremos el coche para abandonar el municipio en dirección el Camí de Xío. Una pista ancha, entre campos donde hay distintos tipos de cultivo y algunas zonas de pinar nos llevará a vislumbrar a lo alto del cerro nuestro destino: el Castillo de Xio.

Sin embargo, no debemos impacientarse, como decía Kavafis en aquel Viaje a Ítaca, debemos disfrutar del recorrido. Y en este, de apenas 9 kilómetros, nos esperan cosas maravillosas como las ruinas del antiguo poblado morisco de Xio.

Llega el momento del ascenso. Una subida no muy larga pero sí que pronunciada. Es por ello que, pese a ser una ruta relativamente corta pasa a ser un poco difícil a nivel técnico. Debemos llevar un calzado apto para subir a la montaña. Por otro lado, en épocas como la actual, con bajas temperaturas y viento frío deberemos llevar un buen cortavientos y capas ya que en ciertos tramos, como en este ascenso podemos notar más temperatura corporal.

Una vez arriba, más allá del castillo del que bajo ponemos una reseña sacada de la web de turismo de la Comunitat, podemos ver algunas de nuestras comarcas: la Valldigna, la Vall d'Albaida así como la Serra Grossa. En días despejados también el Mediterráneo.

Para descender, dos opciones, o por la vertiente oeste, siguiendo la pista y realizando una ruta circular o por el mismo camino. Si tomamos la primera opción, bajaremos por un sendero que es menos pronunciado que la subida, éste enlaza con un camino agrícola que nos llevará de nuevo hasta la localidad de Llutxent.

Sobre el Castillo de Xio

«El Castillo de Xio es un castillo islámico, ubicado en lo alto de un cerro.Si eres aficionado a la fotografía, seguro que esta excursión te sirve para conseguir imágenes inolvidables. Fue construido en el siglo XII aunque ha sufrido cambios a lo largo de su historia, añadiéndose un monasterio y una ermita al conjunto arquitectónico. El Castillo de Xio es, estructuralmente, una fortaleza almohade con doble muralla y bastiones«.

