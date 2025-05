Una carrera a pie... por el Circuit Ricardo Tormo

Lourdes Martí Valencia Viernes, 30 de mayo 2025, 11:46 Comenta Compartir

Las zancadas vuelven al Circuit Ricardo Tormo. El año pasado, con motivo del 25 aniversario del trazado valenciano, el Velas Maratón quiso celebrarlo, cómo no, a la carrera. «Todo surgió con una conversación con una persona del circuito, se me ocurrió proponérselo y, tras consultarlo con dirección no tuvo ningún problema. Y aquí estamos de nuevo», explica Luis Velasco, presidente del club de running coorganizador de la carrera.

El II Gran Premio Velas Maratón se celebra el sábado 31 de mayo a partir de las 20:45 horas. Contará con dos distancias. Una 4k, que dará una vuelta al Circuit y una 10K que además dará dos vueltas al trazado exterior emulando el recorrido de la Fórmula E en los entrenamientos.

«Además del atractivo que supone correr por el asfalto donde tantos grandes pilotos lo han hecho, otra cosa muy llamativa es que, desde la grada, los acompañantes pueden seguir toda la carrera y eso provoca que efectivamente sea una fiesta del running en familia y con amigos», detalla Velasco, quien añade: «Además, esa distancia de 4 kilómetros provoca que prácticamente todo el mundo pueda realizarla. «Es verdad que el circuito tienen multitud de eventos a lo largo del año y miles de personas lo visitan pero el hecho de poder pisar el asfalto con tus zapatillas es una sensación muy bonita».

Por si no fuese suficiente atractiva la experiencia en sí, el club, ha preparado un evento una vez concluida la carrera. «En el paddock habrá oferta gastronómica y además hemos llamado a un dj para que nos amenice la tarde-noche, queremos que esta sea una gran fiesta también por todo lo que hemos pasado durante los últimos meses», afirma.

El domingo 16 de febrero, el trazado valenciano acogió la primera competición con público tras la dana. En un aforo reducido por las obras de reconstrucción que están previstas finalicen completamente en julio, 3.000 personas disfrutaron de nuevo del ruido del motor con la celebración de las Winter Series. Las carreras de Fórmula 4, GT, GT4 y TCR Spain fueron las protagonistas.

Ese fue el primero de un calendario que poco a poco va recuperando la normalidad tras la grave afectación del trazado tras la catástrofe natural del pasado 29 de octubre de 2024. De hecho, el mundo del motor ya ha iniciado la cuenta atrás para el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP que se celebrará en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste los días 14, 15 y 16 de noviembre de este año y que a buen seguro será muy especial.

